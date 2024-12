Por que tinha um muro perto da pista onde ocorreu acidente de avião na Coreia do Sul?

Especialistas em aviação levantam dúvidas sobre um muro de concreto "incomum" perto da pista de pouso e seu papel no acidente aéreo da Coreia do Sul que matou 179 pessoas no domingo (29/12).

Imagens mostram o avião da Jeju Air saindo da pista antes de colidir com o muro e explodir em chamas no Aeroporto Internacional de Muan.

Autoridades que investigam a causa do pior acidente aéreo da história da Coreia do Sul estão considerando a relevância da localização do muro de concreto a cerca de 250 metros do final da pista.

O especialista em segurança aérea David Learmount diz que se a barreira não estivesse lá, o avião "teria parado com a maioria – possivelmente todos – os que estavam a bordo ainda vivos".

O piloto relatou que o avião havia atingido um pássaro e então abortou o pouso original e solicitou permissão para pousar na direção oposta.

O avião desceu a alguma distância do fim da pista de 2,8 mil metros e pareceu pousar sem usar suas rodas ou qualquer outro trem de pouso.

Learmount diz que o pouso foi "tão bom quanto um pouso sem flaps/trem de pouso poderia ser: asas niveladas, nariz não muito alto para evitar quebrar a cauda" e o avião não sofreu danos substanciais ao deslizar pela pista.

"A razão pela qual tantas pessoas morreram não foi o pouso em si, mas o fato de que a aeronave colidiu com uma obstrução muito dura logo após o fim da pista", diz ele.

Christian Beckert, um piloto da Lufthansa baseado em Munique, chamou a estrutura de concreto de "incomum", dizendo à agência de notícias Reuters: "Normalmente, em um aeroporto com uma pista no final, você não tem uma parede".

A estrutura de concreto contém um sistema de navegação que auxilia os pousos de aeronaves – conhecido como localizador – de acordo com a agência de notícias Yonhap da Coreia do Sul.

Com 4 metros de altura, ele é coberto com terra e foi elevado para manter o localizador nivelado com a pista para garantir que funcione corretamente, relatou a Yonhap.

O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul disse que outros aeroportos no país e alguns no exterior têm o equipamento instalado com estruturas de concreto.

No entanto, as autoridades examinarão se ele deveria ter sido feito com materiais mais leves que quebrariam mais facilmente com o impacto.

Chris Kingswood, um piloto com 48 anos de experiência que voou no mesmo tipo de aeronave envolvida no acidente, disse à BBC News: "Obstáculos dentro de um certo alcance e distância da pista devem ser frangíveis, o que significa que se uma aeronave os atingir, eles quebrarão".

"Parece incomum que seja algo tão rígido. A aeronave, pelo que entendi, estava viajando muito rápido, pousou muito abaixo da pista, então deve ter passado muito do fim da pista... então onde você traçará o limite com isso? Isso certamente é algo que será investigado", acrescentou.

"Aviões não são estruturas fortes – eles são, por design, leves para torná-los eficientes em voo. Eles não são realmente projetados para ir em alta velocidade em sua barriga, então qualquer tipo de estrutura pode fazer com que a fuselagem se quebre e então seja catastrófico."

O combustível é mantido nas asas, então, uma vez que a asa se rompe, o potencial de incêndio é significativo, observou Kingswood.

"Portanto, não é certo que se a parede não estivesse lá, o resultado teria sido completamente diferente", ponderou o piloto.

Kingswood disse que ficaria "surpreso se o campo de aviação não tivesse atendido a todos os requisitos de acordo com os padrões do setor".

"Suspeito que se andássemos pelos campos de aviação em muitos aeroportos internacionais importantes... encontraríamos muitos obstáculos que poderiam ser acusados de apresentar um risco", acrescentou.

A analista de aviação Sally Gethin questionou se o piloto sabia que a barreira estava lá, principalmente porque o avião estava se aproximando da direção oposta à aproximação de pouso usual.

"Precisamos saber se [os pilotos] sabiam que havia esse limite rígido no final?", disse ela à BBC News.

"Se eles foram orientados pela torre de controle a reverter o uso da pista na segunda vez, isso deve aparecer na investigação das caixas-pretas. Acho que há muitas perguntas [a serem respondidas]."