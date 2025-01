Chuva de meteoros e eclipse lunar: os espetáculos do céu para ficar de olho em 2025

O ano novo chegou, e se você gosta de observar estrelas, 2025 será um ano com alguns eventos astronômicos.

O ano será marcado por quatros eclipses e duas superluas consecutivas.

Getty Images

Primeira grande chuva de meteoros de 2025

O ano vai começar com as Quadrântidas — a grande chuva de meteoros anual. Esta será uma das chuvas de meteoros mais fortes do ano e atingirá seu auge em 3 ou 4 de janeiro.

Meteoros ou estrelas cadentes são pedaços de detritos que entram na atmosfera da Terra a velocidades de até 70 km por segundo, vaporizando e causando raios de luz.

As Quadrântidas são conhecidas por atingir uma taxa de até 120 meteoros por hora em um curto período.

Elas foram batizadas com esse nome por causa de seu ponto de origem aparente no céu, a antiga constelação Quadrans Muralis, e possuem uma coloração azul ou branco-amarelada com rastros finos.

Essa chuva de meteoros é mais visível no Hemisfério Norte, mas alguns dos meteoros podem ser vistos no Brasil.

Para observá-las, é melhor se afastar de um ambiente com muitas poluição luminosa e deixar seus olhos se ajustarem ao céu noturno por pelo menos 15 minutos. Não é necessário nenhum equipamento, mas é essencial ter um céu limpo e muita paciência.

AFP Um eclipse solar parcial foi observado em 10 de junho de 2021

Eclipse solar parcial

Haverá dois eclipses solares parciais em 2025 — mas nenhum deles será observado do Brasil.

Isso acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando uma parte dos raios solares.

O primeiro deles ocorre em 29 de março, quando a Terra, o Sol e a Lua estarão alinhados. Mas ele poderá ser observado apenas em partes dos Estados Unidos, Canadá, Europa e África.

O segundo acontece em 21 de setembro, mas será visto apenas da Oceania e Antártida.

Nunca se deve olhar diretamente para o Sol. Os especialistas recomendam observar um eclipse solar parcial com segurança, usando óculos especiais com filtro solar.

PA Media Este eclipse lunar de uma super lua foi visto em 21 de janeiro de 2019

Eclipse lunar total

Haverá um eclipse lunar total visível do Brasil este ano, na madrugada de 13 e 14 de março. Eclipse lunar total é quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham. Durante um eclipse lunar, a Lua fica com uma cor avermelhada, porque a única luz solar que chega à ela tem que passar pela atmosfera da Terra. Por isso, também é chamada de "Lua de Sangue".

Um eclipse lunar total pode durar várias horas, dependendo das condições. O último eclipse lunar ocorreu em setembro de 2024.

Os eclipses lunares são seguros para serem vistos a olho nu porque refletem apenas a luz do sol. Um céu sem nuvens é preferível. Busque um ambiente com poucas luzes e obstáculos visuais no horizonte, como prédios.

Haverá um outro eclipse lunar total em 2025, no dia 7 de setembro, mas ele só poderá ser visto da Austrália, Ásia, África e Europa. E será o eclipse lunar total mais longo desde 2022, com 1 hora e 22 minutos de duração.

PA Media Uma superlua foi observada em 16 de dezembro de 2024

Três superluas

Em 2024, tivemos quatro superluas consecutivas. Em 2025, haverá três: a Lua do Caçador em 7 de outubro, a Lua do Castor em 5 de novembro e a Lua Fria em 4 de dezembro.

Seus nomes se originam da cultura dos indígenas americanos para refletir o que acontecia na natureza naquela época do ano, e como um método de usar a fase lunar para contar o tempo.

As superluas ocorrem quando a Lua está em seu ponto mais próximo da Terra em sua órbita, parecendo até 15% mais brilhante e 30% maior do que as luas cheias normais.

Para ter uma boa visão de uma superlua, um céu limpo é preferível e você pode usar apenas seus olhos, embora um telescópio ou binóculos ajudem.

Se você quiser tirar uma foto, desligue o flash, ative o modo noturno e use luz ambiente. E verifique a previsão do tempo.