Globo de Ouro 2025: Fernanda Torres e outras estrelas nas imagens do tapete vermelho

Fernanda Torres foi destaque na noite da entrega dos prêmios do Globo de Ouro no domingo (5/1), tornando-se a primeira brasileira premiada na categoria melhor atriz em filme de drama por sua atuação como Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui.

A cerimônia em Los Angeles, na Califórnia, foi o primeiro grande evento com celebridades e estrelas no início da temporada de premiações do cinema, que deve culminar com a entrega dos prêmios do Oscar em 2 de março.

Atores, atrizes, diretores e produtores passaram pelo tradicional tapete vermelho na entrada do Beverly Hilton, que sediou a cerimônia de premiação.

Confira a seguir as principais imagens de destaque no tapete vermelho do Globo de Ouro.

Getty Images Zoe Saldaña foi premiada como melhor atriz coadjuvante por sua atuação em 'Emilia Pérez'

Reuters Cynthia Erivo e Ariana Grande estrelaram 'Wicked'

Getty Images Zendaya estrelou dois filmes indicados ao Globo

Getty Images Demi Moore ganhou o prêmio de melhor atriz de comédia ou musical por sua atuação em 'A Substância'

Getty Images Angelina Jolie foi indicada por sua interpretação da cantora de ópera Maria Callas

Getty Images Daniel Craig, estrela de James Bond foi indicado por sua atuação no drama romântico 'Queer'

Getty Images Viola Davis recebeu este ano o Prêmio Cecil B DeMille, pela notável contribuição ao cinema

Getty Images A atriz britânica Kate Winslet teve duas indicações na premiação deste ano

Getty Images Estrela de Hit Man, Glen Powell posou para fotos

Getty Images Jesse Plemons, fotografado com sua esposa Kirsten Dunst, foi indicado como melhor ator coadjuvante

Getty Images 'O Brutalista' ganhou três prêmios no total, embora Felicity Jones tenha perdido o prêmio de melhor atriz coadjuvante

Getty Images Seu colega de elenco, Adrien Brody, ganhou o prêmio de melhor ator e é considerado um forte candidato ao Oscar em março

Getty Images Selena Gomez não apareceu no tapete vermelho, mas foi vista depois no evento com o noivo Benny Blanco

Getty Images Pamela Anderson foi indicada por seu papel em 'The Last Showgirl'

Getty Images Jean Smart foi eleita a melhor atriz principal de comédia de TV por seu papel em 'Hacks'

Getty Images A comediante e atriz norte-americana Mindy Kaling usou um vestido dourado brilhante e apresentou uma categoria durante a cerimônia

Getty Images Outro vestido dourado foi o de Cate Blanchett, indicada por seu papel na série de TV 'Disclaimer'

Getty Images Liza Colón-Zayas foi indicada como melhor atriz coadjuvante de TV

Getty Images Nicole Kidman foi indicada como melhor atriz de drama por seu papel no drama erótico 'Babygirl'

Reuters Ali Wong ganhou o prêmio de melhor performance de comédia stand-up na TV por 'Single Lady'

Getty Images Jeremy Strong, de 'Sucession', foi indicado por seu papel como o mentor de Donald Trump, Roy Cohn, em 'O Aprendiz'

Getty Images Allison Janney recebeu indicação de melhor atriz coadjuvante por seu papel na série de TV 'A Diplomata'

Getty Images Kerry Washington foi uma das apresentadoras

Getty Images O ator e escritor escocês Richard Gadd foi indicado por sua série 'Bebê Rena' da Netflix

Getty Images Jessica Gunning, que atuou com Gadd, foi eleita melhor atriz coadjuvante de TV

Getty Images Outros indicados nas categorias de TV incluem o irlandês Andrew Scott

Getty Images A atriz Glenn Close usou um vestido preto rabiscado com caligrafia branca

Getty Images Aunjanue Ellis-Taylor, atriz e produtora cinematográfica norte-americana

Getty Images Kathy Bates foi indicada na categoria drama de TV por sua atuação em 'Matlock'