25 filmes que vão chegar aos cinemas em 2025

O ano de 2025 traz a expectativa pelo retorno ao cinema de Superman, Avatar e Bridget Jones, além de novos filmes de Bong Joon-ho, Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler.

Os críticos da BBC Caryn James (CJ) e Nicholas Barber (NB) reuniram 25 filmes com lançamento previsto para 2025. Confira a seguir:

'Elio'

Pixar

Nada de brinquedos, peixes, monstros, carros, super-heróis, duendes nem emoções da Pixar em 2025. Desta vez, o estúdio de animação mais inteligente do cinema produziu um desenho sobre extraterrestres: Elio.

O herói é um menino tímido obcecado pelo espaço sideral. Ele se encanta ao ser transportado para o Comuniverso, o lar intergaláctico das formas de vida inteligentes de todo o espaço sideral. O único senão é que os extraterrestres pensam que ele é o líder supremo do planeta Terra.

Elio pode não atingir o mesmo sucesso da última produção da Pixar, Divertida Mente 2 – o filme de maior bilheteria de 2024. Mas, nem por isso, deixa de ser bastante promissor, até porque uma de suas diretoras, Domee Shi, foi responsável pelo vitorioso Red: Crescer é uma Fera (2022).

E Elio poderá fazer uma dobradinha estelar com outro desenho a ser lançado em 2025 – O Dia em que a Terra Explodiu: Um Filme Looney Tunes, com Gaguinho e Patolino salvando o mundo de uma invasão alienígena. (NB)

Elio tem lançamento previsto para junho de 2025.

'Bridget Jones: Louca pelo Garoto'

Renée Zellweger retorna, 24 anos depois de O Diário de Bridget Jones original, para o quarto filme da série.

A personagem está agora na meia idade. Sua vida é diferente, mas ela mantém as mesmas qualidades que a tornaram popular desde o primeiro filme. Ou seja, ela continua sendo uma adorável desastrada.

No filme baseado no romance homônimo de Helen Fielding (2013), Bridget Jones fica viúva com a morte de Mark (interpretado nos filmes anteriores por Colin Firth). Ela é mãe de dois filhos pequenos.

Novamente sozinha em um novo mundo de aplicativos de namoro, ela parece horrorizada quando um colega de trabalho diz: "Marquei você no Tinder."

E, mais uma vez, ela fica em dúvida entre dois homens atraentes: o sr. Wallaker (Chiwetel Ejiofor), que é professor na escola dos filhos, e um jovem de 29 anos chamado Roxster (Leo Woodall).

Hugh Grant retorna interpretando Daniel – agora, o tio Daniel, para os filhos de Bridget – ao lado de Jim Broadbent e Gemma Jones como os pais dela e Shirley Henderson e Sally Phillips como suas melhores amigas, Jude e Shazz. (CJ)

Bridget Jones: Louca pelo Garoto tem lançamento previsto para fevereiro de 2025.

'Pecadores'

A incrível colaboração entre o ator Michael B. Jordan e o diretor Ryan Coogler já data de 12 anos.

A parceria começou com Fruitvale Station: A Última Parada (2013), passando por Creed: Nascido para Lutar (2015) e Pantera Negra (2018). E seu quinto filme juntos é uma história de terror com consciência social, escrita por Coogler.

Jordan, agora mais forte, interpreta dois gêmeos, Elijah e Elias, em um período ambientado nos anos 1930. Um dos gêmeos enfrenta problemas e retorna à sua cidade-natal, no sul dos Estados Unidos, para recomeçar a vida. Mas tudo o que ele encontra são novas dificuldades, como a violência das leis racistas da era de Jim Crow, cobras e flagelos sobrenaturais.

"Eu nunca havia visto demônios, nem fantasmas, nem magia – até agora", diz a voz de Jordan, no trailer assustador e aliciante.

Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo e Wunmi Mosaku são outros astros de Pecadores. O longa foi filmado em Nova Orleans, nos Estados Unidos, pela grande diretora de fotografia Autumn Durald Arkapaw, de Pantera Negra: Wakanda para Sempre (2022).

