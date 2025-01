Os mapas que mostram quais países recebem mais imigrantes venezuelanos em êxodo histórico

Quando Maite escreveu sua lista de metas para 2025, deixou o projeto mais importante do ano entre pontos de interrogação: "Vamos sair da Venezuela?"

Desde o final do ano passado, Maite se pergunta se emigrar é a melhor decisão para o futuro de seu filho pequeno, enquanto os avós permanecem em Caracas, lidando com os desafios da idade sem companhia e confusos entre lembranças cada vez mais difusas.

Se Maite decidir partir, ela se juntará aos 7,89 milhões de pessoas que emigraram da Venezuela na última década, o maior êxodo da história da região.

Pelo menos 85% dos migrantes venezuelanos se estabeleceram na América Latina, segundo a Plataforma de Coordenação Interagencial para Refugiados e Migrantes da Venezuela (R4V), que organiza o atendimento a essa população em 17 países do continente.

Colômbia, Peru, Brasil e Chile são os países que mais receberam venezuelanos. Muitos também se estabeleceram nos Estados Unidos e na Espanha, entre outros.

Impulsionados pela crise econômica, política e social, os venezuelanos emigraram durante os dois mandatos do presidente Nicolás Maduro, que assumiu o poder em 2013 e, neste 10 de janeiro, iniciou uma terceira gestão em meio a denúncias de fraude eleitoral pela oposição.

O candidato Edmundo González e a líder opositora María Corina Machado reivindicam a vitória nas eleições do último 28 de julho, com 70% dos votos, após a publicação da maioria das atas de votação.

O Conselho Nacional Eleitoral nunca divulgou os resultados. Os Estados Unidos e a maioria dos governos da região contestaram a vitória de Maduro, e alguns chegaram a reconhecer González como presidente.

As prisões, as denúncias de violações de direitos humanos e a provável instabilidade após a posse presidencial nesta sexta-feira levam muitos, como Maite, a considerar deixar a Venezuela.

Se Maduro permanecer "à força" no poder, "poderíamos ver de 4 a 5 milhões de venezuelanos fugindo pelas fronteiras nos próximos meses", disse María Corina Machado à BBC Mundo, um temor compartilhado por governos da região.

Um caso inédito

Se os migrantes venezuelanos habitassem um único país, ele seria mais populoso que Panamá, Costa Rica, Nicarágua ou El Salvador. Se estivessem concentrados em uma única cidade, ocupariam uma equivalente a Bogotá.

Dos 6,7 milhões de migrantes venezuelanos que permanecem na região, quase 42% vive na Colômbia, o país que abriga a maior quantidade de migrantes venezuelanos no mundo.

Em seguida estão Peru, Estados Unidos, Brasil e Chile, que nos últimos anos aprovaram medidas para agilizar a legalização dos venezuelanos.

BBC

"A América sempre foi um continente de populações em movimento, mas o que torna o caso venezuelano inédito é a magnitude e a celeridade de sua migração", afirma Carolina Jiménez Sandoval, diretora da WOLA (Escritório em Washington para Assuntos Latino-Americanos).

Ela explica que tradicionalmente havia "dois fluxos intrarregionais definidos" no continente: no norte, a migração de mexicanos e centro-americanos para os Estados Unidos ou entre países da América Central e, no sul, o movimento de peruanos e bolivianos para a Argentina e de colombianos, peruanos e equatorianos para a Venezuela.

"Que em apenas 10 anos a Venezuela tenha passado de ser o segundo maior destino de migrantes da América do Sul para se tornar o principal êxodo de migrantes, sem um conflito armado, é uma mudança gigantesca nos padrões migratórios do continente."

Embora ressalte que a decisão de emigrar geralmente envolve múltiplas causas, Jiménez argumenta que, em países com crises humanitárias e políticas, trata-se de uma questão de sobrevivência.

"As pessoas emigram porque sentem que não podem construir um projeto de vida. E conjunturas como a de 10 de janeiro na Venezuela levam muitos a fazerem esse balanço."

BBC

Solidariedade e integração

O pesquisador Diego Chaves-González, gerente sênior para América Latina e Caribe do centro Migration Policy, afirma que as primeiras ondas de venezuelanos despertaram "um espírito de solidariedade na região".

"Mas a pandemia afetou esse senso de solidariedade, porque houve escassez e se agravaram problemas já existentes na América Latina. Desde então, tem havido pouco planejamento na resposta de acolhimento à migração venezuelana", analisa.

Uma vez que os venezuelanos se instalaram nas comunidades receptoras, o maior desafio passou a ser sua integração.

"Priorizaram-se as agendas de trânsito em vez da integração e do desenvolvimento. Tem sido muito difícil integrar os migrantes às comunidades e garantir-lhes acesso aos sistemas de proteção social", diz.

Chaves-González alerta que é importante prestar atenção à "fadiga e ansiedade" nos países de destino destes migrantes.

"Embora os migrantes gerem oportunidades de crescimento, as comunidades receptoras não percebem isso. É necessário trabalhar as narrativas para evitar que a migração se transforme em uma bomba social."

BBC

O impacto das eleições

A ruptura das relações entre o governo de Maduro e os países latino-americanos que não reconheceram sua vitória em julho (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai) teve um impacto imediato na migração, segundo a R4V.

