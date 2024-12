O mistério das pedras perdidas de Stonehenge

Cerca de 4.500 anos atrás, a famosa silhueta de Stonehenge teria uma aparência muito diferente. O escritor e arqueólogo Mike Pitts desenterra pistas para o mistério das pedras há muito perdidas do círculo.

Se você tiver a sorte de estar em Stonehenge no dia 21 de dezembro e o céu também estiver limpo perto do horizonte enquanto o Sol se põe, você poderá vivenciar um evento impressionante. Posicione-se entre a alta e periférica Pedra do Calcanhar e o círculo de pedras, e olhe para o sudoeste através dos megálitos.

Na escuridão que se fecha, eles aparecem como uma enorme parede em ruínas, com luz laranja inclinada através de fissuras verticais. Nos últimos momentos, o Sol desaparece de uma janela formada por duas grandes pedras verticais e pelo lintel horizontal que elas sustentam. Está escuro e frio. Stonehenge, parece, engoliu o Sol.

Meus colegas arqueológicos e eu estamos convencidos de que esse alinhamento não é coincidência: ele foi projetado pelos construtores do monumento. Mas se você pudesse ver esse drama anual há 4.500 anos, o espetáculo seria ainda mais impressionante.

A linha de visão do solstício era marcada por até seis pares verticais. Das maiores delas — as pedras mais altas e mais bem esculpidas do local — agora resta apenas um único megálito conhecido como Pedra 56. Uma protuberância saliente no topo desta pedra já foi encaixada em um lintel gigante. Agora, essa espiga se ergue exposta e inútil.

E muitas outras pedras verticais se foram. O que aconteceu com essas pedras perdidas? Quem as retirou e para onde elas foram? Como sabemos que elas estavam lá? É possível imaginar como era o Stonehenge concluído? De fato, ele já foi concluído?

Essas são perguntas que arqueólogos como eu fazem há séculos. Não podemos responder a nenhuma delas com certeza. Mas uma busca longa e ativa aproximou meus colegas e eu. Pesquisas, escavações e estudos geológicos, ajudaram a esclarecer — às vezes das formas mais surpreendentes — um dos grandes enigmas de Stonehenge: era só isso que havia?

Quando visitamos Stonehenge hoje, o que vemos é quase exatamente como ele parecia quando o primeiro plano preciso foi feito em 1740 por John Wood, um dos principais arquitetos de sua época. Os primeiros esboços realistas datam do século XVI e, embora economizem nos detalhes, a impressão é de que pouco mudou. Mas não se deixe enganar. Metade das pedras foi movida.

Isso aconteceu entre 1901 e 1964, quando as autoridades estavam preocupadas com a possibilidade de que os megálitos pudessem cair sobre os visitantes. Esses eram medos justificáveis: várias pedras grandes estavam há muito tempo apoiadas em madeira, e os lintéis estavam tortos de forma ameaçadora. Muitas das colunas verticais foram endireitadas e fixadas em concreto, e algumas que se sabe que caíram em tempos históricos foram restauradas.

O monumento foi deliberadamente protegido para parecer como era quando registrado por John Wood, mas escavações arqueológicas conduzidas com as obras de engenharia revelaram um Stonehenge diferente. Pela primeira vez, havia provas de que nem todas as pedras ainda estavam lá.

Tal suspeita foi levantada pela primeira vez em 1666 por John Aubrey, biógrafo e antiquário, que viu cinco "cavidades no solo" logo dentro do banco circular e vala que cercam as pedras atuais à distância. Ele pensou que as cavidades foram criadas pela remoção de megálitos, sugerindo que já houve um círculo de pedras externo de 85 metros de diâmetro, que agora está totalmente desaparecido.

Escavações feitas naquela área na década de 1920 revelaram um círculo perfeito de 56 poços (assumindo espaçamento regular através de áreas não escavadas) agora conhecido como Aubrey Holes. Mais dois anéis de poços inesperados foram encontrados mais perto das pedras existentes. Na época, concluiu-se que nenhum deles continha megálitos, embora mais recentemente alguns arqueólogos tenham chegado a pensar que os Aubrey Holes são, na verdade, tudo o que resta de um círculo de pedras.

A restauração e a escavação foram retomados nas décadas de 1950 e 1960, quando mais buracos enterrados foram encontrados, desta vez entre as pedras em pé atuais. Poços em dois semicírculos aninhados muito provavelmente continham pequenos megálitos, e outros poços indicam que essas pedras foram retiradas e reorganizadas — com a adição de mais pedras — em um oval concêntrico e um círculo. Esses dois foram posteriormente ajustados para formar o arranjo atual de um círculo e uma ferradura aberta, dos quais muitas pedras se foram.

Em 1979, minha própria escavação descobriu um poço ao lado da Heel Stone. No fundo, o giz havia sido esmagado pelo peso de uma grande pedra, o que teria complementado o megálito atual.

Getty Images Visitantes celebram o solstício de inverno nas pedras de Stonehenge

Foi uma descoberta totalmente inesperada para um jovem arqueólogo – feita na beira da estrada enquanto as pessoas se reuniam para o então infame festival pop de Stonehenge – que afetou como penso sobre o local desde então: nunca tomo nada por garantido. Com a Pedra do Calcanhar, a pedra faltante teria criado um par de cada lado do alinhamento do solstício – para enquadrar, olhando para o nordeste, as médias crescentes do Sol.