Até hoje, Coogler nunca fez um filme fraco. E Pecadores não deve ser exceção. (CJ)

Pecadores tem lançamento previsto para abril de 2025.

'F1'

Apple TV+

F1 é estrelado por Brad Pitt como um automobilista campeão dos anos 1990, que deixa a aposentadoria para apadrinhar um piloto novato, interpretado por Damson Idris.

Um ponto positivo é que F1 foi filmado em circuitos de verdade e traz diversos pilotos reais da Fórmula 1. Mas outro aspecto curioso é quem não está no filme.

F1 reúne diversos participantes do filme Top Gun: Maverick (2022), como o diretor Joseph Kosinski, o roteirista Ehren Kruger, o produtor Jerry Bruckheimer e o compositor Hans Zimmer. Ou seja, praticamente o único da equipe que falta é Tom Cruise.

Considerando que Cruise estrelou Dias de Trovão (1990) – um drama sobre corridas produzido por Bruckheimer –, F1 de fato levanta uma questão fascinante: por que Cruise não estrelou também este filme, para que pudesse se chamar Dias de Trovão 2? (NB)

F1 tem lançamento previsto para junho de 2025.

A Big Bold Beautiful Journey

Margot Robbie e Colin Farrell protagonizam esta fantasia romântica dirigida por Kogonada, de After Yang (2021) e Pachinko (2022-2024), com roteiro de Seth Reiss, um dos roteiristas de O Menu (2022).

Sua viagem é tanto real quanto metafórica. Farrell interpreta David, que está a caminho de um casamento. Ele dirige um carro de 1996 com um GPS mágico, quando encontra Sarah (Robbie). Os dois estranhos se reúnem, orientados pelo sexto sentido do carro, e descobrem que têm uma misteriosa conexão.

Lily Rabe, Jodie Turner-Smith e Phoebe Waller-Bridge compõem o restante do elenco.

De fato, é preciso primeiro aceitar que a premissa do filme parece absurda. Mas não subestimo a capacidade do brilhante Kogonada de fazer com que ela funcione.

Quando a produção foi anunciada, o presidente da Sony Pictures, Tom Rothman, declarou: "Acreditamos que o público quer originalidade, desesperadamente."

No cenário cinematográfico atual, isso significa contraprogramação – lançamentos simultâneos, para públicos diferentes. (CJ)

A Big Bold Beautiful Journey tem lançamento previsto para maio de 2025.

'The Running Man'

The Running Man é um romance escrito por Stephen King, sob o pseudônimo de Richard Bachman. Publicado em 1982, recebeu em português o título O Concorrente (Ed. Suma, 2006).

O romance é ambientado em uma realidade alternativa inverossímil, que mostra os Estados Unidos no ano 2025 como uma distopia totalitária. Nele, um homem de família esquelético fica tão desesperado em busca de dinheiro que se inscreve em um perigoso game show da televisão.

Ele precisa sobreviver por 30 dias, sendo perseguido em todo o mundo pelos assassinos treinados pela rede de TV.

O romance deu origem a um filme de ação absurdo de 1987 (The Running Man ou O Sobrevivente, em português), estrelado por Arnold Schwarzenegger. Extremamente corpulento, ele é principalmente lembrado pelos trocadilhos no estilo de James Bond quando matava alguém, como "ele precisava se dividir" e "ele era uma grande dor de cabeça".

Agora, Edgar Wright (Todo Mundo Quase Morto (2004) e Noite Passada em Soho (2021)) é o diretor e um dos roteiristas de uma adaptação mais fiel e sombria do romance de King. O novo filme é estrelado por Glen Powell, Katy O'Brian, Josh Brolin e Michael Cera.

Certamente, está mais próximo da série Round 6 do que do filme de Schwarzenegger. Resta saber se Wright conseguirá evitar um ou dois trocadilhos ruins. (NB)

The Running Man tem lançamento previsto para novembro de 2025.

