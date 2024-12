'Ele é um introvertido – um homem de ações, não de palavras': como Vladimir Putin chegou ao poder na Rússia

O então presidente russo Boris Yeltsin e Vladimir Putin durante reunião no Kremlin - (crédito: Getty Images)

Quando Vladimir Putin assumiu como presidente interino da Rússia em 31 de dezembro de 1999, o ex-espião era um enigma para muitos.

"A Rússia deve entrar no novo milênio com novos políticos, novos rostos, pessoas inteligentes, fortes e enérgicas", disse o então presidente Boris Yeltsin ao anunciar sua renúncia pela televisão.

Durante um mandato marcado por corrupção generalizada e enormes problemas políticos e sociais, a presidência de Yeltsin se tornou cada vez mais impopular e imprevisível.

Apesar de ter desempenhado um papel crucial na dissolução da União Soviética em 1991, seu governo foi um período traumático para a Rússia, que enfrentava a transformação de uma economia estatal comunista para um modelo de livre mercado.

À meia-noite, o sucessor escolhido por Yeltsin, Vladimir Putin, um "novo rosto para o novo milênio", fez seu primeiro discurso televisionado como presidente interino.

"Não haverá vácuo de poder", prometeu ele, acrescentando um alerta: "Qualquer tentativa de ultrapassar os limites da lei e da Constituição russa será esmagada."

Magro, em forma e sóbrio, Putin foi bem recebido em um país acostumado ao comportamento errático de Yeltsin, cuja saúde e propensão ao álcool frequentemente se tornavam notícia, inclusive quando ele simplesmente conseguia chegar ao trabalho.

Quando Putin foi nomeado primeiro-ministro em agosto de 1999, era um ex-agente da KGB retirado da relativa obscuridade.

No final do ano, como presidente interino, conquistou popularidade por sua postura dura na guerra contra a república separatista da Chechênia.

Em março de 2000, foi confirmado como presidente após vencer no primeiro turno com quase 53% dos votos. Pesquisas mostravam que a maioria dos russos desejava estabilidade econômica acima de tudo. A mensagem básica de Putin aos eleitores era clara: ele faria a Rússia voltar a ser forte.

O novo líder do maior país do mundo havia chegado ao topo deixando poucos rastros. Aos 47 anos, Putin já demonstrava gostar de adotar uma postura dura – um faixa preta de judô que fazia declarações como chamar criminosos de "ratos que devem ser esmagados".

Mas quem era ele de fato?

LEHTIKUVA/AFP via Getty Images Vladimir Putin em entrevista coletiva em outubro de 1999

Putin cresceu em São Petersburgo, então chamada Leningrado. Fundada pelo czar Pedro, o Grande, a cidade mesclava influências ocidentais com ecos do grandioso passado imperial da Rússia.

Em 2001, a BBC entrevistou o antigo técnico de judô de Putin, que afirmou que ele era um aluno exemplar, com potencial para integrar a equipe olímpica.

Anatoly Rakhlin relatou que Putin era sempre determinado a vencer, seja pela força bruta ou superando os adversários com inteligência.

"Ele conseguia arremessar com a mesma habilidade para os dois lados, esquerdo e direito. Seus oponentes, esperando um movimento da direita, não viam o golpe da esquerda chegando, o que dificultava vencê-lo, porque ele estava sempre enganando os adversários."

ALEXANDER NIKOLAYEV /AFP via Getty Images Vladimir Putin demonstra suas habilidades no judô durante visita a uma escola em São Petersburgo, em 2005

Putin nasceu em 1952, sete anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, após o cerco a Leningrado que matou seu irmão mais velho e quase tirou a vida de seus pais.

Foi criado em um apartamento comunal superlotado, com cozinha e banheiro compartilhados, infestados de ratos e baratas.

Em sua autobiografia, Putin lembra como, ainda menino, precisou enfrentar ratos na escada de casa: "Certa vez, avistei um rato enorme e o persegui até encurralá-lo. De repente, ele se lançou contra mim. Pulou e desceu as escadas."

