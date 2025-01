'Um malabarismo imperdoável': Por que o filme 'Emilia Pérez' está sendo tão criticado no México?

Atenção: Este artigo revela algumas partes da trama do filme.

Emilia Pérez triunfou neste domingo (5/1) na 82ª edição do Globo de Ouro.

O filme chegou ao evento como o longa com maior número de indicações e, além de ganhar o prêmio de melhor filme musical ou de comédia, também venceu na categoria de filme em língua não inglesa.

A americana de origem dominicana Zoe Saldaña levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante por sua atuação no papel de uma advogada que concorda em ajudar um traficante mexicano a passar por uma operação de redesignação sexual para começar uma nova vida como mulher.

Dirigida pelo francês Jacques Audiard, Emilia Pérez estreou em maio de 2024 no Festival de Cannes, onde ganhou o Prêmio do Júri e na categoria melhor atriz pelo elenco feminino. Com isso, Karla Sofía Gascón se tornou a primeira mulher trans a ganhar este prêmio.

E espera-se que seu sucesso internacional tenha eco nas indicações ao Oscar, que serão anunciadas em 17 de janeiro.

Getty Images Emilia Pérez é a grande aposta da Netflix para o Oscar

O México, porém, país onde se passa a trama de Emilia Pérez, é o local onde talvez o filme tenha acumulado as críticas mais negativas.

E tudo isso sem que sequer tenha sido lançado oficialmente nas salas de cinema ou nas plataformas do país, como aconteceu no resto do mundo.

"Ironicamente, o país sobre o qual o filme fala será o último que ele alcançará", disse a crítica de cinema mexicana Gaby Meza à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.

Seus estranhos diálogos

Os comentários negativos sobre o filme que mais repercutiram no México foram os do ator e produtor mexicano Eugenio Derbez.

Em entrevista a Gaby Meza há algumas semanas, ele apontou, por exemplo, que os diálogos entre os personagens soam estranhos para os mexicanos.

O ator destacou principalmente o sotaque de Selena Gomez, que é americana de ascendência mexicana, mas não fala espanhol.

Para Derbez, o problema é que se trata de uma produção feita por estrangeiros e que está sendo muito bem recebida pelo público que não fala espanhol, que pode não perceber as nuances da fala mexicana.

Netflix Selena Gomez reconheceu que fez o que pôde com o pouco tempo que teve para se preparar

No caso de Selena Gomez em particular, desde os primeiros diálogos do filme é possível perceber rapidamente que o espanhol não é a primeira língua da personagem, que é uma mulher americana.

De qualquer forma, para Derbez a interpretação da estrela pop "é indefensável": "Eu estava assistindo com pessoas que se entreolharam e disseram: 'Uau, o que é isso?'"

"Sinto que em Cannes lhe deram um prêmio e nos Estados Unidos não se comenta esse aspecto porque não falam espanhol e não perceberam isso."

O comentário viralizou e o ator e produtor mexicano recebeu uma avalanche de críticas.

A própria Selena Gomez respondeu dizendo que entendeu as críticas e garantiu que sua pronúncia foi a melhor que conseguiu com o pouco tempo que teve para se preparar.

"Isso não diminui quanto trabalho e coração foram colocados neste filme", disse ela.

Pouco depois, Derbez pediu desculpas por suas palavras: "Peço verdadeiramente desculpas pelos meus comentários imprudentes. Eles são indefensáveis ??e vão contra tudo o que defendo", escreveu.

A diretora de elenco do filme, Carla Hool, explicou que alertou o diretor Jacques Audiard sobre os sotaques de Selena Gomez e Zoe Saldaña, e incluiu no roteiro que os dois personagens que interpretam não são mexicanos.

Netflix A diretora de elenco garantiu que sugeriu ao diretor alguns esclarecimentos de que alguns dos personagens do filme não eram mexicanos.

Gaby Meza destaca que, justamente uma primeira fonte de críticas ao filme no México foram os clipes que circularam na internet e que mostram o sotaque e a pronúncia dos protagonistas.

"O que chega a muitas pessoas são memes ou clipes com sotaque e voz espanhola, diálogos que não são mexicanos", diz Meza.

"Mas o que Eugenio Derbez disse faz muito sentido, porque se você é alheio a uma língua, não consegue entender as nuances de uma interpretação", ressalta.

"Se eu assistir a um filme japonês, pode parecer uma boa atuação, mas não consigo entender a intenção das palavras, se a entonação está correta ou não, nem as nuances, porque não falo essa língua", acrescenta.

Do México… sem mexicanos

Outra das grandes críticas ao filme no México foi sobre o elenco.