'Avatar: Fogo e Cinzas'

20th Century Studios

O lançamento de Avatar: Fogo e Cinzas está programado para apenas três anos depois de Avatar: O Caminho da Água, a segunda parte da saga.

É um intervalo minúsculo, pelos padrões do seu diretor, James Cameron. Afinal, foram 13 anos de espera entre os dois primeiros filmes Avatar e 12 anos separam o primeiro Avatar (2009) de Titanic (1997).

Mas Cameron não precisa correr para pagar as contas. Suas três últimas produções – Titanic e os dois primeiros da série Avatar – estão entre os quatro filmes de maior bilheteria da história. O outro é Vingadores: Ultimato (2019).

Será que Avatar: Fogo e Cinzas irá se juntar a esta lista?

Sam Worthington e Zoe Saldaña estão de volta como os Na'vi de pele azul em Pandora. Desta vez, eles enfrentam uma tribo de malfeitores Na'vi – o "povo das cinzas", que mora em um vulcão.

Se você estiver disposto a assistir a outras sequências de ficção científica com imagens geradas por computador, fique de olho em Tron: Ares, o terceiro filme da série, que deve ser lançado em outubro, e Jurassic World: Recomeço, com Scarlett Johansson e Mahershala Ali, em julho. (NB)

Avatar: Fogo e Cinzas tem lançamento previsto para dezembro de 2025.

'Extermínio: A Evolução'

O primoroso filme apocalíptico Extermínio (2002) se tornou rapidamente um clássico. Nele, o então pouco conhecido Cillian Murphy interpretou um sobrevivente de um mundo dizimado por um vírus, que causou revolta e transformou as pessoas em zumbis.

No nosso mundo pós-pandemia, o filme original é ainda mais envolvente e aterrorizante. E esta sequência pode parecer um pesadelo que se tornou realidade.

Como no original, Danny Boyle é o diretor e Alex Garland é o autor do roteiro.

Aaron Taylor-Johnson interpreta um homem que deixa uma ilha de sobreviventes e empreendimentos em direção ao continente. Mas a escolha se mostra pouco inteligente.

Jodie Comer e Ralph Fiennes também participam do filme.

Quando o trailer veio a público, ele se tornou o segundo trailer de terror mais assistido de todos os tempos. E também gerou uma onda de especulações, com os espectadores querendo saber se uma criatura esquelética mostrada no trailer seria a versão zumbi do personagem de Murphy.

A ideia foi logo desmentida, mas o frenesi é um sinal da ansiedade do público que aguarda pelo filme, projetado para ser o primeiro de uma nova trilogia. (CJ)

Extermínio: A Evolução tem lançamento previsto para junho de 2025.

'Mickey 17'

Warner Bros. Pictures

Bong Joon-ho dirigiu Parasita (2019), o sucesso internacional que se tornou a primeira produção não falada em língua inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme. Foi preciso aguardar seis anos para podermos ver o diretor coreano novamente em ação.

Na verdade, Mickey 17 estava na lista dos filmes aguardados para 2024, preparada pela BBC, mas sua data de lançamento foi postergada.

Por isso, aqui está ele novamente na lista. E, de lá para cá, seu trailer surpreendentemente maluco tornou Mickey 17 ainda mais fascinante.

Como dissemos no ano passado, Bong produziu um thriller de ficção científica sobre um homem chamado Mickey (Robert Pattinson). Ele se apresenta como voluntário para ser "descartável", ou seja, um trabalhador em uma missão no espaço sideral que é clonado toda vez que é morto.

Adaptado do romance de Edward Ashton, o roteiro aumenta de intensidade quando mais de um Mickey acaba vivendo ao mesmo tempo. (NB)

Mickey 17 tem lançamento previsto para março de 2025.

Filme sem título, de Paul Thomas Anderson

Quase tudo sobre o novo filme do cineasta Paul Thomas Anderson está velado em segredo, exceto pela sua existência – o que já é uma boa razão para termos boas expectativas.

