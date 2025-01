Venezuela, em suspense, espera protestos da oposição antes de posse

A poucas horas dos protestos convocados pela oposição, em defesa da democracia e contra a posse de Nicolás Maduro, a Venezuela assiste a uma escalada repressiva. Depois da prisão de Rafael Tudares, genro do ex-diplomata Edmundo González Urrutia, autoproclamado vencedor nas eleições de 28 de julho, e do cerco à casa da mãe da opositora María Corina Machado, o ex-candidato a presidente Enrique Márquez e o ativista pela liberdade de expressão Carlos Correa foram capturados por homens encapuzados.

Na terça-feira (7/1), Maduro anunciou a ativação de um "plano de defesa", com mobilização maciça de militares e policiais. González Urrutia espera desembarcar em Caracas para ser empossado presidente, acompanhado de, pelo menos, nove ex-chefes de Estado de nações latino-americanas. Nesta quarta-feira *(8), ele participou de um Ato de Reafirmação da Democracia, na Cidade do Panamá, onde exibiu as atas eleitorais com os registros de votos obtidos há quase seis meses. "Essas atas são minha verdadeira faixa (presidencial)", declarou, ao lado do chanceler panamenho, Javier Martínez-Acha.

"Venezuelanos que estão em todo o mundo: mostrem seu rosto! Em 9 de janeiro, faremos vibrar o mundo com um só grito: Glória ao povo venezuelano!", afirmou María Corina em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ela, cada país testemunhará a força e a presença dos venezuelanos no exílio. Ante manifestações convocadas também na Venezuela, o centro de Caracas está tomado por centenas de agentes de seguranças fortemente armados desde a semana passada.

Coordenador geral do Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos (Provea), Oscar Murillo afirmou ao Correio que os cidadãos do país saíram a votar, estimulados pela esperança de um futuro melhor e pela reconstrução democrática. "A resposta do regime de Nicolás Maduro tem sido não apenas o desconhecimento da vontade popular, mas também uma reação repressiva. Ele mobilizou diferentes estratégias de perseguição política para inibir, silenciar e calar as vozes dissidentes e críticas da sociedade venezuelana", explicou. "Acreditamos que, sem dúvida, ante a aproximação de uma data importante, como a posse presidencial, cuja legitimidade é altamente questionável, no caso de Nicolás Maduro, a resposta a esse cenário será de maior repressão."

Murillo avalia que os líderes da oposição correm um risco enorme nas próximas horas. De acordo com ele, a repressão política não tem discriminado integrantes, representantes ou porta-vozes de partidos políticos. O ativista dos direitos humanos afirma que a Venezuela tem presenciado um ataque generalizado à sociedade civil. "O objetivo é neutralizar a convicção democrática e a firmeza cívica demonstradas pela sociedade venezuelana em diferentes momentos. Na Venezuela, não existem garantias judiciais plenas para o pleno aproveitamento dos direitos civis e políticos. Há um ataque sistemático progressivo contra todos aqueles que se separarem de uma narrativa oficial que deseja impor uma verdade. Os venezuelanos buscam a restauração da liberdade."

O coordenador geral do Provea assegura que o mandato do governo de Maduro termina hoje. "Ele tomou uma decisão — articulada com o comando militar e com o Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), com a anuência de governadores e prefeitos — de avançar, desconhecendo a vontade popular e ignorando todas as críticas. Para Maduro e os setores que o mantêm no poder, o plano é aprofundar o autoritarismo em um projeto bastante similar ao da Nicarágua, onde se cerceiam os direitos políticos e se fecham os espaços para os meios de comunicação", disse Murillo, para quem o custo de permanecer no comando da nação é menor do que o de transferir o poder.

Ato em Brasília

Após a convocação de Edmundo González, venezuelanos exilados em Brasília participarão, às 17h desta quinta-feira (9), de um protesto na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. Jesús Alberto Sifontes, um dos organizadores da manifestação, explicou ao Correio que o objetivo é sair às ruas e falar ao povo do Brasil, da América Latina e do mundo. "Queremos conscientizar a população sobre as ameaças e o perigo representado por Maduro quando afirma que prestará juramento, amanhã. Isso é um problema para o Brasil e para a América Latina", declarou. "A nossa líder María Corina sairá ao lado do povo da Venezuela. Vamos todos, juntos, defender a democracia e a liberdade."

Além de Brasília, haverá protestos em 12 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Boa Vista, Foz do Iguaçu (PR), Maragogi (AL), Marau (RS), Agronômica (SC), Belo Horizonte, Porto Velho, Florianópolis, Manaus, Porto Alegre e Vacaria (RS).

EU ACHO...

Oscar Murillo, coordenador geral do Provea, organização de defesa dos direitos humanos na Venezuela, fundada em 1988 (foto: Arquivo pessoal )

"Desde os dias que sucederam a eleição de 28 de julho, o Provea tem adotado uma premissa fundamental: sem transparência eleitoral, sem a veracidade do que ocorreu no pleito, e com maior repressão, teremos umagravamentoda crise dos direitos humanos. Temos visto detenções arbitrárias de representantes e figuras de setores sociais, políticos, dos meios de comunicação e dos direitos humanos. Trata-se, sem dúvida alguma, de uma escalda repressiva de forma seletiva, a fim de dissuadir o descontentamento e as manifestações que possam ocorrer nas próximas horas."

Oscar Murillo, coordenador geral do Provea, organização de defesa dos direitos humanos na Venezuela, fundada em 1988