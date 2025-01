Ausência de Lula, crítica a Milei e protestos: os destaques da posse Maduro sob acusações de fraude

Nicolás Maduro antecipou em algumas horas sua cerimônia de posse para um terceiro mandato como presidente da Venezuela nesta sexta-feira (10/1), diante do plano da oposição de tomar posse no lugar do contestado mandatário.

"Eles tentaram transformar a tomada de posse (...) em uma guerra mundial. Que eles invadam, que eles entrem, que eles saiam... Digam o que quiserem dizer, façam o que quiserem fazer, mas eles não conseguiram impedir essa inauguração constitucional venezuelana, e essa é uma grande vitória venezuelana", disse Maduro.

Apesar das acusações de fraude da oposição e de governos internacionais, o líder inicia um terceiro mandato marcado por dúvidas sobre sua legitimidade.

"Juro perante esta Constituição que cumprirei todos os seus mandatos, que cumprirei todas as obrigações da Constituição e das leis da República, e que este novo mandato presidencial será um período de paz, prosperidade, igualdade e nova democracia", afirmou Maduro ao assumir o cargo em sessão no emblemático Salão Elíptico.

"Juro pela história, juro pela minha vida", acrescentou ele, com a mão direita sobre a Constituição venezuelana, diante do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Reuters 'Não conseguiram impedir essa inauguração constitucional e essa é uma grande vitória venezuelana ', disse Maduro, durante a cerimônia de posse

Discurso desafiador

Após prestar juramento de posse, Maduro fez um longo discurso no qual reivindicou a legitimidade de seu novo mandato presidencial.

"O poder dos Estados Unidos, junto com seus escravos na América Latina, transformou a eleição venezuelana em uma eleição global. E nós vencemos", disse Maduro.

O líder oficial brincou várias vezes sobre a possibilidade da chegada do candidato opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica ser o verdadeiro vencedor das eleições de 28 julho.

Ele está exilado na Espanha desde setembro e prometeu retornar à Venezuela e assumir o cargo.

"Já chegou?", perguntou Maduro, em tom de brincadeira, em meio às risadas dos convidados do evento no Palácio Legislativo, em Caracas.

O mandatário acusou "os governos fascistas de direita da América Latina" de serem "desequilibrados" e "espalharem ódio" por sua incapacidade de removê-lo do poder.

"Eles não aprenderam com a experiência de Guaidó", disse ele, referindo-se ao político da oposição reconhecido em 2019 como presidente interino do país pelos Estados Unidos e pela maioria dos países da União Europeia e da América Latina.

O líder chavista também teve como alvo o presidente argentino Javier Milei.

"A extrema direita sionista liderada por um sádico social como Javier Milei, com a ajuda do império norte-americano, acreditava que poderia impor um presidente à Venezuela", disse Maduro.

Denúncias de fraude

A posse de Maduro ocorreu apesar das alegações de fraude da oposição, que aponta a vitória de Edmundo Gonzálvez, reconhecido como presidente eleito por outros países.

Nos últimos dias, o líder da oposição embarcou em uma viagem que o levou à Argentina, Estados Unidos, Panamá e República Dominicana para angariar apoio.

A cerimônia de posse de Maduro começou antes da cerimônia de abertura no Palácio Legislativo Federal, sede do parlamento unicameral da Venezuela.

A oposição afirma que González obteve quase 70% dos votos, de acordo com 80% dos registros de votação publicados pela aliança anti-Chávez.

Sem mostrar os comprovantes eleitorais, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), controlado pelo partido no poder, afirmou que o candidato à reeleição venceu com 52% dos votos.

Getty Images Edmundo González e María Corina Machado publicaram a maioria dos registros de votação após as eleições de 28 de julho

Convidados internacionais

"Fiquei muito emocionado ao receber minha faixa presidencial", disse Maduro durante seu discurso, que foi feito cercado pelo alto comando militar venezuelano, os mais altos representantes dos poderes públicos – todos controlados pelo partido no poder –, seu gabinete e representantes internacionais.

Os presidentes de Cuba e Nicarágua, Miguel Díaz Canel e Daniel Ortega, respectivamente, foram os únicos líderes da região que compareceram à posse, depois que a maioria dos governantes questionou os resultados eleitorais e a cerimônia de posse de Maduro.