Sabemos que ele é ousado e seu trabalho traz variedade. Recentemente, ele produziu Trama Fantasma (2017) – um drama delicadamente delineado – e a excêntrica comédia romântica Licorice Pizza (2021).

Com antecedentes tão diversificados, seria tolice tentar adivinhar como será o novo filme. O que sabemos é que o longa será em Imax, estrelado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor e Alana Haim.

É claro que o sigilo não impediu um turbilhão de rumores. O mais comum é que o filme seria uma adaptação do romance com tons políticos Vineland (Ed. Cia. das Letras, 1991), de Thomas Pynchon.

Ninguém sabe dizer se será verdade. Mas existem interessantes evidências fotográficas de Leonardo DiCaprio e Paul Thomas Anderson juntos durante as filmagens. (CJ)

O filme tem lançamento previsto para agosto de 2025.

'Wake Up Dead Man'

Rian Johnson

Daniel Craig pode ter feito seu último filme como James Bond, mas ele parece feliz interpretando Benoit Blanc, o bem vestido detetive solucionador de enigmas com extravagante sotaque do sul dos Estados Unidos.

Terceiro filme da deliciosa série Knives Out (Entre Facas e Segredos), Wake Up Dead Man é novamente escrito e dirigido por Rian Johnson – e recebeu, mais uma vez, o nome de uma música pop (neste caso, do U2).

O filme inclui um elenco recheado de astros, possíveis assassinos e vítimas, como Josh Brolin, Thomas Haden Church, Mila Kunis, Jeremy Renner, Andrew Scott e Cailee Speany. Mas será que Hugh Grant irá retornar como o parceiro de Benoit, flagrado por um momento no segundo filme da série, Glass Onion: Um Mistério Knives Out (2022)?

Este é um dos muitos pontos que não sabemos sobre Wake Up Dead Man. Mas, se atingir o mesmo nível dos dois primeiros mistérios satíricos de Johnson e Craig, este deve ser um dos filmes mais interessantes do ano. (NB)

Wake Up Dead Man tem lançamento previsto para 2025.

'A Noiva'

Maggie Gyllenhaal comprovou sua verdadeira visão de diretora já no primeiro filme, A Filha Perdida (2021), uma eloquente adaptação do romance de Elena Ferrante.

Agora, ela traz ainda mais ousadia para sua criativa versão de A Noiva de Frankenstein (1935), ambientada em Chicago, nos Estados Unidos, nos anos 1930.

Christian Bale interpreta o monstro que precisa de uma parceira criada sob medida e Jessie Buckley é a noiva.

Existe um traço do filme clássico na aparência da personagem. A estrela Elsa Lanchester (1902-1986) usava um faixa de cabelo branco cintilante no filme original e, agora, Buckley usa um penteado de época loiro platinado.

Mas esta Noiva também inicia um movimento social – uma pequena indicação do nível de originalidade do filme de Gyllenhaal.

"Há grandes números de dança", contou o marido da diretora, Peter Sarsgaard, ao The Hollywood Reporter. "A noiva é punk e rápida." Sarsgaard está no elenco, ao lado de Annette Bening e Penélope Cruz.

Se não der certo com este marido, A Noiva talvez possa se envolver com o monstro de Frankenstein, de Guillermo del Toro, também com lançamento previsto para este ano. É verdade que eles são de épocas diferentes, mas o que é uma pequena viagem do tempo para dois Frankensteins? (CJ)

A Noiva tem lançamento previsto para setembro de 2025.

'Roofman'

Baseado em uma história real, este inesperado romance policial de Derek Cianfrance (Namorados para Sempre, 2010) parece uma brincadeira.

Channing Tatum interpreta Jeffrey Manchester, que, na vida real, assaltou diversas lanchonetes McDonald's cortando buracos no teto.

O filme se passa após a sua fuga da prisão e tem uma virada ainda mais improvável, quando ele passa a se esconder em lojas de brinquedos, vivendo à base de doces e alimentos para bebês e andando de bicicleta à noite para se exercitar.

