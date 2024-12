23 celebridades globais que partiram em 2024

De celebridades do cinema até líderes políticos, passando por ídolos da música e do esporte. No ano de 2024, muitas personalidades internacionais partiram.

A lista inclui também cientistas, escritores e uma mulher que mudou a legislação do seu país.

1. David Soul

4 de janeiro, 80 anos

Getty Images

O ator americano foi uma das maiores estrelas da TV dos anos 1970, interpretando o personagem Ken "Hutch" Hutchinson, da dupla de policiais Starsky e Hutch – Justiça em Dobro (1975-1979).

Sua fama na TV rendeu também uma carreira musical para o ator.

Ele gravou dois sucessos inesquecíveis: Don't Give Up on Us (1976) e Silver Lady (1977).

Posteriormente, Soul se mudou para o Reino Unido, onde trabalhou no teatro e na televisão.

2. Sebastián Piñera

6 de fevereiro, 74 anos

Getty Images

Presidente do Chile por dois mandatos (2010-2014 e 2018-2022), Piñera sofreu um trágico acidente no início de 2024.

O ex-mandatário pilotava seu helicóptero no Lago Ranco, no sul do Chile, quando perdeu o controle da aeronave, que caiu na água e submergiu.

Piñera morreu de asfixia. As pessoas que o acompanhavam no helicóptero sobreviveram – entre elas, sua irmã Magdalena.

O atual presidente do Chile, Gabriel Boric, declarou luto nacional e ofereceu um funeral de chefe de Estado ao ex-mandatário.

3. Alexei Navalny

16 de fevereiro, 47 anos

Getty Images

Um dos políticos opositores mais conhecidos da Rússia, Navalny comandou uma campanha implacável contra o presidente Vladimir Putin. Ele o acusava de dirigir um Estado corrupto e "feudal".

Depois de sobreviver a repetidas tentativas de envenenamento, Navalny morreu no início do ano em uma prisão russa, em circunstâncias pouco esclarecidas.

Ele cumpria pena de 19 anos por acusações de extremismo, que sempre atribuiu à perseguição política.

4. Paola Roldán

11 de março, 42 anos

Instagram Paola Roldán A equatoriana sofria de esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Depois de sofrer longa e dolorosa enfermidade, Roldán morreu por complicações do seu estado de saúde.

Ela havia travado uma batalha legal que levou à descriminalização da eutanásia no seu país, o Equador.

Roldán vivia na cama, ligada a um aparelho respirador, e sensibilizou o país sobre o direito à morte digna.

Ela sofria de uma rara doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica (ELA) e não conseguia se mover.

A doença surge quando os neurônios se desgastam ou morrem e não conseguem enviar mensagens para os músculos.

5. Peter Higgs

8 de abril, 94 anos

Getty Images

"Às vezes, é muito agradável ter razão."

Foram as palavras do cientista britânico em 2012, quando foi confirmada a existência da partícula usada por ele anos antes para explicar o que mantém o universo coeso – algo tão básico, mas, ao mesmo tempo, tão complexo.

Vencedor do prêmio Nobel de Física, Higgs teve sua ideia revolucionária na década de 1960. Ele se propôs a explicar por que os átomos, componentes básicos do universo, têm massa.

Outros cientistas também trabalharam paralelamente na sua teoria. A busca pelo que foi considerado o Santo Graal da Física durou 50 anos.

Hoje, a partícula é conhecida, em sua homenagem, como o bóson de Higgs.

6. Paul Auster

30 de abril, 77 anos

Getty Images

O aclamado escritor americano publicou mais de 30 livros ao longo da sua carreira. Ele se tornou um best-seller nas décadas de 1980 e 1990.

Seus romances eram principalmente histórias existencialistas sobre personagens marginais e fizeram muito sucesso na Europa.

O escritor morreu devido a complicações derivadas de um câncer do pulmão.

Uma de suas obras mais emblemáticas é A Trilogia de Nova York (Cia. das Letras, 1999), uma coleção de romances policiais com um toque filosófico.

7. César Luis Menotti

5 de maio, 85 anos

Getty Images

Menotti foi o técnico que levou a Argentina a ganhar sua primeira Copa do Mundo de futebol, em 1978.

"Sua figura é obrigatória e indispensável para qualquer pessoa que trate do futebol além do reducionismo de um resultado", escreveu o jornal argentino La Nación após sua morte.

"'O Magro' [como era chamado] foi um guardião de convicções sobre o jogo, mais do que um sentinela da sala de troféus", acrescentou o jornal no seu obituário.

O ex-jogador e treinador morreu após um quadro de grave anemia.

8. Alice Munro

13 de maio, 92 anos

Getty Images

Emblemática escritora canadense, Alice Munro recebeu o prêmio Nobel de Literatura em 2013.

