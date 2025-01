Veículo atropela pedestres em Nova Orleans, nos EUA, e há relato de vários mortos

A imprensa dos Estados Unidos está noticiando um atropelamento em massa, com relatos de diversas vítimas fatais, nesta quarta-feira (1/1) na cidade de Nova Orleans, no sul do país.

Pelo menos dez pessoas morreram. Autoridades da Nola Ready, o departamento de preparação para emergências da cidade, relatam que mais 30 pessoas estão feridas.

Os feridos foram levados para um hospital, e agentes de segurança pública estão no local, diz a nota da Nola Ready.

Um veículo teria colidido com uma grande multidão reunida na Bourbon Street, no French Quarter — um destino turístico popular na cidade, que fica no Estado de Louisiana.

Testemunhas disseram à rede de televisão CBS News que o motorista do veículo saiu do carro após o atropelamento e começou a atirar com uma arma.

Um porta-voz da polícia de Nova Orleans disse à CBS News que "relatos iniciais indicam que um carro pode ter atropelado um grupo de pessoas".

Autoridades em Nova Orleans estão orientando a população para evitar a área onde o incidente ocorreu, perto das ruas Canal e Bourbon.

"Houve um incidente com muitas vítimas nas ruas Canal e Bourbon. Afaste-se da área", diz uma autoridade em uma postagem no X.

Vídeos circulando nas mídias sociais que parecem ter sido gravados nesta quarta-feira mostram várias pessoas no chão em Nova Orleans.

Nas imagens, tiros são ouvidos ao fundo e algumas pessoas aparecem correndo.

Esta notícia será atualizada ao longo do dia.