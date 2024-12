Por que qualidade do ar piora no Ano Novo

A maioria dos fogos de artifício nos EUA ocorrem em torno do feriado de 4 de julho e do Ano Novo. - (crédito: Getty Images)

À medida que os relógios ao redor do mundo marcarem meia-noite em 31 de dezembro de 2024, exibições espetaculares de fogos de artifício encherão os céus para marcar o amanhecer de um novo ano. Acima do Porto de Sydney — que sedia um dos maiores shows de fogos de artifício de Ano Novo do mundo — nove toneladas de explosivos brilhantes e fumegantes serão lançadas em duas exibições na noite.

Em Londres, até 12.000 fogos de artifício são disparados no céu a cada ano — embora o mau tempo tenha ameaçado interromper a exibição anual na cidade este ano e os shows em outras partes do Reino Unido tenham sido cancelados devido aos ventos fortes, incluindo as famosas celebrações de Hogmanay em Edimburgo.

Uma proibição temporária de fogos de artifício na cidade de Nova York também foi suspensa a tempo para a véspera de Ano Novo, enquanto em Las Vegas, uma série de fogos de artifício será disparada dos telhados de 10 dos hotéis e cassinos emblemáticos da cidade.

A cada ano, de fato, os americanos disparam quase 300 milhões de libras, ou R$ 2,3 bilhões (136.000 toneladas) em fogos de artifício — quase uma libra para cada pessoa que vive nos EUA. A Europa importa cerca de 30.000 toneladas de fogos de artifício a cada ano, embora esse número tenha diminuído drasticamente, já que o patamar de importação ficava em torno de 110.000 toneladas de fogos de artifício nos anos anteriores à pandemia.

Globalmente, a indústria de fogos de artifício está crescendo — o tamanho do mercado foi avaliado em US$ 2,69 bilhões (R$ 16,6 bilhões) em 2024 e está projetado para atingir US$ 3,65 bilhões (R$ 22,5 bilhões) até 2032.

Isso significa um monte de explosões e faíscas no ar – mas também muita fumaça e detritos que podem não só prejudicar o planeta, mas também têm o potencial de danificar os pulmões das pessoas próximas também.

Estudos mostram que todo ano, após grandes eventos de fogos de artifício para marcar a véspera de Ano Novo, 4 de julho, Diwali e muitas outras celebrações ao redor do mundo, a qualidade do ar pode despencar devido à poluição que essas exibições jogam na atmosfera. Mas quanto dano elas realmente causam?

Acredita-se que os fogos de artifício tenham se originado na China durante o século II a.C. com a invenção da pólvora antes de se espalharem pelo mundo. A química moderna os transformou em formas cada vez mais espetaculares, introduzindo novos efeitos e cores às suas explosões barulhentas.

Mas, à medida que seu uso como um agrado para a multidão aumentou, também ficou claro que eles podem afetar a natureza, o meio ambiente e, potencialmente, também a saúde humana.

Ruim para a nossa saúde?

A maior parte da atenção sobre os perigos dos fogos de artifício se concentra nos ferimentos e queimaduras causados ??por explosões em acidentes ou incidentes de uso indevido. Certamente, ferimentos relacionados a fogos de artifício aumentaram nos últimos anos.

Mas há outros efeitos de longo alcance desses espetáculos comemorativos, especialmente quando disparados em grandes exibições como as do Ano Novo e nas celebrações de 4 de julho nos EUA. Embora os fogos de artifício gerem excesso de fumaça, o que pode ter um impacto negativo muitas vezes visível na qualidade do ar, eles também liberam outros poluentes que são mais difíceis de ver.

Peter Brimblecombe, professor de ciências ambientais na Universidade de East Anglia, no Reino Unido, mas que mora em Waikiki, Havaí, publicou um artigo em 2023 analisando como os fogos de artifício também podem contribuir para a poluição de partículas no ar acima da cidade de Honolulu.