Kirsten Dunst interpreta Leigh, mãe solteira que se apaixona por Jeffrey sem saber do seu passado. Ela é baseada na personagem da vida real Leigh Wainscott.

Mesmo depois da revelação dos crimes, a verdadeira Wainscott declarou que o ladrão de telhados era "engraçado, romântico e o homem mais sensível que já conheci" – uma descrição que relembra exatamente o tipo de charme ingênuo que Tatum pode oferecer.

Juno Temple, Peter Dinklage, LaKeith Stanfield e Ben Mendelsohn completam o elenco desta história que, se não existisse na vida real, precisaria ser inventada. (CJ)

Roofman tem lançamento previsto para outubro de 2025.

'Missão Impossível: O Acerto Final'

Paramount Pictures

Será que O Acerto Final será mesmo o último filme da série Missão Impossível?

A série de ação e espionagem começou em 1996 e seu astro, Tom Cruise, tem agora 62 anos de idade. Talvez ele esteja na hora de parar de correr pelas cidades e se pendurar do lado de fora de aviões em pleno voo.

Por outro lado, o subtítulo pode ser apenas uma alternativa mais inteligente para o longo título de trabalho do filme, Missão Impossível: Acerto de Contas – Parte 2.

O filme anterior da série – Acerto de Contas, Parte 1 – foi um fracasso de bilheteria em 2023. Por isso, Cruise e seu diretor e roteirista, Christopher McQuarrie, talvez prefiram que o público observe o novo filme como uma produção isolada, não como a segunda parte de uma história em andamento.

De qualquer forma, Ethan Hunt e sua gangue (interpretada por Ving Rhames, Simon Pegg e Hayley Atwell) irão correr pelo mundo, fugindo de explosões e assassinos, para tentar enganar uma IA demoníaca conhecida como a Entidade. (NB)

Missão Impossível: O Acerto Final tem lançamento previsto para maio de 2025.

'Wicked: Para Sempre'

A primeira parte de Wicked já atingiu mais de meio bilhão de dólares de bilheteria (cerca de R$ 3,1 bilhões). Este número indica que certamente existe um grande público pronto para a continuação.

Antes chamado Wicked – Parte 2, o filme adotou como título o nome de um dueto gravado por Elphaba e Glinda na segunda metade do musical.

Depois de um salto no tempo entre a primeira e a segunda parte, Elphaba (interpretada por Cynthia Erivo) agora é definitivamente a Bruxa Má do Oeste e Galinda (Ariana Grande) se tornou Glinda, a Bruxa Boa.

Os outros personagens conhecidos também retornam. Eles incluem Jonathan Bailey como Fiyero, centro de um triângulo amoroso entre Glinda e Elphaba; Michelle Yeoh como Madame Morrible; Marissa Bode como Nessarose, agora governadora de Munchkinland; e Jeff Goldblum como o Mágico.

O autor do show da Broadway que deu origem ao filme, Stephen Schwartz, acrescentou novas canções para a segunda parte, que também irá incluir as histórias originais do Homem de Lata, do Espantalho e do Leão Covarde. Mas um zilhão de fãs impacientes provavelmente já sabem disso.

Wicked: Para Sempre chega aos cinemas um ano depois da primeira parte. E, como disse Bowen Yang (que interpreta o amigo de Glinda, Pfanee), "todos têm a impressão de que este é o intervalo mais longo da história". (CJ)

Wicked: Para Sempre tem lançamento previsto para novembro de 2025.

'The Ballad of a Small Player'

Depois do vencedor do Oscar Nada de Novo no Front (2022) e Conclave, um dos melhores filmes de 2024, os filmes de Edward Berger passaram a fazer parte de todas as listas das produções mais promissoras do ano.

Desta vez, ele reuniu outro elenco formidável para o novo drama, estrelando Colin Farrell e Tilda Swinton.