Das personagens principais, apenas uma, Epifania Flores, é interpretada por uma atriz mexicana, Adriana Paz.

Em entrevistas, o diretor de elenco indicou que as primeiras audições foram realizadas no México e que a seleção depois foi aberta para outros países da América Latina, para Espanha e Estados Unidos.

Segundo ele, no final Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña e Selena Gomez foram as que melhor se encaixavam nos papéis principais.

"Audiard olhava para todos da mesma forma. Ele não estava dizendo que queria uma atriz famosa. Ele só queria a melhor atriz para o papel. E acabou sendo Selena e Zoe", disse Hool.

Getty Images Adriana Paz é a única atriz mexicana entre os protagonistas do filme

O fato de a diretora de elenco ter dito que não conseguia encontrar atrizes no México para os papéis principais também foi fonte de críticas.

A atriz Karla Sofía Gascón, por sua vez, saiu em defesa de sua obra e do filme em postagem no X, e o fato de ter descrito os críticos do filme como "quatro gatos" (algo como "meia dúzia de gatos-pingados") suscitou ainda mais ataques.

Quiero dar las gracias a todo México y a los mexicanos, sé perfectamente que todo este odio injustificado no parte de ustedes, simplemente son cuatro gatos con muchossss y variados intereses de por medio. Es más, la prueba la van a tener el día del estreno con las salas llenas y… pic.twitter.com/OhtsJnjAUB — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) December 18, 2024

"Cada declaração do elenco e da equipe de Emilia Pérez é mais ofensiva que a anterior e revela descaradamente a forma depreciativa e desdenhosa como as pessoas pensam sobre o México", escreveu o usuário Luis Ruiz na rede social X.

Para Gaby Meza, esse é mais um ponto que faz o filme gerar "resistência" no México.

Mas, para ela, tanto o sotaque das atrizes quanto o roteiro ou a ausência de atrizes mexicanas são problemas menos importantes do que a forma como o filme apresenta a realidade da violência das drogas e dos desaparecidos no México.

'Insensível'

Na trama, a mudança de gênero de Emilia Pérez é acompanhada por uma transformação de consciência: a ex-chefe do mundo violento do tráfico de drogas cria uma organização para encontrar desaparecidos no México.

A forma como o tema é abordado gerou múltiplas críticas no México, por se tratar de um tema muito delicado em um país com mais de 100 mil pessoas desaparecidas, segundo dados oficiais.

"Supor que, ao realizar sua transição, o homem selvagem e cruel que ordenou centenas de assassinatos de repente se transforme em uma mulher empática e comprometida com os mais fracos é um malabarismo narrativo imperdoável", disse o escritor mexicano Jorge Volpi em uma coluna de opinião no o jornal El País.

"No final, a redenção de Emilia Pérez acaba sendo tão falsa – e tão desrespeitosa para com o espectador – quanto o sotaque de Selena Gomez ou a falsa determinação de Audiard em abordar, sem o menor conhecimento ou empatia, o doloroso tema dos desaparecidos no México", acrescentou.

Questionado, o diretor do filme reconheceu que não investigou muito a realidade dessa questão no México.

"O que eu tinha que entender eu já sabia um pouco", disse ele em declarações que apenas colocaram mais lenha na fogueira.

Getty Images Muitos no México criticaram o uso 'insensível' que o musical faz da tragédia dos desaparecidos

Para Gaby Meza, o filme é percebido pelos mexicanos como "uma exploração de uma tragédia atual no México, do tráfico de drogas e dos desaparecidos devido à violência, para gerar um produto de entretenimento".

"E até pode se pensar que existem muitas séries sobre narcotráfico que se apropriam de temas da narcocultura para contar histórias", reflete Meza.

"A diferença aqui tem a ver com tudo o que os elementos se combinam: um diretor francês que disse não ter estudado o México porque o que sabia era o que precisava saber; uma diretora de elenco que diz ter procurado gente no México, na América Latina e nos EUA, mas que no final as atrizes selecionadas eram as melhores opções; uma tentativa de empatia com as vítimas de desaparecimento sugerindo que o vilão se arrepende e fica tudo bem", completa.

Apesar de tudo isso, Meza considera que é valioso que um realizador tenha dado uma abordagem inovadora a um tema complexo como o tráfico de drogas e a violência, especialmente se tratando de um musical.

"É muito importante que cada pessoa faça sua própria leitura."

"É muito válido que no México haja pessoas que gostem do filme, que pensem que ele retratou bem [o país], que não é insensível. E é válido também que haja quem diga o contrário, que não, que não representa o México.

"A maravilha do cinema é que cada pessoa pode interpretá-lo à sua maneira."