Ele descobriu que durante a noite do Ano Novo, há um aumento significativo de partículas transportadas pelo ar acima da cidade, o que ele diz que ultrapassa em muito o número de licenças compradas para fogos de artifício na noite. Grande parte disso, ele suspeita, vem de fogos de artifício comprados ilegalmente.

Um estudo sobre a poluição do ar por partículas nas cidades de Brno, na República Tcheca, e Graz, na Áustria, mostrou picos grandes, mas temporários, nesse tipo de poluição do ar entre meia-noite e 6h no dia de Ano Novo. Metais e ligas normalmente usados ??no combustível e corantes de fogos de artifício estavam particularmente presentes na poluição de partículas.

Outro estudo, feito na Alemanha ao longo de 11 anos, encontrou um aumento "drástico" nas concentrações de partículas nos dias de Ano Novo. Pesquisas posteriores descobriram que cerca de 80% do material particulado emitido pelos fogos de artifício é respirável – o que significa que eles podem atingir os pulmões. Essas partículas finas de fuligem foram associadas a uma série de problemas de saúde, incluindo asma, doenças cardíacas e baixo peso ao nascer.

Mas esse problema não se restringe apenas ao Ano Novo. Em algumas áreas, a concentração de poluição de partículas finas conhecida como PM2,5 pode ser entre 1,5 e 10 vezes maior do que o normal na noite de 4 de julho e no dia seguinte, de acordo com um estudo de qualidade do ar na Califórnia em 2019 e 2020.

Outro estudo de 315 locais nos EUA em 2015 mostrou que as concentrações de PM2,5 foram em média 42% maiores nacionalmente durante o feriado de 4 de julho. As áreas mais afetadas — aquelas mais próximas de grandes exibições de fogos de artifício — viram a concentração de PM2,5 quase quadruplicar. Mas a poluição geralmente dura pouco e tende a diminuir ao meio-dia do dia seguinte.

Getty Images

"Definitivamente, as cargas poluentes aumentam durante os eventos", diz Brimblecombe. "A má qualidade do ar e os riscos à saúde associados fazem parte da véspera de Ano Novo em Oahu [no Havaí] há muitos anos. E continua sendo um problema que continua chamando a atenção."

Em seu próprio estudo, Brimblecombe encontrou um "aumento acentuado" na concentração de PM2,5 durante as celebrações com fogos de artifício.

Os fogos de artifício também liberam um excesso de outros poluentes atmosféricos, particularmente dióxido de enxofre, dióxido de carbono e monóxido de carbono, além de material particulado.

Metais pesados, que dão aos fogos de artifício suas cores brilhantes, também são frequentemente tóxicos e testes em camundongos mostraram que a poluição particulada contendo esses elementos pode ser prejudicial.

Um estudo recente sobre a poluição do ar no norte de Utah por pesquisadores da Universidade Brigham Young em Provo, Utah, descobriu que as concentrações de metais como cobre, potássio, bário, cromo, vanádio e estrôncio aumentaram durante os feriados devido à fumaça dos fogos de artifício. Picos semelhantes nesses elementos foram encontrados após os fogos de artifício de Ano Novo em Graz e Brno.

Indivíduos expostos a altos níveis de poluentes atmosféricos mostraram maior prevalência de tosse crônica, catarro e falta de ar – e, portanto, correm maior risco de desenvolver asma, câncer de pulmão e outras doenças respiratórias. Mas não há necessariamente uma ligação direta entre fogos de artifício e impactos de saúde a longo prazo. Embora quem trabalhe na produção dos fogos possam ser expostos a esses problemas de saúde a longo prazo, a maioria dos efeitos dos fogos de artifício no público são de curto prazo, diz Brimblecombe.