Farrell interpreta um jogador extravagante e endividado, que foge e se esconde em Macau, na China. Ele também é um charlatão, que finge ser um aristocrata chamado Lord Doyle.

A história é baseada no romance de 2014 de Lawrence Osborne. A trama ocorre na falsa e reluzente opulência dos cassinos de Macau, onde Doyle encontra uma mulher que pode ajudá-lo a se salvar.

Berger declarou ao portal Deadline que, "se Conclave é um jogo de xadrez muito bem construído, muito arquitetônico, este envolve o caos e a ópera".

Ele conta que ficou curioso com "a pompa e circunstância exterior de Colin Farrell em Macau, na China, lançado de certa forma para os últimos dias do capitalismo". E, para dar um ar de autenticidade, o longa foi filmado em Macau e Hong Kong. (CJ)

The Ballad of a Small Player tem lançamento previsto para 2025.

'Amor bandido'

Universal Studios

A volta de Ke Huy Quan às telas é uma das histórias de retorno mais alentadoras de Hollywood.

Como ator infantil, ele foi um dos astros de Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984) e Os Goonies (1985). Mas Quan se desiludiu com aquele lado da indústria e passou a ser dublê.

Quase 20 anos depois, ele teve uma nova oportunidade de atuar e ganhou um Oscar por sua interpretação em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (2022). Agora, ele está estrelando um filme próprio.

Em Amor Bandido, Quan interpreta um educado corretor de imóveis chamado Marvin Gable, que mantém em segredo seu passado criminoso.

Quando seu irmão gângster (Daniel Wu) envia dois capangas para sua casa, Gable não tem escolha a não ser demonstrar novamente seus conhecimentos de artes marciais.

Seu roteiro não é o mais original da história, mas Amor Bandido parece realmente ser engraçado.

Além disso, a estrela Ariana DeBose ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2022 por Amor, Sublime Amor. Com isso, Amor Bandido é uma das poucas comédias de ação a ter dois vencedores do Oscar nos papéis principais. (NB)

Amor Bandido tem lançamento previsto para fevereiro de 2025.

'Frankenstein'

Guillermo del Toro já fazia filmes de terror elevado antes mesmo de surgir essa denominação. Basta olhar para Cronos (1993).

Em Frankenstein, o cineasta traz sua versão única daquela que é a história de terror definitiva – o eterno conto gótico de Mary Shelley (1797-1851) sobre as ambições científicas do Dr. Viktor Frankenstein, a humanidade do seu monstro e a busca da imortalidade.

Oscar Isaac interpreta Frankenstein, com um olhar louco e demoníaco, e Jacob Elordi é o monstro.

A época do filme corresponde ao romance de Shelley, publicado em 1818. E algumas indicações no laboratório levam ao filme clássico de 1931.

O projeto vem sendo apurado em diversas formas desde 2008 – e, na mente de Del Toro, por muito mais tempo.

"Frankenstein, para mim, é o pináculo de tudo", declarou ele, em 2016. "Parte de mim quer fazer uma versão dele e outra parte vem se esquivando da tarefa há mais de 25 anos."

Em um mundo repleto de filmes sobre Frankenstein, não há nenhum que eu queira ver mais do que o de Guillermo del Toro. (CJ)

Frankenstein tem lançamento previsto para 2025.

'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'

Os filmes de super-heróis da Marvel nunca recuperaram o ritmo desde o lançamento de Vingadores: Ultimato, em 2019.

Em 2023, o estúdio sofreu dois fiascos completos: As Marvels e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. E, em 2024, o único filme da Marvel foi Deadpool & Wolverine, que se destacou pelo uso de personagens de outros estúdios, fora do Universo Cinemático da Marvel, de propriedade da Disney.

Mas a Marvel pretende emplacar em 2025 três possíveis sucessos de bilheteria.

Em fevereiro, ocorre o lançamento de Capitão América: Admirável Mundo Novo, com Anthony Mackie como o novo Capitão América e Harrison Ford como o Hulk Vermelho.

