Conversa amigável de Obama e Trump durante velório de Jimmy Carter viraliza

Clima amigável chamou a atenção de internautas - (crédito: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

As interações amigáveis entre o ex-presidente Barack Obama e o eleito para a Casa Branca, Donald Trump, intrigaram internautas nesta quinta-feira (9/1). O democrata e o republicano, que estavam sentados lado a lado durante o velório do ex-presidente Jimmy Carter, foram vistos em conversa descontraída com direito a risos.

Durante a cerimônia, Obama e Trump permaneceram sentados juntos, acompanhados da primeira-dama Melania Trump. Um vídeo ainda mostra o momento em que a vice-presidente Kamala Harris, acompanhada do marido, Douglas Emhoff, senta no banco da frente.

A democrata chega a olhar para os dois. Em seguida, ela vira e começa a ler livreto da cerimônia. “Kamala visivelmente furiosa após ver Obama conversando com Trump”, diz publicação no X.

Kamala visibly furios after seeing Obama talking with Trump. ???? pic.twitter.com/Lq0rhKzomx — johnny maga (@_johnnymaga) January 9, 2025

A despedida a Carter aconteceu na Catedral Nacional de Washington nesta quinta-feira (9/1) e reuniu os cinco últimos presidentes do país: Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton.

A cerimônia finaliza os seis dias de homenagem ao ex-presidente, o mais longevo da história recente do país, que morreu aos 100 anos. Após o funeral, o corpo de Carter segue para sepultamento na Georgia, estado em que nasceu e viveu maior parte da vida.

Jimmy Carter morreu em 29 de dezembro em casa. O político recebia cuidados paliativos desde fevereiro de 2023.