"A ligação com a saúde é mais difícil de fazer, mas acho que são mais os trabalhadores do que o público em geral que sofrem", diz ele. "No entanto, há algumas evidências da Islândia de que os ataques de asma aumentaram, mas as estatísticas são ruins, pois poucas pessoas vivem na Islândia."

Alguns cientistas estimaram que várias centenas de milhões de pessoas no mundo são expostas à fumaça de fogos de artifício todos os anos, embora seja difícil dizer quão preciso esse número realmente é.

Um artigo que estuda como os fogos de artifício afetam a saúde respiratória observou a necessidade de mais pesquisas, particularmente sobre como os fogos afetam as pessoas com asma e outras doenças respiratórias. Os pesquisadores descobriram que indivíduos que sofrem de problemas respiratórios devem "evitar exposição pesada".

O relatório acrescentou que as crianças são particularmente suscetíveis aos efeitos nocivos da exposição ao ar ambiente, com outras pesquisas na Hungria também mostrando que partículas de fogos de artifício parecem ser depositadas em suas vias aéreas a uma taxa três vezes maior que a dos adultos.

Impacto no planeta

Fogos de artifício também podem desencadear incêndios florestais que levam a uma poluição do ar muito mais duradoura e generalizada. Uma análise de incêndios florestais em terras federais nos EUA ao longo de um período de 37 anos a partir de 1980 descobriu que 11.294 de quase 600.000 incêndios durante esse período poderiam ser atribuídos a fogos de artifício.

O prefeito da cidade de Nova York anunciou recentemente que estava suspendendo a proibição de fogos de artifício para permitir as exibições durante as próximas celebrações de Ano Novo. A proibição temporária foi imposta devido a preocupações com incêndios florestais após a falta de chuvas no estado.

Grandes incêndios florestais podem lançar poluição para a atmosfera, fazendo com que ela se espalhe por milhares de quilômetros, período em que pode se tornar mais tóxica.

Getty Images A maioria dos fogos de artifício nos EUA ocorrem em torno do feriado de 4 de julho e do Ano Novo.

Mas os fogos de artifício também geram outros resíduos que duram muito mais tempo depois que as explosões deslumbrantes desaparecem e a fumaça se dissipa.

Um estudo do US Geological Survey e do National Park Service descobriu que amostras de água coletadas ao redor do Monte Rushmore entre 2011 e 2015 apontaram níveis elevados de perclorato, usado como propulsor em fogos de artifício, nas áreas onde as exibições de fogos ocorreram nas celebrações de 4 de julho entre 1998 e 2009.

Também encontrou níveis elevados do produto químico no solo onde os fogos de artifício foram lançados e onde os destroços do foguete caíram. Outro estudo de 2007 de um lago em Ada, Oklahoma, mostrou que os níveis de perclorato aumentaram após as exibições de fogos de artifício de 4 de julho em até 1.028 vezes os níveis vistos nos dias anteriores. Depois, levou de 20 a 80 dias para a contaminação retornar aos níveis de base.

Há preocupações de que essa contaminação possa chegar à água potável, onde altos níveis de perclorato podem interferir na função da tireoide humana. A Agência de Proteção Ambiental está agora financiando um estudo de US$ 2,5 milhões (R$ 15,4 milhões) para avaliar a quantidade de perclorato de fogos de artifício que chega aos lagos, rios e córregos nos EUA.

Mas há outros problemas que decorrem dos detritos físicos deixados para trás por exibições de fogos de artifício.

"A pesquisa sobre poluição plástica de fogos de artifício certamente está ganhando força", diz Elizabeth Westhead, biocientista da University of East London, Reino Unido. Westhead foi coautora de um estudo sobre os níveis de microplásticos no Rio Tâmisa em Londres durante o período de Ano Novo. "[Há] evidências crescentes sobre seu impacto ambiental", diz ela.