A anedota do "rato encurralado" de Putin é contada de forma mais ou menos agressiva, dependendo de seu público, segundo a professora Nina Khrushcheva, bisneta do ex-premiê soviético Nikita Khrushchev.

No podcast da BBC Putin, de 2023, ela comentou: "Ele gosta de contar essa história para mostrar sua origem humilde, o quanto chegou longe e os tipos de inimigos que precisou enfrentar ao longo da vida, começando com as criaturas mais baixas até enfrentar inimigos de todos os tipos, internos e externos."

À sombra do poder

A psicóloga Maria Osorina, amiga de infância de Putin, disse à BBC em 2003 que o ambiente onde cresceram era marcado pela "lei do mais forte".

"Ele era pequeno, magro e relativamente fraco, porque nasceu de pais idosos. Por isso, era muito importante para ele se mostrar forte para não ser espancado", afirmou.

Ela destacou que a família cultivava fortes valores de dever, patriotismo e lealdade.

"Os pais o amavam muito. Ele era o centro do mundo deles, o filho que sempre desejaram. Mas, por natureza, tinham um caráter muito reservado – não demonstravam suas emoções. O pai era exteriormente muito frio, e a mãe também. Nunca cogitariam beijar o filho em público — isso nunca passaria pela cabeça deles."

Amigos e conhecidos lembravam o jovem Putin como inteligente, mas reservado. "Ele nunca era o centro das atenções", contou o colega de escola Sergei Kudrov à BBC em 2001.

"Preferia influenciar os acontecimentos à distância, como um 'cardeal cinzento', como se costuma dizer. Muito diferente de Boris Yeltsin. Lembra como ele subiu em um tanque e gesticulou para que todos o seguissem? Você jamais imaginaria Putin fazendo isso. Ele é um introvertido — um homem de ações, não de palavras."

Putin tinha o desejo romântico de se tornar agente da KGB e servir seu país de forma anônima — talvez o trabalho perfeito para alguém que evitava os holofotes.

Segundo ele mesmo, sua inspiração foi o filme soviético O Escudo e a Espada (1968), que retrata um agente duplo russo na Alemanha nazista, roubando documentos para sabotar operações enquanto se passava por motorista.

Putin nunca desistiu de sua ambição juvenil de se tornar oficial de inteligência, desde a universidade até o treinamento na KGB.

Aos 16 anos, foi até a sede local da agência e pediu um emprego. Disseram-lhe para estudar direito e aguardar. Seis anos depois, foi recrutado. Por mais de 16 anos, Putin viveu a vida dupla de um agente de inteligência.

Quando o Muro de Berlim caiu, ele estava na Alemanha Oriental. Retornou a uma Rússia onde todas as antigas certezas estavam desmoronando.

Antoine Gyori-Corbis/Getty Images Putin está no poder há 25 anos

Em 1991, Putin tornou-se vice-prefeito de São Petersburgo, sob Anatoly Sobchak. Quando Sobchak foi derrotado nas eleições, o Kremlin recrutou Putin.

Com a administração de Yeltsin cambaleando para seu fim, Putin subiu sorrateiramente até ser nomeado primeiro-ministro em 1999. O homem vindo do nada estava, de repente, em todos os lugares ao mesmo tempo.

Para sua antiga amiga Maria Osorina, em 2003, sua liderança era um sopro de ar fresco: "Nasci em 1950 e, desde então, nunca tivemos um líder que fosse agradável de se olhar. Não gostei de nenhum deles. Putin é o primeiro governante da Rússia desde a Revolução de quem realmente gosto. Ele é o primeiro normal, o primeiro de quem não sentimos vergonha."

Putin está no poder há um quarto de século, mais tempo do que qualquer líder do Kremlin desde o ditador soviético Josef Stalin.

Agora, com 72 anos e em seu quinto mandato como presidente, escreveu o correspondente Paul Kirby da BBC no início deste ano, "toda e qualquer oposição ao seu governo desapareceu, e há pouco que o impeça de continuar no poder, caso queira, até 2036."