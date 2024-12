A longa guerra nos tribunais entre Brad Pitt e Angelina Jolie encerrada com acordo de divórcio

Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram a um acordo de divórcio após uma batalha legal de oito anos, de acordo com o advogado da atriz.

O casal, que oficializou a união em 2014 e tem seis filhos, estava entre os casais mais famosos da indústria do entretenimento e foi apelidado de "Brangelina" pela imprensa.

Jolie entrou com o pedido de divórcio em 2016, citando "diferenças irreconciliáveis".

Mais tarde, em processos judiciais separados, descobriu-se que ela havia acusado Pitt de ser abusivo com ela e dois de seus filhos em um jato particular naquele ano.

Após uma investigação policial, Pitt não foi acusado sobre o incidente e negou as alegações.

Os advogados do ator não comentaram publicamente sobre o acordo de divórcio.

O advogado de Jolie, James Simon, disse em uma declaração à revista People que sua cliente tem se concentrado em "encontrar paz e cura para sua família" desde que o processo de divórcio começou.

"Esta é apenas uma parte de um longo processo contínuo que começou há oito anos", disse ele.

"Francamente, Angelina está exausta, mas ela está aliviada que esta parte acabou."

Os termos do acordo não foram tornados públicos.

Como foi a separação e a batalha legal que veio a seguir

Quando a notícia da separação surgiu pela primeira vez em 2016, o casal disse em uma declaração conjunta que seria conduzida em privado, e nenhum dos dois falou muito sobre seu relacionamento nos anos seguintes.

No entanto, detalhes surgiram em processos judiciais sobrepostos que pintam um quadro de um divórcio amargo, com Jolie acusando seu ex-marido de "travar uma guerra vingativa", e Pitt acusando-a de tentar minar deliberadamente seus negócios.

Embora os advogados de Jolie tenham dito que um acordo de divórcio foi alcançado, não está claro se isso encerrará a disputa do casal sobre um vinhedo francês.

Eles compraram juntos o Chateau Miraval em 2008 por cerca de 25 milhões de euros (R$ 160,8 milhões), onde seu casamento seria realizado.

Em 2022, Pitt acusou Jolie de vender sua participação na propriedade ao oligarca russo Yuri Shefler — um magnata da indústria de bebidas que possui, entre outras marcas, a vodca Stolichnaya — sem seu conhecimento, a fim de prejudicar deliberadamente seu investimento em vinhos.

Getty Images O Chateau Miraval foi comprado em 2008 por cerca de 25 milhões de euros

Foi neste processo que as alegações de abuso de Jolie contra Pitt vieram à tona pela primeira vez.

Ela alegou em documentos judiciais que ele foi física e emocionalmente abusivo durante uma viagem de avião particular que o casal fez com seus filhos, que tinham entre 8 e 15 anos na época, em 2016.

Os advogados de Jolie alegaram que Pitt a agarrou e a empurrou e também agrediu dois de seus filhos.

Pitt negou essas alegações e, em 2021, recebeu a custódia conjunta dos filhos após uma longa batalha judicial.

Em junho, a terceira filha mais velha do casal, Shiloh, apresentou uma petição a um tribunal de Los Angeles para retirar Pitt de seu nome, tornando-se Shiloh Jolie. Mais dois filhos do casal teriam parado de usar o nome de Pitt.

Reuters Angelina Jolie e Brad Pitt fotografados juntos na estreia de O Curioso Caso de Benjamin Button em 2009

Na época do casamento, Pitt e Jolie estavam entre os nomes mais lucrativos de Hollywood. De acordo com uma reportagem da Forbes publicada logo após o anúncio do divórcio, o casal valia cerca de 400 milhões de dólares (R$ 2,4 bilhões).

Pitt e Jolie se conheceram no set do filme Mr and Mrs Smith de 2005 e seu relacionamento atraiu atenção da mídia internacional.

O casamento foi o segundo de Pitt depois de um relacionamento com a estrela de Friends, Jennifer Aniston. Foi o terceiro de Jolie, depois dos atores Billy Bob Thornton e Jonny Lee Miller.

Jolie estrelou Lara Croft: Tomb Raider, A Troca e Garota, Interrompida. Seu último filme é um filme biográfico, intitulado Maria, sobre a cantora de ópera Maria Callas.

A filmografia de Pitt inclui Clube da Luta, Era uma vez em Hollywood e Doze Macacos. Ele foi visto em Silverstone este ano filmando seu filme de Fórmula 1 intitulado F1, no qual interpretará o piloto veterano Sonny Hayes.