Como a guerra da Ucrânia pode chegar ao fim em 2025

"Devo dizer que a situação está mudando drasticamente", declarou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em sua coletiva de imprensa de fim de ano em dezembro. "Há movimento em toda a linha de frente. Todos os dias."

No leste da Ucrânia, a máquina de guerra de Moscou está se movimentando gradualmente, quilômetro a quilômetro, pelos amplos campos abertos de Donbas, envolvendo e dominando vilarejos e cidades.

Alguns civis estão fugindo antes que a guerra os alcance. Outros esperam até que os projéteis comecem a explodir ao seu redor antes de empacotar os pertences que podem carregar e embarcar em trens e ônibus para um local seguro mais a oeste.

A Rússia está ganhando terreno mais rapidamente do que em qualquer outro momento desde que lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, apesar do impressionante histórico de ataques assimétricos bem divulgados de Kiev contra seu poderoso vizinho.

Getty Images Apesar de alguns sucessos ucranianos recentes, o país parece estar perdendo

À medida que a invasão chega ao final de seu terceiro ano, com um custo estimado de um milhão de pessoas mortas ou feridas, a Ucrânia parece estar perdendo.

Enquanto isso, na distante Washington, o imprevisível Donald Trump, que não é famoso por seu amor pela Ucrânia ou por seu líder, está prestes a assumir o comando da Casa Branca.

Parece um ponto de inflexão. Mas será que 2025 pode realmente ser o ano em que esse devastador conflito europeu finalmente chegará ao fim e, se for o caso, como será o desfecho?

'Falar de negociações é uma ilusão'

A promessa de Trump de encerrar o conflito dentro de 24 horas após assumir o cargo é uma ostentação tipicamente grandiosa, mas vem de um homem que claramente perdeu a paciência com a guerra e com o envolvimento dispendioso dos Estados Unidos.

"O número de jovens soldados mortos nos campos de todo o lugar é impressionante", disse ele. "É uma loucura o que está acontecendo."

Mas o novo governo dos EUA enfrenta desafios duplos, de acordo com Michael Kofman, membro sênior do Carnegie Endowment for International Peace.

"Primeiro, eles herdarão uma guerra em uma trajetória muito negativa, sem um tempo enorme para estabilizar a situação", disse ele em dezembro. "Em segundo lugar, eles vão herdá-la sem uma teoria clara de sucesso."

O presidente eleito deu algumas pistas em entrevistas recentes sobre como pretende abordar a guerra.

Ele disse à revista Time que discordava "veementemente" da decisão do governo Biden, em novembro, de permitir que a Ucrânia disparasse mísseis de longo alcance fornecidos pelos EUA contra alvos dentro da Rússia.

"Estamos apenas aumentando essa guerra e piorando-a", disse ele.

Em 8 de dezembro, ele foi questionado pela NBC News se a Ucrânia deveria se preparar para receber menos ajuda.

"Possivelmente", respondeu ele. "Provavelmente, com certeza."

Getty Images Donald Trump prometeu encerrar o conflito na Ucrânia em 24 horas após assumir o cargo

Mas para aqueles que temem, como muitos temem, que o novo líder dos Estados Unidos esteja inclinado a se afastar da Ucrânia, ele ofereceu dicas de tranquilidade. "Na minha opinião, não é possível chegar a um acordo se você abandonar", disse ele.

A verdade é que: As intenções de Trump estão longe de ser claras.

E, por enquanto, as autoridades ucranianas rejeitam qualquer conversa sobre pressão, ou a sugestão de que a chegada de Trump significa necessariamente que as negociações de paz são iminentes.

"Fala-se muito em negociações, mas isso é uma ilusão", diz Mykhailo Podolyak, assessor do chefe do gabinete do presidente Zelensky.

"Nenhum processo de negociação pode ocorrer porque a Rússia não foi obrigada a pagar um preço alto o suficiente por essa guerra."

O 'exercício de estratégia inteligente' de Zelensky

Apesar de todas as dúvidas de Kiev sobre negociar enquanto as forças russas continuam seu avanço inexorável no leste, está claro que o presidente Zelensky está ansioso para se posicionar como o tipo de homem com quem Trump pode fazer negócios.