Getty Images Espetáculos de luzes com drones e feixes de luz colorida começam a surgir como alternativas aos fogos de artifício

Westhead e seus colegas estudaram um trecho do Rio Tâmisa perto de Westminster – onde os fogos de artifício anuais de Ano Novo são realizados – e descobriram que os microplásticos estavam "significativamente mais altos" na área após os dramáticos fogos de artifício em 2020. O estudo descobriu que os microplásticos aumentaram em mais de 1.000% em um período de 24 horas.

"Este alto influxo de curto prazo de microplásticos de fogos de artifício terá um impacto prejudicial na ecologia do rio e nas hidrovias vizinhas", diz a principal autora do estudo, Ria Devereux, pesquisadora de sustentabilidade na University of East London.

"Fiquei curiosa, especialmente porque não encontrei nenhuma literatura sobre microplásticos de fogos de artifício. Eu esperava alguns microplásticos, mas nem perto da quantidade que encontrei."

"Acho que todos nós ficamos em choque com a quantidade de microplásticos que entraram no sistema de água a partir de um evento de fogos de artifício de 15 minutos."

O estudo é significativo, explica Devereux, porque microplásticos e produtos químicos poliméricos podem ser absorvidos por animais aquáticos e marinhos, entrando na cadeia alimentar.

Mas fazer com que as pessoas prestem atenção à poluição plástica causada por fogos de artifício pode levar algum tempo, admite Westhead. "Levará ainda mais tempo e muito mais trabalho para influenciar a opinião pública sobre uma tradição muito popular", diz ela.

Vida selvagem em perigo

É um fato bem conhecido que os cães têm medo de fogos de artifício. Mas estudos mostraram o impacto devastador que eles podem ter sobre os pássaros também.

Um estudo rastreando gansos do Ártico na Europa descobriu que em uma véspera de Ano Novo os pássaros de repente deixaram seus locais de dormir e voaram para áreas remotas – até 500 km sem descanso.

E os impactos duraram muito depois da véspera de Ano Novo. Os pássaros nunca retornaram aos seus locais de dormir originais. Em um caso extremo, centenas de pássaros, principalmente estorninhos, foram encontrados mortos nas ruas de Roma após um evento de fogos de artifício na véspera de Ano Novo de 2021. Em 2011, cerca de 5.000 melros mortos caíram do céu em uma única noite em uma pequena cidade no Arkansas, depois de se assustarem e fugirem para fora de seus locais de descanso noturno e voarem para árvores e casas. Autoridades da vida selvagem culparam os fogos de artifício pelas mortes.

Um estudo observou que o momento anual de alguns eventos de fogos de artifício em grande escala, como 4 de julho e véspera de Ano Novo, coincide com o comportamento reprodutivo e migratório da vida selvagem e, portanto, pode ter efeitos populacionais de longo prazo sobre os animais.

Uma opção mais sustentável

Fogos de artifício ecologicamente corretos existem – eles têm um combustível limpo à base de nitrogênio que cria pouca fumaça. Também há tentativas de encontrar alternativas aos metais pesados ??prejudiciais sem perder as faíscas coloridas que tornam os fogos de artifício tão atraentes. "Atualmente, muita ênfase na remoção de metais pesados ??que têm impactos no ecossistema levou a fogos de artifício menos poluentes", diz Brimblecombe.

Mas eles ainda são barulhentos.

Shows de laser e drones estão entre as alternativas que foram usadas – eles são reutilizáveis, não produzem emissões, exceto a eletricidade necessária para alimentá-los, e são silenciosos. Os drones não estão isentos de desvantagens, no entanto – as empresas que fazem exibições de Ano Novo dizem que os drones são lentos demais para substituir totalmente os fogos de artifício. Os drones também podem perturbar a vida selvagem, se chegarem muito perto.

Como pesquisadores em um estudo sobre os impactos dos fogos de artifício na qualidade do ar urbano resumiram: "Cabe às comunidades locais envolvidas decidir de forma equilibrada se essa forma de diversão vale o coquetel atmosférico arriscado que gera."