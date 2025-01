Nova lei permite que pets sejam enterrados juntos com tutores em Milão

Uma nova lei da cidade de Milão, na Itália, permite que as cinzas dos animais domésticos sejam enterradas nos cemitérios da cidade, dentro da sepultura em que se encontram os tutores dos pets.

A legislação prevê que animal deve ser enterrado ao mesmo tempo ou posteriormente ao tutor, na mesma sepultura ou no mausoléu familiar. A vontade de ser enterrado junto de seu pet deve ser declarada pelo falecido ou pela família.

As regras técnicas preveem que o sepultamento ocorra em celas, com duas urnas com cinzas (uma do tutor e uma do animal), ou em columbários (com três caixas de restos mortais ou cinzas) ou ainda em sepulturas familiares — neste caso, o pet deve ocupar o espaço de uma urna para cinzas.

Não é permitida uma foto do animal sozinho para a identificação dos restos mortais. Fotografias do pet com o tutor, porém, são admitidas. Não é permitida epígrafe para o animal.

Ao jornal italiano Corriere della Sera, a assessora da Comuna de Milão, Gaia Romani, disse que a lei é um "ato que civilidade que muitos esperavam", uma vez que "sempre as pessoas instauram com seus animais um relacionamento especial, semelhante ao familiar".

Outra medida em Milão

Milão começou 2025 com uma outra nova legislação: a partir deste ano, é proibido fumar em locais públicos na cidade. A medida foi tomada a fim de melhorar a qualidade do ar na metrópole.

Não é permitido fumar em nenhum local público, nem mesmo as ruas. A regra é uma novidade na Itália, país em que uma a cada cinco pessoas é fumante.