O líder ucraniano não demorou a parabenizar Trump por sua vitória eleitoral e não perdeu tempo em enviar altos funcionários para se reunir com a equipe do presidente eleito.

Com a ajuda do presidente da França, Emmanuel Macron, Zelensky também conseguiu um encontro com Trump quando os dois homens visitaram Paris para a reabertura da catedral de Notre Dame.

"O que estamos vendo agora é um exercício de estratégia muito inteligente do presidente Zelensky", disse seu ex-ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, ao Conselho de Relações Exteriores dos EUA em dezembro.

BBC Mudanças no controle militar da Ucrânia

Zelensky, segundo ele, estava "sinalizando construtividade e prontidão para se envolver com o presidente Trump".

Com poucos sinais óbvios de que o Kremlin esteja fazendo gestos semelhantes, o governo de Kiev está claramente tentando sair na frente.

"Como Trump ainda não explicou completamente como vai fazer isso, os ucranianos estão tentando dar a ele algumas ideias que ele pode apresentar como suas", diz Orysia Lutsevych, chefe do Fórum da Ucrânia na Chatham House.

"Eles sabem como trabalhar com esse ego".

O Plano de Vitória: possíveis jogos finais

Mesmo antes da eleição nos EUA, havia sinais de que Zelensky estava procurando maneiras de reforçar o apelo da Ucrânia como um futuro parceiro para um presidente eleito como Trump, que é instintivamente transacional e relutante em continuar a garantir uma segurança europeia mais ampla.

Como parte de seu "Plano de Vitória", revelado em outubro, Zelensky sugeriu que as tropas ucranianas, com experiência em batalha, poderiam substituir as forças dos EUA na Europa após o fim da guerra com a Rússia. Além disso, ele ofereceu a perspectiva de investimentos conjuntos para explorar os recursos naturais da Ucrânia, incluindo urânio, grafite e lítio.

Esses recursos estratégicos, alertou Zelensky, "fortalecerão a Rússia ou a Ucrânia e o mundo democrático".

Getty Images A Ucrânia sugeriu que seus soldados poderiam substituir as forças dos EUA normalmente estacionadas na Europa após o fim da guerra com a Rússia

Mas outros elementos do Plano de Vitória do líder ucraniano - a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e seu apelo por um "pacote abrangente de dissuasão estratégica não nuclear" - parecem ter recebido uma resposta morna entre os aliados de Kiev.

A filiação à Otan, em particular, continua sendo um ponto de atrito, como tem sido desde muito antes da invasão em grande escala da Rússia.

Para Kiev, essa é a única maneira de garantir a sobrevivência futura do país, contra um inimigo russo voraz que pretende subjugar a Ucrânia.

Mas, apesar de ter declarado em julho passado que a Ucrânia estava em um "caminho irreversível para a plena integração euro-atlântica, incluindo a adesão à Otan", a aliança está dividida, com os EUA e a Alemanha ainda não favoráveis à emissão de um convite.

O presidente Zelensky indicou que, se uma oferta de associação fosse estendida a todo o país, dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia, ele estaria disposto a aceitar que ela se aplicasse, inicialmente, apenas ao território sob o controle de Kiev.

Isso, disse ele à Sky News em novembro, poderia encerrar a "fase quente" da guerra, permitindo que um processo diplomático abordasse a questão das fronteiras finais da Ucrânia.

Mas, segundo ele, essa oferta ainda não foi feita.

A posição instável de Kiev

Se não for a Otan, então o que será? Com a possibilidade de conversações de paz lideradas por Trump se aproximando e a Ucrânia perdendo terreno no campo de batalha, o debate internacional se concentra em reforçar a posição instável de Kiev.

"É fundamental ter garantias fortes, legais e práticas", disse Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente Zelensky, à emissora pública da Ucrânia em 12 de dezembro.

O passado recente da Ucrânia, segundo ele, deixou um legado amargo. "Infelizmente, com base em nossa experiência, todas as garantias que tínhamos antes não resultaram em segurança."

Sem mecanismos concretos semelhantes ao tipo de conceito de defesa coletiva incorporado pelo Artigo 5 do tratado de fundação da Otan, os observadores temem que não haja nada que impeça outro ataque russo.

