O choque com pássaros contribuiu para o acidente de avião na Coreia do Sul? O que sabemos até agora

Ao menos 179 pessoas morreram após um avião cair enquanto pousava na Coreia do Sul, na manhã deste domingo (29/12).

O avião da Jeju Air saiu da pista antes de colidir com um muro no Aeroporto Internacional de Muan, no sudoeste do país.

A aeronave, que voltava de Bangkok, na Tailândia, transportava 181 pessoas - das quais 179 morreram, enquanto dois tripulantes foram resgatados vivos dos destroços.

As autoridades estão investigando a causa do acidente. Os bombeiros indicaram que pode ter ocorrido devido a um choque com pássaros e mau tempo. No entanto, especialistas alertaram que o acidente pode ter sido causado por uma série de fatores.

O choque com pássaros foi um fator decisivo para o acidente?

O voo, 7C2216, era um Boeing 737-800 operado pela Jeju Air, a companhia aérea de baixo custo mais popular da Coreia.

A aeronave chegou a Muan por volta das 9h, do horário local (21h do dia 28, no horário de Brasília).

Um funcionário do setor de transportes da Coreia do Sul disse que o avião estava tentando pousar, mas foi forçado a esperar depois que o controle de tráfego aéreo emitiu um aviso de colisão com pássaros - um alerta sobre o risco de atingi-los.

Cerca de dois minutos depois, o piloto pediu um Mayday e o comando de tráfego aéreo deu permissão para o avião pousar na direção oposta, disse o funcionário.

Um vídeo parece mostrar o avião pousando sem usar suas rodas ou qualquer outro trem de pouso. Ele derrapou na pista e bateu em uma parede antes de explodir em chamas.

Uma testemunha disse à agência de notícias sul-coreana Yonhap que ouviu um "estrondo alto" seguido por uma "série de explosões".

Vídeos do acidente mostram o avião em chamas com fumaça subindo para o céu. As equipes de bombeiros já extinguiram o fogo.

Lee Jeong-hyun, chefe do corpo de bombeiros de Muan, disse em uma entrevista coletiva de imprensa que a cauda do avião era identificável, mas "não se pode reconhecer o formato do resto do avião".

Ele disse que o choque com pássaros e o mau tempo podem ter motivado o acidente – mas que a causa exata continua sendo investigada. Os gravadores de voo e de voz do avião foram recuperados. A agência de notícias Yonhap, no entanto, relatou que a primeira foi danificada.

Um passageiro do voo enviou uma mensagem a um parente, dizendo que um pássaro "estava preso na asa" e que o avião não conseguiu pousar, informou a imprensa local.

As autoridades, no entanto, não confirmaram se o avião colidiu realmente com algum pássaro.

O chefe da administração da Jeju Air disse que o acidente não foi devido a "nenhum problema de manutenção", informou a Yonhap.

O departamento de transportes da Coreia do Sul disse que o piloto-chefe do voo ocupava o cargo desde 2019 e tinha mais de 6.800 horas de experiência de voo.

Geoffrey Thomas, especialista em aviação e editor do Airline News, disse à BBC que a Coreia do Sul e suas companhias aéreas eram consideradas por adotar "as melhores práticas do setor" e que tanto a aeronave quanto a companhia aérea têm um "excelente histórico de segurança".

Ele acrescentou: "Muitas coisas sobre essa tragédia não fazem sentido."

EPA O acidente é o mais mortal da história da Coreia do Sul

O que é uma colisão com pássaros?

Uma colisão com pássaros é um choque entre um avião em voo e um pássaro. Elas são muito comuns – no Reino Unido, houve mais de 1.400 incidentes com pássaros relatados em 2022, apenas cerca de 100 delas afetaram o avião, de acordo com dados da Autoridade de Aviação Civil.

A colisão com pássaros mais conhecida ocorreu em 2009, quando um avião da Airbus fez um pouso de emergência no Rio Hudson, em Nova York, após colidir com uma revoada de gansos. Todos os 155 passageiros e tripulantes sobreviveram.

O professor Doug Drury, que ensina aviação na CQUniversity Austrália, escreveu em um artigo para o The Conversation dizendo que os aviões da Boeing têm motores turbofan, que podem ser severamente danificados em uma colisão com pássaros.

Ele disse que os pilotos são treinados para ficar especialmente atentos durante o início da manhã ou pôr do sol, quando os pássaros estão mais ativos.

Mas alguns especialistas em aviação estão céticos se uma colisão com pássaros poderia ter causado o acidente no Aeroporto de Muan.

"Normalmente, essas [colisões com pássaros] não causam a perda de um avião por si só", disse Thomas à Reuters.

O especialista em segurança aérea australiano Geoffrey Dell também disse à agência de notícias: "Nunca vi uma colisão com pássaros impedir que o trem de pouso fosse estendido."

Quem estava a bordo?

O avião transportava 175 passageiros e seis tripulantes. Dois dos passageiros eram tailandeses e acredita-se que o restante fosse sul-coreano, disseram as autoridades. Muitos estavam voltando do feriado de Natal na Tailândia.

O número oficial de mortos é 179 – tornando-se o acidente de avião mais mortal na história da Coreia do Sul.

Todos os passageiros e quatro membros da tripulação morreram.

As autoridades identificaram até agora pelo menos 88 corpos.

Cinco das pessoas que morreram eram crianças menores de 10 anos. O passageiro mais jovem era um menino de três anos e o mais velho tinha 78, segundo as autoridades, citando a lista de passageiros.

EPA Equipes de emergência estão procurando partes do avião na pista

A Agência Nacional de Incêndios da Coreia do Sul disse que dois membros da tripulação do voo – um homem e uma mulher – sobreviveram ao acidente. Eles foram encontrados na cauda da aeronave após e levados para o hospital, disse.

Mais de 1.500 profissionais de emergência foram mobilizadas como parte dos esforços de resgate, incluindo 490 bombeiros e 455 policiais. Eles têm vasculhado a área ao redor da pista em busca de partes do avião e daqueles que estavam a bordo.

Getty Images Parentes estão se reunindo no aeroporto

Choi, presidente em exercício da Coreia do Sul, disse: "Expresso minhas mais profundas condolências às muitas vítimas do incidente. Farei tudo o que puder para que os feridos se recuperem rapidamente."

O governo declarou um período de luto nacional para o país pelos próximos sete dias, durante os quais as bandeiras nos escritórios do governo serão abaixadas.