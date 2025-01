O soldado de elite do Exército dos EUA que estava em carro que explodiu no Hotel Trump

Polícias dizem que Livelsberger se matou com um tiro dentro do carro antes da explosão - (crédito: Reuters)

O homem que dirigia um Tesla Cybertruck que explodiu do lado de fora do Hotel Trump em Las Vegas era um soldado da ativa das forças especiais dos EUA e se matou com um tiro antes da explosão, informaram autoridades americanas.

A polícia de Las Vegas identificou o motorista como Matthew Alan Livelsberger, de 37 anos, de Colorado Springs, no Estado do Colorado. Ele alugou o carro a mais de 1,2 mil km de distância e dirigiu até o hotel no Estado de Nevada na manhã da explosão.

A causa da morte de Livelsberger foi suicídio por ferimento de bala autoinfligido, segundo o legista do condado de Clark, onde fica Las Vegas.

Sete pessoas ficaram feridas quando o veículo — cheio de latas de combustível e morteiros de fogos de artifício — explodiu no dia de Ano Novo. As autoridades disseram que todos os ferimentos foram leves.

Livelsberger dirigiu o Tesla Cybertruck até Las Vegas na manhã de quarta-feira, menos de duas horas antes da detonação, disse a polícia. Estacionado em frente ao hotel perto de uma entrada de vidro, o veículo começou a soltar fumaça e então explodiu.

As autoridades de Las Vegas disseram que o Cybertruck ajudou a conter a explosão, enviando a energia para cima, em vez de para os lados. As portas e janelas de vidro próximas do hotel não se estilhaçaram na explosão.

As autoridades disseram que ainda não determinaram nenhum motivo por trás do incidente.

O pai de Livelsberger disse à CBS News que seu filho estava no Colorado para ver sua esposa e filha de oito meses.

Ele disse que falou com seu filho pela última vez no Natal e que tudo parecia normal.

O xerife Kevin McMahill disse na quinta-feira (2/1): "Estou confortável em classificar isso de suicídio com um atentado que ocorreu imediatamente depois".

Os investigadores recuperaram do veículo carbonizado uma identidade militar, um passaporte, duas pistolas semiautomáticas, fogos de artifício, um iPhone, um relógio inteligente e vários cartões de crédito em nome de Livelsberger.

O corpo no veículo foi queimado além do reconhecimento e foi encontrado com um ferimento de bala autoinfligido na cabeça, disse McMahill.

McMahill disse que o corpo tinha duas tatuagens que correspondem às de Livelsberger.

Livelsberger alugou o Cybertruck em 28 de dezembro em Denver, no Estado do Colorado.

A polícia conseguiu rastrear seus movimentos usando uma série de fotografias da viagem de Denver, Colorado, para Las Vegas, Nevada, além de informações da tecnologia de carregamento da Tesla que ajudou a mapear onde ele parou ao longo do caminho. Ele foi o único visto dirigindo o veículo.

McMahill disse que há vários paralelos — mas nenhuma ligação definitiva — entre o incidente em Las Vegas e um ataque com caminhonete em Nova Orleans, ambos ocorridos no dia de Ano Novo.

Ambos os suspeitos serviram em Fort Bragg na Carolina do Norte, embora não haja registro de que tenham estado na mesma unidade ou sequer ao mesmo tempo. Ambos também serviram no Afeganistão em 2009, mas não há evidências de que estiveram na mesma região ou unidade.

Ambos também usaram a empresa de aluguel Turo para os veículos envolvidos nos incidentes, disse McMahill.

"Não acreditamos que haja qualquer outra ameaça vinda desse sujeito ou de qualquer pessoa associada a ele aqui em Las Vegas", disse ele.

Livelsberger tinha décadas de experiência militar, tendo servido no Exército e na Guarda Nacional dos EUA. Ele era sargento de Inteligência das Forças Especiais, com condecoração. Ele estava servindo na Alemanha, mas estava de licença.