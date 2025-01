'Se nadar no rio, com certeza vão te matar': Darwin, a cidade na Austrália onde moram 100 mil crocodilos

Amanhece no Porto de Darwin e o guarda-florestal do governo Kelly Ewin - cujo trabalho é capturar e remover crocodilos - está se equilibrando precariamente em uma armadilha flutuante.

Pesadas nuvens de chuva da tempestade que passou recentemente estão no alto. O motor do barco foi desligado, então agora está quase silencioso - isto é, além dos respingos intermitentes vindos de dentro da armadilha.

"Você tem praticamente zero chances com esses caras", diz ele, enquanto tenta passar uma corda ao redor da mandíbula do réptil agitado.

Estamos no Território do Norte da Austrália, lar de cerca de 100 mil crocodilos selvagens de água salgada, a maior população desses animais em todo o mundo.

A capital, Darwin, é uma pequena cidade costeira cercada por praias e pântanos.

E, como você aprende rapidamente aqui, onde há água, geralmente há crocodilos.

Os crocodilos de água salgada - ou "salties" (salgados), como são conhecidos pelos moradores locais - foram quase caçados até a extinção há 50 anos.

Após a Segunda Guerra Mundial, o comércio descontrolado de suas peles aumentou, e a população caiu para cerca de 3 mil animais.

Mas quando a caça foi proibida em 1971, a população começou a crescer novamente - e rápido.

Eles ainda são uma espécie protegida, mas não estão mais ameaçados.

A recuperação do crocodilo de água salgada foi tão dramática que a Austrália agora enfrenta um dilema diferente: administrar seus números para manter as pessoas seguras e o público do mesmo lado.

"A pior coisa que pode acontecer é quando as pessoas se voltam [contra os crocodilos]", explica o especialista em crocodilos, Grahame Webb.

"E então um político invariavelmente aparece com alguma reação impulsiva [para] 'resolver' o problema dos crocodilos."

Vivendo com os predadores

As altas temperaturas do Território do Norte e os arredores costeiros abundantes criam o habitat perfeito para crocodilos de sangue frio, que precisam de calor para manter a temperatura corporal constante.

Também há grandes populações de "salties" no norte de Queensland e na Austrália Ocidental, bem como em partes do sudeste da Ásia.

Enquanto a maioria das espécies de crocodilo são inofensivas, o "saltie" é territorial e agressivo.

Incidentes fatais são raros na Austrália, mas acontecem.

No ano passado, uma criança de 12 anos foi levada por um crocodilo - a primeira morte por esse preador no Território do Norte desde 2018.

Esta é a época mais movimentada do ano para Ewin e seus colegas.

A temporada de reprodução acabou de começar, o que significa que os "salties" estão se movimentando.

Sua equipe está na água várias vezes por semana, verificando as 24 armadilhas para crocodilos que cercam a cidade de Darwin.

A área é popular para pesca, assim como para alguns nadadores corajosos.

Os crocodilos removidos do porto são geralmente mortos, porque se forem soltos em outro lugar, provavelmente retornarão ao porto.

"É nosso trabalho tentar manter as pessoas o mais seguras possível", diz Ewin, que faz seu "trabalho dos sonhos" há dois anos. Antes disso, ele era policial.

"Obviamente, não vamos capturar todos os crocodilos, mas quanto mais tirarmos do porto, menor será o risco de haver um encontro com crocodilos e pessoas."

BBC O trabalho de Kelly Ewin é capturar e remover crocodilos do porto de Darwin

Outra ferramenta que ajuda a manter o público seguro é a educação.

O governo do Território do Norte vai às escolas com seu programa "Be Crocwise" - que ensina as pessoas a se comportarem de forma responsável em habitats de crocodilos.

Foi um sucesso tão grande que a Flórida e as Filipinas agora estão procurando pegá-lo emprestado, para entender melhor como os predadores mais perigosos do mundo podem viver ao lado de humanos com interações mínimas.

"Estamos vivendo em um país de crocodilos, então é sobre como [nos mantemos] seguros em torno dos cursos d'água - como devemos responder?" diz Natasha Hoffman, uma guarda florestal que dirige o programa no Território do Norte.