Seu legado literário foi obscurecido pouco depois de sua morte por uma denúncia apresentada por sua filha, Andrea Robin Skinner.

Ela acusou a mãe de ter conhecimento dos abusos sexuais exercidos pelo padrasto quando ela tinha apenas nove anos, que persistiram até sua adolescência.

A filha mais nova da escritora destacou que, quando contou a Munro o ocorrido, ela "reagiu exatamente como eu temia que fizesse – como se tivesse tomado conhecimento de uma infidelidade".

9. Anouk Aimée

18 de junho, 92 anos

Getty Images

A estrela do cinema francês foi a protagonista do filme Um Homem, Uma Mulher (1966).

Sua interpretação recebeu o Globo de Ouro e o prêmio Bafta de melhor atriz, além da indicação ao Oscar.

Foi a primeira indicação de um ator ou atriz ao prêmio da Academia de Hollywood nesta categoria por uma interpretação em língua francesa.

Mas seu primeiro grande salto ocorreu anos antes, em La Dolce Vita (1960), de Federico Fellini (1920-1993), um dos filmes mais aclamados da história do cinema italiano.

10. Donald Sutherland

20 de junho, 88 anos

Getty Images

O ator canadense chegou ao estrelato com os filmes de guerra Os Doze Condenados (1967) e Os Guerreiros Pilantras (1970).

Seus muitos trabalhos de destaque incluíram M.A.S.H (1970), Inverno de Sangue em Veneza (1973), Casanova de Fellini (1976), Os Invasores de Corpos (1978) e Gente Como a Gente (1980).

Mais recentemente, Sutherland estrelou a trilogia Jogos Vorazes (2012-2015), como o malvado presidente Coriolanus Snow.

Apesar dos seus inúmeros trabalhos, ele nunca foi indicado ao Oscar. Mas recebeu um prêmio honorário da Academia em 2017.

11. Shelley Duvall

11 de julho, 75 anos

Getty Images

A personagem mais famosa de Shelley Duvall no cinema provavelmente terá sido Wendy Torrance, a horrorizada esposa de Jack Nicholson em O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick (1928-1999).

Mas ela também protagonizou outros filmes aclamados pela crítica, como Renegados até a Última Rajada (1974), Nashville (1975) e Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977). Ela também interpretou Olívia Palito no musical Popeye (1980).

Outros créditos incluem o drama Três Mulheres (1977), dirigido por Robert Altman (1925-2006).

O filme valeu a Duvall o prêmio de melhor atriz do Festival de Cinema de Cannes, na França, e a indicação ao prêmio Bafta, da Academia britânica.

Um dos principais trabalhos de Shelley Duvall na televisão foi a série Teatro dos Contos de Fada (1982-1987).

12. Gena Rowlands

14 de agosto, 94 anos

Getty Images

A atriz americana ficou conhecida mundialmente pelos seus papéis em filmes aclamados como Uma Mulher Sob Influência (1974) e Diário de uma Paixão (2004).

Ela foi indicada duas vezes ao Oscar de melhor atriz, por Uma Mulher Sob Influência e pelo filme Glória (1980).

Nas duas oportunidades, ela compartilhou a tela com o ator e diretor John Cassavetes (1929-1989), com quem foi casada por 35 anos.

Rowlands ganhou quatro prêmios Emmy e dois Globos de Ouro ao longo da carreira.

13. Alain Delon

18 de agosto, 88 anos

Getty Images

Lenda do cinema francês, foi descrito como o homem mais bonito da tela grande.

Nascido em Paris, foi um dos principais astros do cinema europeu nas décadas de 1960 e 1970.

Alain Delon protagonizou filmes de sucesso dos anos 1960, como Rocco e Seus Irmãos (1960) e O Leopardo (1963).

Sua última grande aparição pública foi a entrega da Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes, em maio de 2019.

14. Sergio Mendes

5 de setembro, 83 anos

Getty Images Sérgio Mendes gravou mais de 35 álbuns. Muitos deles ganharam disco de ouro ou platina nos Estados Unidos.

O músico brasileiro ajudou a popularizar a bossa nova e o samba além das fronteiras do país.

É conhecido por seu sucesso com a música Mas Que Nada (1966), de Jorge Ben Jor, e pelo toque brasileiro presente em canções inglesas como The Fool On the Hill (1967), dos Beatles.

Sérgio Mendes foi indicado ao Oscar em 2012, como um dos autores da música Real in Rio, do filme de animação Rio.

15. James Earl Jones

9 de setembro, 93 anos

Getty Images

O ator americano foi a voz do personagem Darth Vader, de Guerra nas Estrelas.

James Earl Jones teve uma carreira prolífica. Ele participou de filmes como Conan, o Bárbaro (1982), Um Príncipe em Nova York (1988) e Campo dos Sonhos (1989). E também foi a voz de Mufasa na trilogia de animação da Disney O Rei Leão (1994-2019).

