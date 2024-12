A linha do tempo do acidente com avião na Coreia do Sul que matou 179 pessoas - (crédito: BBC Geral)

Autoridades na Coreia do Sul estão vasculhado os destroços de um acidente aéreo que matou 179 pessoas no fim de semana. Uma investigação sobre a causa do incidente fatal foi iniciada — com a assistência dos EUA.

Há relatos de que uma colisão com pássaros seria um possível fator. Às 08h59 da manhã, o controle de tráfego aéreo deu um aviso de cautela sobre a atividade de pássaros. E minutos depois o avião caiu.

Imagens de vídeo mostram que o avião pousou sem rodas ou qualquer outro trem de pouso e derrapou na pista.

Quando um avião cai, as "caixas-pretas" são a principal fonte de informações para os investigadores. As caixas armazenam dados, incluindo combustível, velocidade e trajetória, bem como conversas dentro da cabine e com o controle de tráfego aéreo.

Um investigador sugeriu que esses dados podem levar até um mês para serem decodificados devido aos danos.

A Coreia do Sul lançou uma "inspeção abrangente" de todas as aeronaves Boeing 737-800 usadas no país.

No total, 101 aeronaves — operadas por seis companhias aéreas usando o mesmo modelo do avião que caiu no domingo — serão "analisadas minuciosamente", de acordo com o vice-ministro da Aviação Civil, Joo Jong-wan. As inspeções serão realizadas até 3 de janeiro.

Confira abaixo como o acidente aconteceu, começando às 8h54 de domingo no horário local (20h54 de sábado, no horário de Brasília):

08h54: O controle de tráfego aéreo do aeroporto de Muan autoriza o voo 7C2216 a pousar na pista 01.

08h57: O controle de tráfego aéreo emite um aviso de cautela sobre "atividade de pássaros".

08h59: A aeronave relata uma colisão com pássaros e declara uma emergência de "Mayday".

09h01: O controle de tráfego aéreo autoriza a aeronave a pousar em um local diferente — a pista 19 — perto da extremidade oposta da pista única do aeroporto.

09h02: O voo faz contato com o solo, cerca de um terço depois do começo da pista. Momentos depois, o controle de tráfego aéreo faz soar alerta de emergência na unidade de resgate de incêndio do aeroporto.

09h03: O voo 7C2216 cai em um barranco após ultrapassar a pista.

09h23: Uma vítima do sexo masculino é resgatada e transportada para uma unidade médica temporária.

09h38: O aeroporto de Muan é fechado.

09h50: Uma segunda vítima — do sexo feminino — é resgatada da cauda do avião e levada para o hospital.

21h15: Após atualizações sobre a contagem de mortes ao longo do dia, é confirmado que todos os 175 passageiros a bordo morreram, junto com quatro tripulantes de voo. Os dois resgatados com vida eram comissários de bordo.