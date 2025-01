O início do adeus a Jimmy Carter

Moradores de Plains veem o cortejo com o corpo do ex-presidente - (crédito: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

A cidade de Plains, de pouco mais de 700 habitantes, no estado da Geórgia, começou a se despedir do filho mais ilustre. Fotos de Jimmy Carter estampavam vitrines; um cordão humano foi formado à beira da estrada para acompanhar o cortejo fúnebre; e agentes do Serviço Secreto incumbidos de proteger o homem que governou os Estados Unidos entre 1977 e 1981 fizeram as honras de carregar o caixão. Carter morreu em 29 de dezembro, aos 100 anos.

O funeral do ex-presidente terá duração de seis dias. Na quinta-feira, o corpo de Carter será levado para o velório sob a Rotunda do Capitólio, em Washington. Na capital dos Estados Unidos, também haverá missa de corpo presente na Catedral Nacional. Ao fim do dia, ele retornará para Plains, onde será sepultado em uma cerimônia restrita aos familiares.

Neto de Jimmy Carter, Hugo Wentzel, 25 anos, relatou ao Correio que a Plains foi tomada por uma "enorme abundância de amor". "Neste momento, estou com a minha família, dentro de um ônibus, descendo a rua. Vejo inúmeras bandeiras americanas e placas, além de pessoas com as mãos levantadas", disse ele, às 13h30 de ontem (15h30 em Brasília). "A cidade de Plains e as áreas ao redor têm tanto amor pelo meu avô, que o seu nome está em quase todos os prédios, seja fazendo referência a ele ou prestando-lhe um tributo. As pessoas daqui são as melhores", acrescentou.

Hugo Wentzel acredita que o avô será lembrado como um homem de família e como alguém que sempre representou o povo norte-americano. "Ele foi um fazendeiro altruísta e um presidente altruísta, também!", disse o neto de Carter.

"Meu avô nasceu em Plains e amava sua cidade. O povo daqui e a sua igreja deram a ele o primeiro apoio em sua jornada até Washington D.C. como presidente. Agora, eles fornecem apoio para a primeira etapa de seu funeral, enquanto ele viaja para Washington, novamente, para ser velado. Depois disso, ele retornará para casa, de forma permanente, para a cidade que amava."

Hugo Wentzel, 25 anos, engenheiro elétrico, um dos 11 netos de Jimmy Carter