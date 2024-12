Pelo menos 167 pessoas morrem em queda de avião na Coreia do Sul

Pelo menos 167 pessoas morreram depois que um avião caiu ao aterrissar em um aeroporto na Coreia do Sul. Dois sobreviventes foram retirados dos destroços e levados ao hospital.

O voo Boeing 737-800 - operado pela companhia aérea Jeju Air - tinha 181 passageiros a bordo e estava chegando ao aeroporto de Muan vindo de Bangkok, na Tailândia

As famílias das vítimas estão se reunindo no aeroporto enquanto as autoridades continuam a procurar os destroços.

Imagens on-line parecem mostrar o avião saindo da pista e colidindo com uma parede, antes de explodir em chamas.

Nenhuma causa foi confirmada, mas o serviço de bombeiros diz acreditar que uma colisão com pássaros e o mau tempo podem ser os culpados.

Mais de 1.500 equipes de emergência foram enviadas para o local e uma zona especial de desastre foi imposta pela Agência Nacional de Incêndio, que disse em um comunicado que fará o "melhor para resgatar as pessoas e nos recuperar do acidente até o fim".

Faíscas e explosão

Testemunhas que estão falando com a agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul, dizem que viram faíscas e ouviram uma explosão antes do acidente.

Yoo Jae-yong, 41 anos, que estava hospedado próximo ao aeroporto, disse à Yonhap que viu uma faísca na asa direita pouco antes do acidente.

Kim Yong-cheol, de 70 anos, disse à agência que o avião não conseguiu aterrissar inicialmente e deu a volta para tentar novamente.

Kim diz que viu "fumaça preta subindo ao céu" depois de ouvir uma "explosão alta".

"Vi o avião descendo e achei que estava prestes a aterrissar quando notei um flash de luz", acrescenta outra testemunha chamada Cho. "Em seguida, houve um estrondo alto seguido de fumaça no ar, e então ouvi uma série de explosões."