O ano de 2024 contado em incríveis imagens

Esta é uma seleção de algumas das imagens mais impactantes capturadas por fotógrafos de agências de notícias ao redor do mundo ao longo de 2024.

Qian Weizhong/VCG via Getty Images

As chegadas de migrantes na fronteira entre os EUA e o México atingiram níveis recordes durante o governo do presidente americano, Joe Biden, criando uma dor de cabeça política para ele antes da eleição presidencial de novembro. O número começou a aumentar em 2018, em grande parte impulsionado pela população da América Central que foge da pobreza, da violência de gangues, da repressão política e de desastres naturais.

AP Photo/David J. Phillip

A cantora americana Alicia Keys se apresentou no show do intervalo do Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol de americano da NFL (a liga nacional de futebol nos EUA). Keys apareceu atrás de um piano vermelho, com um look vermelho combinando, e interpretou seu sucesso If I Ain't Got You. Em seguida, ela se juntou ao astro do R&B Usher para apresentar uma versão de seu dueto de 2004, My Boo.

Reza Saifullah/AP

Equipes de resgate indonésias encontraram 69 refugiados rohingyas queimados de Sol e desidratados flutuando sobre o casco enferrujado de um barco na costa de Aceh. A agência de busca e resgate do país disse que nove crianças, 18 mulheres e 42 homens foram salvos. Acredita-se que cerca de 80 outras pessoas tenham sido levadas pela correnteza — e podem ter morrido.

Leon Neal/Getty Images

Houve uma série de aparições da aurora boreal no norte da Europa em março. Há uma chance maior de ver o fenômeno nos próximos anos porque o Sol está atingindo o chamado "máximo solar" — um pico em seu ciclo de 11 anos, no qual sua atividade é mais forte —, previsto para o fim de 2024 ou início de 2025.

AFP

Pessoas correm em direção a pacotes de ajuda humanitária conforme eles são lançados sobre o norte da Faixa de Gaza.

Os lançamentos aéreos — usados inicialmente durante a Segunda Guerra Mundial para entregar suprimentos a tropas isoladas — se transformaram em um método crucial para fornecer ajuda humanitária, sendo usados quando todas as outras soluções mais eficazes se esgotaram.

Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Taiwan foi atingida pelo terremoto mais forte dos últimos 25 anos, de magnitude 7,4, que destruiu edifícios e infraestrutura, principalmente na costa leste da ilha.

Chip Somodevilla/Getty Images

O Sol aparece acima do Monumento de Washington, em Washington DC, enquanto dezenas de milhões de pessoas assistiam ao eclipse total do Sol, visível em uma vasta área da América do Norte em abril.

Dan Kitwood/Getty Images

Mais de 10 milhões de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas devido ao conflito no Sudão, sendo que as mulheres e as crianças representam uma grande proporção daqueles que chegam como refugiados ao Chade, país vizinho. O Sudão entrou em colapso quando seu Exército e um poderoso grupo paramilitar iniciaram uma luta violenta pelo poder em abril de 2023.

Ihsaan Haffejee/Reuters

Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês) — partido que liderou a luta contra o domínio da minoria branca e foi dominante por três décadas — perdeu sua maioria parlamentar nas eleições de maio.

AP/Evan Vucci

Donald Trump foi retirado às pressas do palco durante um comício em Butler, na Pensilvânia, depois que um homem armado abriu fogo a partir do telhado de um prédio próximo. O então candidato republicano à presidência caiu no chão, e foi visto com sangue na lateral do rosto. Enquanto o palco era cercado por agentes do serviço secreto, ele ergueu o punho e foi escoltado para fora.

FRANCOIS-XAVIER MARIT/REUTERS

Os Jogos Olímpicos de 2024 foram abertos em Paris com uma cerimônia espetacular, com milhares de atletas navegando ao longo do Rio Sena, passando por shows de artistas em pontes, bancos e telhados. A cerimônia terminou em Trocadero, com a Torre Eiffel iluminando os céus.

