Em brechó, mulher compra castiçal de quase R$ 12 mil por R$ 24

Uma moradora de Massachusetts, nos Estados Unidos, viralizou nas últimas semanas ao compartilhar, nas redes sociais, que o castiçal que comprou em um brechó por US$ 4 (cerca de R$ 24, na cotação atual) valia, na verdade, US$ 1,9 mil (o equivalente a R$ 11,7 mil). A peça de porcelana é da marca alemã Korallen-Windlicht, especialista no material.

A norte-americana contou, em publicação na rede social Reddit, que só descobriu o valor do produto quando, ao chegar em casa, procurou pelo nome da fabricante na internet. "Estava muito animada quando comprei este castiçal hoje", escreveu, no dia 26 de dezembro de 2024. "Então eu pesquisei no Google em casa", seguido por um emoji que simula a expressão de surpresa. A revelação possui mais de 15 mil curtidas.