A essa altura, estava claro que Stonehenge tinha uma história complexa que se estendia por até mil anos. Os arqueólogos sabiam que muitas pedras estavam faltando. Mas quantas eram, ainda é uma questão em aberto. Os arranjos anteriores eram mal compreendidos, e alguns arqueólogos estavam sugerindo que o próprio círculo de pedras nunca havia sido concluído. Seu lado sudoeste tinha apenas um megálito em pé, e parecia não haver pedaços caídos suficientes para completar o anel.

A trama se adensou em 2009, quando um círculo de pedras até então desconhecido foi descoberto em uma escavação a poucos minutos de caminhada. Cerca de 25 poços teriam contido megálitos do tamanho dos pequenos em Stonehenge. Todos os poços escavados estavam vazios.

A essa altura, ajuda saber mais sobre o que chamei de pedras grandes e pequenas. Elas são compostas de diferentes tipos de rocha, o que afetou o que se foi e o que permanece. As pedras grandes — aquelas que cercam o sol poente do meio do inverno e criam a famosa silhueta de Stonehenge — são formadas de sarsen, um arenito local muito duro e relativamente regional.

As pequenas, conhecidas como pedras azuis, são uma mistura de rochas mais macias, a maioria trazida para o local do sudoeste do País de Gales. Se os Aubrey Holes continham megálitos, eles eram grandes o suficiente apenas para pedras azuis — assim como os poços no círculo desaparecido ali perto, cujas pedras provavelmente foram movidas para Stonehenge.

Getty Images Os mistérios de Stonehenge perduram há 4.500 anos e ainda estão longe de serem resolvidos

Relatos em séculos anteriores falam de visitantes derrubando pedaços das pedras para guardar como lembrança. Arqueólogos presumiram que essas histórias eram exageradas, mas em 2012 uma pesquisa a laser dos megálitos revelou a extensão dos danos. Dificilmente uma pedra foi poupada pelos martelos — dizia-se que no século 19 você poderia alugá-los em Amesbury, nas proximidades.

Em um exemplo impressionante, um lintel sarsen que havia caído em 1797 e foi reerguido em 1958 parecia um rolinho de salsicha em comparação com seus companheiros de ângulos agudos que permaneceram altos, fora de alcance — devido à extensão da rocha cinzelada.

Entre o círculo e a Pedra do Calcanhar, um grande sarsen, conhecido como Pedra do Abate, jaz no chão, com uma extremidade marcada por furos de martelo e cinzel, como se alguém tivesse sido interrompido no meio do roubo de uma parte. Uma escavação na década de 1920 encontrou um grande poço ao lado dele. A pedra que estava ali foi quebrada e levada embora? Ou foi movida há milhares de anos para ficar em outro lugar?

Talvez o círculo sarsen esteja agora incompleto no lado sudoeste porque as pedras ali também foram quebradas nos últimos séculos. É provável que nunca saibamos seu destino, mas em 2013, após uma primavera chuvosa e início do verão, os zeladores notaram marcas na grama agora ressecada, revelando poços para todas as pedras perdidas. Parece que os megálitos originais ali eram mais finos e menos regulares e, portanto, mais fáceis de quebrar — provavelmente, era a "parte de trás" do círculo.

Apesar da busca, nenhum sarsen que já foi parte de Stonehenge foi encontrado longe do monumento. É uma história diferente com as pedras azuis. Uma pedra conhecida como Boles Barrow Stone foi doada ao Museu de Salisbury em 1934 pelo escritor Siegfried Sassoon, que a viu em seu jardim após se mudar para uma nova casa não muito longe de Stonehenge.

Isso, foi argumentado uma vez, era a prova de que uma geleira, não pessoas neolíticas, trouxeram todas as pedras azuis para a Planície de Salisbury. A geologia nunca apoiou esse caso, e os arqueólogos agora concordam que a Boles Barrow Stone deve ter sido retirada de Stonehenge num passado recente.

A escavação mostrou que muitas pedras azuis, mais fáceis de quebrar do que os sarsens, sobrevivem pouco mais do que tocos e detritos espalhados. Há indícios de escavações de que alguns desses danos ocorreram na época romana, e talvez até na Idade do Bronze, não muitos séculos depois que as pedras foram erguidas. Uma teoria é que se pensava que as peças tinham poderes de cura.

Em um caso, no entanto, sabemos exatamente quem pegou algumas lascas, quando e por quê. Eles desvendaram uma das descobertas mais notáveis ??já feitas sobre Stonehenge.

No centro do monumento está a Pedra do Altar. É a única pedra azul de arenito, a princípio considerada de origem do sul de Gales. No entanto, uma pesquisa intensiva de uma equipe geológica britânica os levou a sugerir que ela veio do norte da Inglaterra ou da Escócia.

Eles identificaram duas lascas da pedra em museus, uma retirada para exame em 1844, a outra encontrada durante uma escavação na década de 1920. Os pesquisadores enviaram amostras dessas lascas para uma equipe australiana, que conseguiu usar tecnologia de ponta para mostrar, em 2024, que a Pedra do Altar veio do extremo nordeste da Escócia.

O megálito mais viajado em Stonehenge finalmente foi rastreado até sua fonte, depois que pequenos pedaços dele deram a volta ao mundo e retornaram.

*Mike Pitts é autor de How to Build Stonehenge (2022).