"Zelensky entende que não pode simplesmente fazer um cessar-fogo puro e simples", diz Orysia Lutsevych.

"Tem que ser um cessar-fogo mais. Seria suicídio para Zelensky simplesmente aceitar um cessar-fogo e não ter nenhuma resposta sobre como proteger a Ucrânia."

Nos fóruns de políticas europeias, os especialistas têm procurado maneiras pelas quais a Europa pode ajudar a assumir essa pesada responsabilidade.

Getty Images Soldados ucranianos da 68ª Brigada Jaeger continuam sua atividade militar em posições enquanto a guerra Rússia-Ucrânia continua na região de Pokrovsk

As ideias incluem o envio de forças de paz para a Ucrânia (uma proposta apresentada pela primeira vez em fevereiro passado por Macron) ou o envolvimento da Força Expedicionária Conjunta liderada pelos britânicos, que reúne forças de oito países nórdicos e bálticos, além da Holanda.

Mas Kofman é cético. "Garantias de segurança que não têm os Estados Unidos envolvidos como um dos garantidores são como uma rosquinha com uma metade gigante faltando."

Essa é uma opinião que ecoa em Kiev.

"Que alternativa poderia haver? Não há alternativas hoje", diz Podolyak.

Pedaços de papel, como o Memorando de Budapeste de 1994 (sobre as fronteiras pós-soviéticas da Ucrânia) ou os acordos de Minsk de 2014-15 (que buscaram acabar com a Guerra do Donbas) são inúteis, argumenta ele, sem a ameaça adicional de dissuasão militar.

"A Rússia precisa entender que, assim que iniciar uma agressão, receberá um número significativo de ataques em resposta", diz ele.

Grã-Bretanha, Biden e o papel do Ocidente

Na ausência de um acordo sobre o futuro de longo prazo da Ucrânia, seus aliados estão fazendo o que podem para reforçar suas defesas.

Em dezembro, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que "tudo" estava sendo analisado, inclusive o fornecimento de sistemas adicionais de defesa aérea, em parte para proteger a infraestrutura de energia danificada do país de uma nova onda de ataques coordenados de mísseis e drones russos.

Como a Ucrânia continua enfrentando uma grave escassez de mão de obra, o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, disse que o governo poderia estar disposto a enviar tropas britânicas à Ucrânia para ajudar no treinamento.

Por sua vez, o governo Biden, que está deixando o cargo, parece determinado a entregar à Ucrânia o máximo de assistência militar aprovada pelo Congresso antes de deixar o cargo, embora os relatórios sugiram que talvez não haja tempo para enviar tudo.

Em 21 de dezembro, foi noticiado que Trump continuaria a fornecer ajuda militar à Ucrânia, mas exigiria que os membros da Otan aumentassem drasticamente seus gastos com defesa.

Os aliados de Kiev também continuaram a aumentar as sanções contra Moscou, na esperança de que a economia russa dos tempos de guerra, que se mostrou obstinadamente resistente, possa finalmente quebrar.

"Houve uma profunda frustração pelo fato de as sanções não terem simplesmente destruído a economia russa de forma irreparável", disse uma fonte do Congresso dos EUA, sob condição de anonimato.

Depois de várias rodadas de sanções (quinze somente da UE), os funcionários do governo ficaram cautelosos quanto à previsão de seu impacto bem-sucedido.

Mas os indicadores recentes são cada vez mais alarmantes para o Kremlin. Com taxas de juros de 23%, inflação acima de 9%, queda do rublo e expectativa de desaceleração drástica do crescimento em 2025, as pressões sobre a economia russa raramente pareceram mais agudas.

Putin está se mostrando corajoso. "As sanções estão tendo um efeito", disse ele durante sua coletiva de imprensa de fim de ano, "mas não são de importância fundamental".

Juntamente com as perdas surpreendentes da Rússia no campo de batalha - autoridades ocidentais estimam que Moscou está perdendo uma média de 1.500 homens, mortos e feridos, todos os dias - o custo dessa guerra ainda pode levar Putin à mesa de negociações.

Mas quanto mais território a Ucrânia terá perdido - e quantas pessoas mais terão sido mortas - quando esse ponto for atingido?