Jerome BROUILLET/AFP

Uma imagem impressionante do surfista brasileiro Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos de Paris capturou o imaginário popular em todo o mundo. O fotógrafo francês Jerome Brouillet sabia que tinha a chance de registrar algo especial quando o surfista pegou uma das maiores ondas do dia, para criar uma foto viral.

REUTERS/Alkis Konstantinidis

Manifestantes em Sidon, no Líbano, protestam contra o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O grupo palestino que controla Gaza disse em comunicado que Haniyeh foi morto em um ataque israelense em sua residência em Teerã, durante uma visita para participar da posse do presidente Masoud Pezeshkian.

Noah Berger/AP

Um incêndio florestal na Califórnia, em julho, queimou mais de 1.500 km² de terra, destruindo dezenas de edifícios e forçando milhares de pessoas a deixar suas casas. Um homem foi acusado de incêndio criminoso, por supostamente ter provocado o incêndio ao empurrar um carro em chamas em um barranco.

Evgeniy Maloletka/AP

Um hospital infantil em Kiev foi atingido em julho, depois que a Rússia lançou uma onda de ataques com mísseis contra cidades em toda a Ucrânia. Duas pessoas morreram quando o Hospital Infantil Ohmatdyt — o maior centro de pediatria da Ucrânia — sofreu danos graves.

GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Gisèle Pelicot passou meses no centro de um julgamento de 51 homens acusados de estuprá-la — incluindo o homem com quem foi casada por 50 anos. Ao abrir mão do seu direito ao anonimato, ela se tornou um símbolo de coragem e resiliência à medida que os detalhes dos crimes dos réus eram propagados pelas ondas de rádio, os sites de notícias e as redes sociais.

REUTERS/Hatem Khaled

Em meio ao caos do atual conflito entre Israel e o Hamas, palestinos desalojados se amontoam dentro de um carro destruído, fugindo da zona leste de Khan Younis após uma ordem de retirada israelense.

Um ano após o início do conflito, o Exército israelense emitiu novamente instruções para que os civis se retirassem do norte de Gaza em outubro, forçando centenas de milhares de moradores a se deslocarem para o sul da Faixa de Gaza.

Mas o sul continuou a ser bombardeado pelos israelenses, o que levou a Organização das Nações Unidas (ONU) e outras organizações de ajuda humanitária a alertar que nenhum lugar em Gaza é seguro para os civis.

Jacquelyn Martin/AP

A então candidata democrata à presidência dos EUA, a vice-presidente Kamala Harris, fez uma pausa para falar com os jornalistas antes de embarcar no Air Force Two no Aeroporto Internacional de Las Vegas. Ela estava visitando Nevada, um Estado-pêndulo que desempenharia um papel fundamental no resultado da eleição presidencial dos EUA.

Alberto Saiz/AP

Mais de 200 pessoas morreram quando chuvas torrenciais devastaram comunidades no leste da Espanha. As inundações repentinas invadiram prédios, destruíram pontes e encheram as ruas de detritos, enquanto o volume de um ano de chuva caía em poucas horas.

Matthew Dominick/Nasa

O furacão Milton avança em direção à Flórida, capturado em uma imagem impressionante tirada da espaçonave Dragon Endeavor, acoplada à Estação Espacial Internacional. Ao atingir a costa, a tempestade causou estragos em todo o Estado, com ventos de até 205 km/h, deixando um rastro de destruição generalizada.

Kim Hong-ji /REUTERS

Pessoas se reúnem com velas e cartazes em uma vigília, pedindo a renúncia do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol. Ao decretar lei marcial, uma medida profundamente associada ao autoritarismo no país, ele despertou choque e revolta entre a população. A medida foi revogada horas depois, após veto do Parlamento.

Omar HAJ KADOUR / AFP

O regime da família Assad chegou ao fim na Síria após mais de 50 anos, quando o grupo militante islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e facções rebeldes aliadas lançaram uma grande ofensiva a partir de sua base no noroeste do país.

Os rebeldes capturaram rapidamente a segunda maior cidade do país, Aleppo, e depois seguiram pelas rodovias em direção ao sul para tomar a capital, Damasco, quando as forças militares entraram em colapso, e Bashar al-Assad fugiu para Moscou.