Tiroteio deixa seis feridos em Nova York na segunda-feira (30/12)

Seis pessoas foram baleadas em um tiroteio no Bronx em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo informações do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) uma menina de 12 anos, a mãe de 40 anos e quatro homens com idades entre 18 e 21 anos estão entre os feridos.

O ataque ocorreu de forma direcionada no fim da tarde da segunda-feira, 30, e as razões por trás da ação ainda são desconhecidos pela polícia que já busca por dois suspeitos.

Durante a ação, a mulher atingida foi usada como escudo humano pela pessoa que motivou o ataque, alvo dos atiradores. Segundo o NYPD em coletiva de imprensa, não houve vítimas fatais no ataque.