E os primeiros a sentir os efeitos foram os países fronteiriços com a Venezuela.

Em setembro de 2024, um mês após as eleições, Colômbia e Brasil relataram aumentos no fluxo de migrantes e refugiados venezuelanos em comparação aos meses anteriores.

Tratava-se de pessoas que buscavam acessar voos internacionais e serviços de documentação já indisponíveis na Venezuela ou em outros países de acolhimento após as eleições.

O governo do presidente chileno Gabriel Boric propôs aos colegas latino-americanos que concordassem com "cotas" de migrantes que cada país estaria disposto a receber nos meses seguintes.

Uma pesquisa da consultora venezuelana ORC Consultores alertava que 5 milhões de venezuelanos estariam dispostos a emigrar caso a conjuntura política não fosse resolvida com a saída de Maduro da presidência.

No entanto, Carolina Jiménez Sandoval acredita que essa onda migratória não ocorreu por duas razões: a expectativa de uma mudança política na Venezuela e o endurecimento das condições migratórias nos Estados Unidos.

Getty Images Grupo de migrantes embarca em lanchas em Necoclí, na Colômbia, para entrar na selva do Darién e continuar o trajeto por Panamá

Deportações em massa

Durante seus primeiros três anos de governo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou medidas especiais para os venezuelanos, como permissões humanitárias (parole) e status de proteção temporária (TPS) para facilitar o acesso ao mercado de trabalho.

A entrada de migrantes de forma irregular pela fronteira sul atingiu níveis históricos, e governadores de Estados republicanos decidiram enviá-los para "cidades santuário", que defendem a proteção dos direitos dos migrantes, como forma de desafiar o discurso dos democratas.

No entanto, pressionado a apresentar resultados diante da disputa eleitoral contra Donald Trump, Biden mudou sua política migratória no ano passado: entre outras medidas, endureceu as leis de asilo e ordenou a deportação de 271.484 estrangeiros para 192 países, registrando o maior volume de deportações da última década.

Getty Images Migrante no acampamento de Lajas Blancas, ao sair da selva do Darién, no Panamá

Diante de um segundo mandato, que assumirá em 20 de janeiro, Trump ameaça realizar deportações em massa, sem deixar claro o que ocorrerá com os mecanismos de proteção que Biden havia aprovado para migrantes venezuelanos e de outras nacionalidades, como cubanos e haitianos.

Diego Chaves-González acredita que a chegada de Trump não apenas poderá obrigar muitos migrantes a repensar seus planos de emigrar para os Estados Unidos, mas também terá impacto nos grupos de crime organizado que operam na região.

"Será necessário observar como irão se readaptar, tanto o migrante frustrado por não conseguir se regularizar e se integrar efetivamente, quanto os grupos que encontraram no tráfico e na extorsão de migrantes um novo portfólio de negócios", avalia.

Outra mudança no cenário migratório da região ocorreu na região do Darién, a intricada selva que conecta Panamá e Colômbia, por onde cruzaram mais de meio milhão de migrantes em 2023.

Em julho do ano passado, o então recém-eleito presidente panamenho, José Raúl Mulino, ordenou a instalação de barreiras nos acessos à selva e a aplicação de sanções para aqueles que ingressassem irregularmente no território do Panamá.

Essas medidas provocaram uma redução de 42% no número de migrantes que cruzaram o Darién no último ano.

Getty Images Migrante venezuelana mostra uma foto dela e de sua família enquanto cruzavam o Darién

Impactos econômicos da migração venezuelana

A migração venezuelana também trouxe efeitos positivos, graças às contribuições que esses migrantes fazem às economias dos países que os acolhem.

Em um estudo do Banco Mundial, a economista Sandra V. Rozo concluiu que a regularização de 2,8 milhões de migrantes venezuelanos na Colômbia "melhorou o bem-estar dos migrantes sem impactar negativamente os trabalhadores locais ou a coesão social".

A Organização Internacional para as Migrações aponta que os migrantes venezuelanos contribuem com milhões de dólares anualmente para as economias de países receptores como Aruba, Chile, Costa Rica e Panamá. Destaca ainda o exemplo do Peru, onde se estima que os venezuelanos contribuíram com US$ 530 milhões no ano passado.

Enquanto os países receptores se beneficiam da força de trabalho dos venezuelanos, um dos piores efeitos da migração na economia da Venezuela foi precisamente a perda de seu capital humano, afirma o economista Omar Zambrano, chefe da consultoria Anova Policy Research e professor da Universidade Católica Andrés Bello, em Caracas.

Um estudo recente da Anova, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, indica que entre 2013 e 2021 o país sofreu "o colapso de seu capital humano", com uma queda de 33,1% na população economicamente ativa e uma redução de mais de 10% nos anos de escolaridade média da força de trabalho.

"Trata-se de uma severa degradação do estoque de trabalhadores disponíveis na Venezuela", destaca Zambrano.

"Perdemos uma quantidade enorme de pessoas em idade produtiva e com maior grau de escolaridade."

Há cinco meses, diante da perspectiva de uma mudança política após as eleições de 28 de julho, Maite adiou sua decisão de emigrar.

Mas desta vez é diferente. "Se as coisas continuarem como estão, não conseguiremos suportar."