Representantes da Rússia, do Irã e da China também compareceram.

Getty Images Apoiadores do presidente Nicolás Maduro comemoram a posse em frente ao Palácio Legislativo

A maioria dos líderes latino-americanos se recusou a comparecer, incluindo aliados do governo de Maduro, como o presidente colombiano Gustavo Petro e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula optou por não comparecer ao evento, após o governo brasileiro criticar o processo eleitoral venezuelano e se recusar a aceitar a vitória de Maduro sem que fossem apresentadas as atas de votação que atestam o resultado.

O país decidiu, entretanto, enviar um representante à posse - a embaixadora em Caracas, Gilvânia Maria de Oliveira.

O governo dos EUA também apoiou a oposição venezuelana. Após a captura e libertação de María Corina Machado no dia anterior, Donald Trump, que tomará posse em 20 de janeiro, referiu-se a Gonzalez como "presidente eleito" e disse que ambos os líderes oposicionistas deveriam permanecer "seguros e vivos".

O atual governo Joe Biden impôs mais sanções à Venezuela nesta sexta-feira e aumentou a recompensa oferecida pela prisão de Maduro e outros líderes chavistas para US$ 25 milhões (R$ 152 milhões), segundo a agência Reuters.

As novas autoridades sancionadas incluem o recém-nomeado chefe da empresa estatal petrolífera venezuelana PDVSA, Hector Obregón, o ministro dos Transportes da Venezuela, Ramon Velasquez, e autoridades policiais e militares.

A medida coincidiu com sanções anunciadas pela Grã-Bretanha e pela União Europeia contra 15 autoridades venezuelanas, incluindo membros do Conselho Eleitoral Nacional e das forças de segurança. O Canadá também impôs novas sanções à Venezuela.

Maduro e seus assessores sempre rejeitaram as sanções dos EUA e outros países, dizendo que são medidas ilegítimas que equivalem a uma "guerra econômica" destinada a prejudicar a Venezuela, lembrou a Reuters.

Reuters Nicolás Maduro foi empossado no Salão Elíptico do Palácio Legislativo

Perseguição a opositores

Maduro foi empossado em meio a uma atmosfera tensa, um dia após a líder da oposição María Corina Machado ter sido presa e liberada minutos de participar de um protesto contra a posse de Maduro em todo o país.

"O que eles fizerem amanhã marcará o fim do regime", disse Machado a uma multidão de milhares de apoiadores da oposição em Caracas na quinta-feira. "Estamos em uma nova fase."

Mais tarde, foi relatado que a líder havia sido "violentamente" detida pelas forças de segurança do Estado e posteriormente liberada.

Autoridades venezuelanas negaram a prisão e alegaram que as acusações da oposição faziam parte de uma "operação psicológica" que buscava gerar violência.

AFP Um dia antes da posse, a líder da oposição María Corina Machado foi presa e depois liberada após fazer um discurso em um protesto

Pelo menos vinte pessoas foram presas em 157 protestos em todos os Estados do país um dia antes da posse, informou o Observatório Venezuelano de Conflito Social (OVCS).

O governo de Maduro lançou uma onda de prisões de líderes, ativistas e cidadãos comuns após protestos desencadeados pelo anúncio de sua vitória nas eleições de 28 de julho.

Nos últimos cinco meses, mais de 2 mil pessoas foram presas, incluindo pelo menos 100 menores.

Após a posse de Maduro, o governo ativou uma intensa mobilização de segurança envolvendo forças policiais e militares em todo o país, que montaram postos de controle nas ruas para impedir reuniões da oposição.

Aos 1,2 mil agentes uniformizados que saíram às ruas juntaram-se funcionários da Direção de Ações Especiais de Contrainteligência Militar (DGCIM), que, juntamente com o Serviço Nacional de Inteligência Bolivariano (Sebin) e o Exército, está entre os órgãos acusados por instâncias como a Organização das Nações Unidas (ONU) de cometer crimes contra a humanidade, como tortura, desaparecimentos forçados e detenções arbitrárias.