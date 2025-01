Quem são as vítimas de ataque em Nova Orleans - (crédito: BBC Geral)

Entre as vítimas do ataque de Ano Novo em Nova Orleans, no qual pelo menos 15 pessoas morreram, estão um conhecido jogador de futebol americano universitário, uma jovem aspirante a enfermeira e uma mãe de uma criança de quatro anos.

Seus nomes estão sendo divulgados por familiares e parentes. As autoridades ainda estão concluindo os exames pós-morte das vítimas.

Leia o que sabemos até agora.

Martin 'Tiger' Bech

Martin "Tiger" Bech foi um ex-jogador de futebol americano da Universidade de Princeton. Sua morte foi confirmada em um comunicado oficial da universidade.

"Não havia apelido mais apropriado para um jogador de Princeton que eu treinei", disse o técnico de futebol americano de Princeton, Bob Surace.

"Ele era um 'Tiger' em todos os aspectos – um competidor feroz com energia infinita, um companheiro de time querido e um amigo atencioso."

O irmão de Martin Bech, Jack Bech, publicou uma homenagem no X (antigo Twitter) ao lado de uma matéria jornalística que relatava sua morte.

"Te amo para sempre, irmão!" escreveu. "Você me inspirava todos os dias, agora você estará comigo em cada momento. Eu cuido dessa família, não se preocupe. Isso é para nós."

Bech foi membro das equipes campeãs da Ivy League de 2016 e 2018.

Nikyra Cheyenne Dedeaux

A jovem de 18 anos era uma aspirante a enfermeira. Sua morte foi confirmada pela mãe, Melissa Dedeaux, nas redes sociais.

"Perdi minha filha, por favor, rezem por mim e pela minha família, por favor! Deus, eu preciso de você agora!", implorou a mãe, acompanhando a mensagem com uma foto de sua filha vestindo o capelo e a beca vermelhos de formatura deste ano.

Melissa Dedeaux – que também é enfermeira – contou à mídia local que sua filha começaria seu treinamento de enfermagem ainda este mês. Ela acrescentou que Nikyra havia saído à noite com um primo e uma amiga, ambos sobreviventes do ataque.

Reggie Hunter

A morte do gerente de loja e pai de dois filhos foi confirmada à CBS News, parceira americana da BBC News, por sua prima Shirell Robinson Jackson.

Ela o descreveu como "cheio de vida" e contou que, aos 37 anos, ele havia enviado uma mensagem para a família minutos após a meia-noite para desejar um Feliz Ano Novo. Ele estava com outro primo, que ficou ferido no ataque.

Nicole Perez

Kimberly Usher Fall, amiga e chefe de Nicole Perez na mercearia em que ela trabalhava, a descreveu como uma pessoa dedicada, inteligente e de "coração bom", de acordo com a CBS.

Aos 27 anos, ela também era mãe de um menino de quatro anos.

Matthew Tenedorio

O técnico de audiovisual de 25 anos tinha um "espírito tranquilo e uma risada contagiante" que trazia alegria para todos ao seu redor, segundo uma arrecadação de fundos organizada pela sua família em seu nome.

Sua mãe, Cathy Tenedorio, contou à emissora NBC News que viu seu filho pela última vez ainda com vida às 21h, no horário local, na véspera de Ano Novo, quando o abraçou e beijou.