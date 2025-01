Pacific Palisades: o bairro das celebridades devastado por incêndios em Los Angeles

Eugene Levy está entre as pessoas que precisaram deixar suas casas por conta de incêndios em Los Angeles - (crédito: Getty Images)

O abastado bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, nos Estados Unidos, normalmente tem anônimos andando por ali, tentando espiar as casas de celebridades.

Agora, porém, suas ruas estão cheias de bombeiros lutando contra um gigante incêndio florestal que está devastando a área.

O incêndio em Pacific Palisades já se tornou o mais destrutivo da história da cidade de Los Angeles e pode se tornar o mais destrutivo da história do Estado da Califórnia. Ele foi o primeiro a se alastrar na região, na terça-feira (07/01).

Outros incêndios na Califórnia já causaram mais mortes e queimaram áreas maiores. Mas a destruição de casas e prédios que está acontecendo agora é histórica.

Cinco pessoas já morreram em decorrência da situação em Los Angeles.

Em toda a cidade, mais de 100 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas enquanto os ventos atiçavam quatro grandes incêndios. Foi declarado estado de emergência e as estradas ficaram congestionadas de veículos deixando a região.

Vários rostos famosos foram forçados a deixar suas casas na grande Los Angeles, incluindo Mark Hamill, de Star Wars, e o ator da série Schitt's Creek Eugene Levy.

Getty Images Eugene Levy está entre as pessoas que precisaram deixar suas casas por conta de incêndios em Los Angeles

James Woods, que estrelou filmes como Nixon e Cassino, afirmou nas redes sociais não saber se sua casa ainda estava de pé.

"É como perder um ente querido", escreveu Woods.

Um casa em Pacific Palisades custava em média US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 27 milhões) em novembro de 2024, de acordo com o site Realtor.com.

O bairro é limitado ao sul por um trecho de 4,8 km de praias no Oceano Pacífico, alocado entre as famosas cidades de Malibu e Santa Monica.

Pacific Palisades é conhecido por lembrar uma cidade pequena, mesmo sendo parte de uma grande cidade. O bairro abriga lojas de alta moda, cafés e um mercado de agricultores.

A área passou a ser buscada por ricos e celebridades no século 20 devido ao seu relativo isolamento e acesso à natureza, em comparação com a cada vez mais urbanizada Los Angeles.

Casas que variam em estilo, do ultramoderno ao mediterrâneo, alinham-se em ruas arborizadas e sinuosas, muitas vezes escondidas por árvores ou aninhadas no sopé do cânion Temescal.

Mas o incêndio em Palisades já destruiu boa parte dessa natureza idílica.

Em uma publicação no Instagram, o ator Mark Hamill chamou o incêndio de "o mais horrível desde 93" — quando 323 casas foram destruídas nas proximidades de Malibu.

Getty Images James Woods não sabe se sua casa está de pé

Eugene Levy, que ganhou fama por seu papel na série de filmes American Pie, contou à mídia local ter visto fumaça "preta e intensa" sobre o cânion Temescal.

"Não consegui ver nenhuma chama, mas a fumaça era muito escura", disse ele ao jornal Los Angeles Times.

As estrelas de reality show Spencer Pratt e Heidi Montag perderam sua casa no incêndio, escreveu a irmã de Pratt no Instagram.

"Estou mais do que de coração partido por meu irmão, Heidi e as crianças", disse ela.

Miles Teller, mais conhecido por seu papel em Top Gun: Maverick, e sua esposa Keleigh, também moram na área.

Postando no Instagram, Keleigh compartilhou uma foto dos incêndios e um emoji de coração partido. Ela pediu que as pessoas deixassem tigelas de água para os animais deixados para trás enquanto moradores evacuavam suas casas.

Enquanto isso, o ator Steve Guttenberg, conhecido por Loucademia de Polícia, ajudou a mover carros para abrir espaço e permitir que veículos de bombeiros passassem.

Ele pediu aos moradores que deixassem as chaves em seus carros abandonados para que pudessem ser tirados do caminho.

"Nós realmente precisamos que as pessoas movam seus carros", ele disse ao canal de notícias KTLA. "Isto não é um estacionamento."

Getty Images Placa do museu Getty Villa no meio do fogo; instituição garantiu que coleção está segura

Não apenas moradores famosos foram afetados pelo incêndio florestal — edifícios notáveis ??na área também estão ameaçados.

A escola Palisades Charter High School, que serviu como cenário para filmes e tem vários famosos como ex-alunos, foi danificada pelo fogo, informou a mídia local.

A escola apareceu no clássico de terror de 1976 Carrie.

Ex-alunos incluem o diretor JJ Abrams, o músico Will.i.am e os atores Forest Whitaker e Katey Sagal.

O Getty Villa é um museu de arte em Palisades que tem uma grande coleção de obras de arte e artefatos, incluindo obras de Vincent van Gogh e Claude Monet.

O museu confirmou na terça-feira que fechou ao público e que algumas árvores e vegetação no local haviam queimado — mas acrescentou que "nenhuma estrutura está pegando fogo, e a equipe e a coleção permanecem seguras".