Em maio, é a vez de Thunderbolts, que reúne diversos personagens secundários e anti-heróis, como Yelena Belova (Florence Pugh) e Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Mas a produção mais aguardada da Marvel é Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, com Pedro Pascal e Vanessa Kirby.

A aventura de ficção científica retrofuturista se passa nos anos 1960, quando foi lançada a história em quadrinhos original de Stan Lee e Jack Kirby. Por isso, ela pode parecer diferente de qualquer outro filme da Marvel.

De qualquer forma, esta pode ser apenas uma versão melhorada do último filme do Quarteto Fantástico, de 2015, que foi um dos maiores fracassos da história dos filmes de super-heróis. (NB)

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos tem lançamento previsto para julho de 2025.

'Superman'

Warner Bros. Pictures

Os dois principais estúdios produtores de filmes de super-heróis de Hollywood irão apresentar relançamentos em 2025.

A Marvel passa por uma suave reinicialização. Suas histórias irão se concentrar em um novo grupo de personagens, mas serão passadas no mesmo universo ficcional de todos os seus filmes anteriores.

Já a DC traz um quadro totalmente novo. Isso significa que o Superman de Henry Cavill, o Batman de Ben Affleck, a Mulher Maravilha de Gal Gadot e os demais não irão reaparecer. Provavelmente, uma mudança para melhor.

James Gunn (Guardiões da Galáxia, 2014-2023, e O Esquadrão Suicida, de 2021) agora supervisiona o novo universo DC, o que já é uma indicação de que o filme deste ano pode ser mais leve e engraçado que os últimos do estúdio. E Gunn também dirigiu o primeiro longa ambientado neste novo universo: Superman.

David Corenswet (Twisters, 2024) é o novo ator a interpretar o homem de aço, enquanto Rachel Brosnahan (da série A Maravilhosa Sra. Maisel, 2017-2023) interpreta Lois Lane e Nicholas Hoult é o malvado Lex Luthor.

O trailer também indica a presença de vários outros super-heróis da DC, como Krypto, o Supercão. (NB)

Superman tem lançamento previsto para julho de 2025.

'Materialists'

O primeiro filme da cineasta Celine Song foi Vidas Passadas (2023). Indicado ao Oscar, o leve drama conta a história de uma mulher de Nova York, nos Estados Unidos, que reencontra o menino que ela conheceu na Coreia anos antes, quando ele era criança. E a atração do passado invade sua vida feliz de casada no presente.

Christine Vachon produziu os dois filmes de Song e previu que "ela será aquele tipo de diretora que não faz o mesmo filme duas vezes".

E, de fato, Song entra, agora, em território mais leve, de comédia, com Materialists.

Dakota Johnson é a estrela do filme como a casamenteira Lucy, que precisa lidar com seu próprio dilema amoroso. Será que ela deve buscar o par perfeito que ela definiu para si própria ou ficar com o ex que ela pensou ter deixado para trás?

Chris Evans e Pedro Pascal são os astros do elenco. Ou seja, ela provavelmente não irá errar muito, seja qual for a opção escolhida. Mas a premissa reflete uma questão oportuna: o coração fala mais alto que o algoritmo? (CJ)

Materialists tem lançamento previsto para 2025.

'Golden'

Se você assistiu ao documentário de Pharrell Williams Peça por Peça (2024), elaborado usando animação com Lego, você saberá que o multitalentoso superastro da música se recorda com orgulho do tempo em que cresceu nos Apartamentos Atlantis em Virginia Beach, no Estado americano da Virgínia – não muito longe da cantora Missy Elliott e do compositor Timbaland.

Agora, Williams está produzindo um filme específico sobre aqueles apartamentos, um cenário de amadurecimento musical ambientado no verão de 1977.

Seu diretor é Michel Gondry, o excêntrico gênio francês criador de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004). O elenco inclui Halle Bailey (A Pequena Sereia, 2023), Da'Vine Joy Randolph (Os Rejeitados, 2023), Quinta Brunson (da série Abbott Elementary, 2021-2025), Janelle Monáe e a própria Missy Elliott.

