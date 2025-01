Morre pessoa mais velha do mundo, aos 116 anos, no Japão

Tomiko Itooka — a pessoa mais velha do mundo — morreu aos 116 anos, na cidade de Ashiya, no Japão. Mãe de quatro filhos e avó de cinco netos, ela morreu no domingo (29/12), mas a notícia de seu falecimento foi divulgada apenas neste sábado (4/1), pelo prefeito da cidade Ryosuke Takashima.

A pessoa mais velha do mundo morava em uma casa destinada a idosos desde 2019. Nascida em 23 de maio de 1908 em Osaka, próximo a Ashiya, Tomiko Itooka foi reconhecida como a pessoa mais velha do mundo após a morte, em agosto de 2024, da espanhola María Branyas Morera, aos 117 anos.

Em sua experiência de vida, Tomiko Itooka viveu guerras mundiais, avanços tecnológicos e pandemias. Na adolescência, de acordo com Ryosuke Takashima, ela jogava vôlei e, na velhice, tinha o hábito de comer bananas e tomar Calpis, uma bebida à base de leite popular no Japão. Takashima, que tem 27 anos de idade, é o prefeito mais jovem do país.

No Japão, as mulheres costumam ter uma vida longa. Em setembro, segundo informações da AFP, o país contava com mais de 95 mil pessoas com 100 anos ou mais, das quais 88% eram mulheres. Dos 124 milhões de habitantes do país, quase um terço tem 65 anos ou mais.