Incêndios florestais sem precedentes levam pânico e mortes a Los Angeles

Os bombeiros descrevem o cenário em Los Angeles e imediações como "apocalíptico". Até a noite desta quarta-feira (8/1), quatro focos de incêndio florestal tinham destruído mais de mil imóveis, entre mansões e estabelecimentos comerciais. De acordo com a emissora de tevê CNN, 155 mil moradores foram forçados a abadonar suas casas. Pelo menos 13 mil construções estão ameaçadas pelo fogo, que deixou pelo menos cinco mortos e feriu várias pessoas. Os corpos foram resgatados nas áreas de Altadena e Pasadena, onde os cidadãos foram pegos de surpresa, durante a noite de terça-feira (7), e tiveram pouco tempo para escapar. Os incêndios são considerados os mais destrutivos da história.

Um blecaute causado pelo fogo atingiu mais de 1,5 milhão de imóveis. A 12 dias de transferir o poder para o republicano Donald Trump, o presidente democrata Joe Biden aprovou uma declaração de "grande desastre" para a Califórnia, o que permitirá aos sobreviventes e desabrigados acessarem fundos e recursos, com menos burocracia, a fim de viablizar a recuperação do patrimônio. Os ventos mais intensos em anos dificultam a contenção das chamas.

Idosos são rapidamente colocados em ambulâncias, enquanto fogo de aproxima de Pasadena (foto: Joseh Edelson/AFP)

"Michelle e eu estamos pensando em todos aqueles impactados pelos incêndios florestais na Califórnia, e somos gratos pelo trabalho dos heróicos bombeiros e socorristas", escreveu o ex-presidente Barack Obama, que publicou um link para uma reportagem da revista Time com detalhes sobre como ajudar os cidadãos de Los Angeles afetados pelas chamas. A Administração Federal de Aviação impôs restrição temporária de voos a sete áreas, incluindo as montanhas de Hollywood, Pacific Palisades e Malibu.

Morador de Beverly Hills, o empresário Chris Furie, 55 anos, contou ao Correio que as regiões de Pacific Palisades e de Malibu Beach, no sul da Califórnia, foram "dizimadas" pelo fogo. "Todo o vilarejo foi varrido pelas chamas. Eu nasci e cresci aqui, nunca vi um incêndio assim. As labaredas destruíram tantas casas", afirmou. Dois dos 15 funcionários de Furie perderam suas residências. "O fogo está fora de controle. O problema é que, em Pacific Palisades, não há água nos hidrantes. Os bombeiros não podem combater o fogo porque os hidrantes estão secos", disse. "Nas últimas horas, aviões começaram a sobrevoar os focos e a despejar água."

Também em Beverly Hills, o advogado Ronald Richards, 57 anos, admitiu ao Correio que a situação em Los Angeles não tem precedentes. Ele relatou que grandes áreas na parte ocidental da cidade estão tomadas por chamas incontroláveis. "Estruturas icônicas ao longo da Pacific Coast Highway e empresas são destruídas. É o equivalente à Riviera Francesa queimando. Os hidrantes estão sem água e não houve um planejamento para lidar com a escala do incêndio na área de Pacific Palisades", lamentou.

Casas de Pacific Palisades foram dizimadas pelo fogo (foto: Patrick McKenna)



Richards crê ser muito difícil conter o fogo até que a madeira e a vegetação sejam consumidas. "Isso significa mais casas e centenas de milhares de pessoas afetadas. Los Angeles estava acostumada a incêndios nas montanhas, a uns 80km da cidade, mas não a uma castástrofe assim na parte oeste. Não se parece com nada do que vivi."

Celebridades

Três dias depois de ganhar o Globo de Ouro, um dos prêmios mais prestigiosos do cinema mundial, a atriz brasileira Fernanda Torres publicou, nesta quarta-feira, uma foto no Instagram que mostra Los Angeles coberta por um tom avermelhado. "Da minha janela, vejo Los Angeles em chamas", escreveu. Celebridades foram diretamente afetadas pelo incêndio.

Mandy Moore, cantora e atriz de This is Us, fugiu de casa com os filhos e os animais de estimação ante a aproximação das labaredas. "Tentando proteger as crianças da tristeza imensa que sinto. Rezando por todos em nossa linda cidade. Devastada pela destruição e pela perda. Não sei se nossa casa se salvou", publicou nas redes sociais. "Estou em choque. (...) A escola dos meus filhos se foi. Nossos restaurantes favoritos foram destruídos. Tantos amigos e amados perderam tudo. Nossa comunidade está despedaçada."

Por sua vez, Mark Hamill — astro de Star Wars — teve que abandonar sua residência em Malibu, na terça-feira (7). O ator William MacNamara dirigia por Pacific Palisades para ajudar a resgatar animais de estimação, quando ficou preso no meio da rodovia, em meio ao fogo.