O mais importante é que as canções são de Pharrell, ao lado de Benj Pasek e Justin Paul (La La Land: Cantando Estações, 2016, e O Rei do Show, 2017). Por isso, Golden deve ter, pelo menos, uma das melhores trilhas sonoras de 2025. (NB)

Golden tem lançamento previsto para maio de 2025.

'Branca de Neve'

Disney

Este será um grande ano para live actions de desenhos animados.

Em maio, a Disney lança Lilo & Stitch e, no mesmo mês, a Universal e a DreamWorks apresentam Como Treinar o Seu Dragão. Mas podemos considerar que Stitch e os dragões serão imagens geradas por computador, não live actions propriamente ditos.

O remake que realmente invadiu as manchetes é Branca de Neve, a nova versão do primeiro longa-metragem animado da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões (1937).

O novo filme gerou controvérsias nas redes sociais por todo tipo de motivos, desde a etnia e a posição política dos atores, até o roteiro criado por autores como Greta Gerwig (Barbie, 2023).

O filme redefine Branca de Neve (interpretada por Rachel Zegler) como uma líder rebelde que promove uma revolução contra sua madrasta malvada (Gal Gadot).

Vamos esperar que todas essas controvérsias não reduzam a magnitude do filme. (NB)

Branca de Neve tem lançamento previsto para março de 2025.

Filme sem título, de Noah Baumbach

Simplesmente confie nele. Noah Baumbach é o roteirista e diretor de História de um Casamento (2019) e A Lula e a Baleia (2005).

Baumbach sabe o que está fazendo, mesmo que a Netflix não esteja disposta a dizer muito sobre o tema do filme – e nem mesmo o título.

Trata-se de uma comédia escrita em conjunto com Emily Mortimer (da minissérie The Pursuit of Love, 2021), com um elenco de atores que você não imaginaria necessariamente reunidos no mesmo filme. Provavelmente, esta foi a intenção.

George Clooney participa pela primeira vez de um filme com Baumbach, ao lado de Adam Sandler, que interpretou um personagem central em Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe (2017), do mesmo diretor.

Seu elenco excepcional inclui ainda Laura Dern (vencedora do Oscar por História de um Casamento), Billy Crudup, Riley Keough, Jim Broadbent, Eve Hewson, Patrick Wilson, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig – esposa de Baumbach, sua colaboradora frequente e uma das roteiristas de Barbie (2023).

Os locais de filmagem são tão diversos quanto o elenco, espalhados por diversas cidades dos EUA, Itália e Reino Unido. (CJ)

O filme tem lançamento previsto para 2025.

'Mother Mary'

David Lowery é conhecido pelos seus dramas sobrenaturais experimentais.

Sombras da Vida (2017), por exemplo, mostra a vida após a morte do ponto de vista de um fantasma. Já A Lenda do Cavaleiro Verde (2021) é uma saga estranha e maravilhosa dos tempos do rei Artur.

Mas o próprio diretor e roteirista ficou perplexo com seu último filme. "É bárbaro", escreveu ele.

"É um filme que tenho certeza que irá provocar muitas sensações fortes, em todas as direções possíveis. Parece muito fiel a quem eu sou e muito próximo de mim, mas também me surpreende invariavelmente, de formas que eu não havia previsto."

O que Lowery pode confirmar é que Mother Mary é um "melodrama épico" sobre o relacionamento entre uma estrela do pop (Anne Hathaway) e uma designer de moda que recebe a tarefa de criar um vestido para a cantora (Michaela Coel, da minissérie I May Destroy You, 2020).

Hathaway também irá cantar músicas de Jack Antonoff e Charli XCX. Considerando sua excelente apresentação musical em Os Miseráveis (2012), que valeu a ela o Oscar de melhor atriz coadjuvante, as novas canções também devem ser "bárbaras". (NB)

Mother Mary tem lançamento previsto para 2025.