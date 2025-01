Incêndios em Los Angeles matam 5 pessoas e deixam dezenas de casas destruídas

Uma casa está em chamas durante o incêndio em Eaton na área de Altadena, no condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025 - (crédito: JOSH EDELSON / AFP)

O fogo espalhado por ventos em Los Angeles causou incêndios de grandes proporções nesta terça e quarta-feira (7 e 8/1) pelo estado da Califórnia. Pelo menos cinco pessoas morreram após o desastre e mais de 1.110 estruturas foram destruídas.

Segundo o jornal LA Times, os bombeiros lutaram contra as chamas durante a noite enquanto ventos de rajadas de até 160 km/h alimentavam os incêndios florestais. As cinco mortes foram em Altadena, Pasadena e arredores, onde o incêndio Eaton explodiu na terça-feira à noite, dando aos moradores pouco tempo para fugir.





















Decreto governamental

Na quarta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto de reconhecimento de desastres de grandes proporções aos incêndios registrados. Cinco aviões-tanque estão sendo enviados pelo governo para combater as chamas.

Casas, empresas e escolas foram destruídas pelo fogo. Cerca de 70 mil pessoas foram orientadas a sair do local e 400 mil residências estão sem energia elétrica. A Casa Branca informou que está monitorando o incêndio e anunciou o envio de recursos, principalmente para ajudar pessoas desalojadas.

"Hoje, o presidente Biden aprovou uma declaração de grande desastre para a Califórnia, permitindo que os sobreviventes acessem imediatamente fundos e recursos para impulsionar a recuperação", disse a Casa Branca em um comunicado.

Gavin Newson, governador da Califórnia, informou que a medida presidencial cobre os gastos de resposta à emergência. “Para todos no sul da Califórnia, por favor, continuem a ouvir as autoridades locais e não esperem, saiam se for solicitado”, alertou.

Em Pacific Palisades, o incêndio atingiu mais de 15.800 acres, equivalente a mais de 8 mil campos de futebol. Outros 10,6 mil acres foram destruídos no incêndio Eaton, no Vale de São Fernando e mais 505 acres no incêndio Hurst, em Pasadena.

O xerife do Condado de Los Angeles, Robert Luna, disse para o LA Times que 32.500 moradores permaneciam sob ordens de evacuação na área do incêndio de Eaton e 37.000 receberam ordens de evacuação no incêndio de Palisades. “Duas pessoas foram presas sob suspeita de saques nas zonas de evacuação", afirma.

As autoridades da região permanecem alertando sobre o risco de vida. Avisos de bandeira vermelha continuam em vigor até quinta (9/1), o que os meteorologistas justificam com a generalização dos ventos nos próximos dias.

A falta de chuva no inverno dos EUA estendeu a temporada de incêndios no sul da Califórnia. Desde 1º de outubro de 2024, o início do ano hidrológico, o centro de Los Angeles recebeu 0,16 polegadas de chuva — uma pequena fração da média de 4,64 polegadas que a área recebe neste ponto da temporada. A vegetação seca combinada com ventos extremos criou um cenário catastrófico.