Jones deu voz a Darth Vader no filme original de Guerra nas Estrelas (1977) e nas sequências O Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno de Jedi (1983), além dos filmes posteriores da saga.

16. Alberto Fujimori

11 de setembro, 86 anos

Getty Images

Poucos personagens da história do Peru polarizaram tanto seu país quanto o ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que continua dividindo os peruanos até hoje.

Sua última polêmica ocorreu em dezembro de 2023, quando saiu da prisão onde cumpria pena por crimes contra os direitos humanos.

Para seus simpatizantes, Fujimori salvou o país da guerrilha e do colapso econômico. Mas, para seus detratores, ele foi um ditador.

17. Maggie Smith

27 de setembro, 89 anos

Getty Images

Uma carreira de mais de 70 anos no teatro, cinema e televisão.

Os papéis mais conhecidos de Maggie Smith incluem a professora Minerva McGonagall em Harry Potter (2001-2011) e a condessa Violet Crawley, da série Downton Abbey (2010-2015).

Lenda do cinema e do teatro britânico, Smith ganhou dois Oscars ao longo da carreira, pelos filmes Primavera de uma Solteirona (1969) e Um Apartamento na Califórnia (1978).

18. Antonio Skármeta

15 de outubro, 83 anos

Getty Images Skármeta foi um dos escritores chilenos mais reconhecidos das últimas décadas.

Skármeta deixou um extenso legado artístico, que inclui romances, contos, peças de teatro, roteiros de filmes e livros infantis.

Ele recebeu o Prêmio Nacional de Literatura do Chile em 2014 e foi reconhecido muito além das fronteiras do seu país.

Três das suas obras foram adaptadas para o cinema: O Carteiro e o Poeta (Ed. Record, 2017), O Baile da Vitória (Ed. Planeta, 2004) e El Plebiscito, que inspirou o roteiro do filme chileno No (2012), do cineasta Pablo Larraín.

19. Liam James Payne

16 de outubro, 31 anos

Getty Images

Liam Payne foi um dentre cinco solistas que participaram do programa de TV The X Factor em 2010, no Reino Unido.

Os jurados disseram a eles que formassem uma banda e competissem em conjunto. Foi esta a origem do grupo One Direction.

Eles terminaram o concurso de talentos em terceiro lugar, mas se tornaram uma das bandas britânicas mais importantes do século 21.

Foram quatro álbuns que atingiram o primeiro lugar no Reino Unido e singles de sucesso em todo o mundo.

Payne também atingiu certo sucesso em sua carreira solo, até sua morte trágica e prematura em 2024.

20. Quincy Jones

3 de novembro, 91 anos

Getty Images

Quincy Jones começou sua carreira trabalhando com Frank Sinatra (1915-1998). E, nos anos 1980, ele produziu os discos de maior sucesso de Michael Jackson (1958-2009) – Thriller (1982) e Bad (1987).

Ele também é reconhecido pela sua participação fundamental na produção do hino de USA for Africa, We Are the World (1985).

21. Silvia Pinal

28 de novembro, 93 anos

Getty Images

Silvia Pinal era considerada "a última grande diva do México". Os motivos para esta definição, entre outros, são os filmes Viridiana (1961), O Anjo Exterminador (1962) e Simón del Desierto (1965).

No seu país natal, ela era conhecida como "a musa de Buñuel", em alusão ao diretor de cinema mexicano de origem espanhola, Luis Buñuel (1900-1983).

"Eu escolhi Buñuel, não ele a mim", declarou ela há alguns anos.

22. Olivia Hussey

27 de dezembro, 73 anos

Getty Images

Olivia Hussey conseguiu fama internacional quando era adolescente, com seu papel na aclamada versão cinematográfica de Romeu e Julieta (1968).

Nascida na Argentina e criada em Londres, Hussey ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz revelação pelo papel de Julieta.

Anos depois , ela seria reconhecida por outra das suas interpretações mais notáveis: a da Virgem Maria na minissérie de TV Jesus de Nazaré (1977), do diretor italiano Franco Zeffirelli (1923-2019).

23. Jimmy Carter

29 de dezembro, 100 anos

Getty Images

James Earl Carter Jr. foi o presidente americano mais longevo da história. Ele morreu com 100 anos de idade, poucos dias antes do fim de 2024.

Carter governou os Estados Unidos por um mandato, entre 1977 e 1981.

Os tempos eram difíceis. Em plena Guerra Fria (1947-1989), Carter evitou a escalada de conflitos militares frente às dificuldades internacionais. Ele também impulsionou um acordo de paz histórico no Oriente Médio, entre Israel e o Egito.

Durante seu mandato, o presidente democrata também reformulou as relações de Washington com a América Latina.