"Se você estiver pescando em um barco, precisa estar ciente de que eles estão lá. Eles são caçadores de iscas, eles param, observam e esperam. Se houver oportunidade para eles pegarem alguma comida, é isso que eles farão."

BBC Crocodilos de água salgada foram quase caçados até a extinção no Território do Norte da Austrália

No Território do Norte, o abate em massa não está atualmente na mesa, dado o status de proteção da espécie.

No ano passado, porém, o governo aprovou um novo plano de gestão de crocodilos de 10 anos para ajudar a controlar os números, o que aumentou a cota de crocodilos que podem ser mortos anualmente de 300 para 1.200.

Isso se soma ao trabalho que a equipe de Ewin está fazendo para remover quaisquer crocodilos que representem uma ameaça direta aos humanos.

Toda vez que há uma morte, isso reacende o debate sobre crocodilos vivendo próximos às pessoas.

Nos dias após a menina de 12 anos ter sido levada no ano passado, a então ministra do Território do Norte, Eva Lawler, deixou claro que não permitiria que os répteis superassem em número a população humana por ali.

Atualmente, o número de habitantes do Território Norte é de 250.000, bem acima do número de crocodilos selvagens.

É uma conversa que vai além dessa região.

Queensland abriga cerca de um quarto do número de crocodilos que a região do Top End do Território do Norte possui, mas há muito mais turistas e mais mortes, o que significa que às vezes há discussões sobre abates nos debates eleitorais.

Grande negócio

Os predadores podem causar controvérsia, mas também são um grande chamariz para o Território Norte — para turistas, mas também para marcas de moda interessadas em comprar seu couro.

Os visitantes podem ir ao Rio Adelaide para assistir ao "salto de crocodilo" — que envolve os "salties" sendo alimentados com pedaços de carne quando eles pulam para fora da água para o público.

"Eu deveria dizer para vocês colocarem seus [coletes salva-vidas]", brinca o capitão-chefe da Spectacular Jumping Croc Cruises, Alex 'Wookie' Williams, enquanto explica as regras da casa do barco.

"A parte que não preciso dizer a vocês... [é que] coletes salva-vidas são bem inúteis aqui."

Para Williams, obcecado por crocodilos desde a infância, há muitas oportunidades de trabalhar ao lado deles.

"Aumentou nos últimos 10 anos ou mais", diz ele sobre o número de turistas que vêm para a região.

Getty Images Shows com crocodilos selvagens são organizados no Território do Norte para atrair turistas

A agricultura, que foi introduzida quando a caça foi proibida, também se tornou um motor econômico.

Estima-se que agora existam cerca de 150.000 crocodilos em cativeiro no Território do Norte.

Marcas de moda como Louis Vuitton e Hermès - que vende uma bolsa de crocodilo Birkin 35 por até A$ 800.000 (R$ 3 milhões) - investiram na indústria.

"Os incentivos comerciais foram efetivamente colocados em prática para ajudar as pessoas a tolerar crocodilos, porque precisamos de uma licença social para poder usar a vida selvagem", diz Mick Burns, um dos fazendeiros mais proeminentes do Território do Norte que trabalha com marcas de luxo.

Seu escritório fica no centro de Darwin. Espalhada pelo chão há uma enorme pele de crocodilo. Fixada na parede da sala de reunião, há outra pele que se estende por pelo menos quatro metros.

BBC Mick Burns trabalha na indústria de criação de crocodilos do Território do Norte há anos

Burns também está envolvido com um rancho na remota Terra de Arnhem, cerca de 500 km a leste de Darwin. Lá, ele trabalha com guardas florestais aborígenes para coletar e chocar ovos de crocodilo para vender suas peles para a indústria de bens de luxo.

Um dos proprietários tradicionais da área, Otto Bulmaniya Campion, que trabalha ao lado de Burns, diz que mais parcerias como a deles são cruciais para garantir que as comunidades aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres compartilhem os benefícios financeiros da indústria.

Por dezenas de milhares de anos, os crocodilos desempenharam um papel significativo nas culturas indígenas, moldando suas histórias sagradas, vidas e meios de subsistência.

"Meu pai e todos os mais velhos costumavam caçar crocodilos, pegar sua pele e trocá-la por chá, farinha e açúcar. [No entanto] não havia dinheiro naquela época", diz o homem de Balngarra.

"Agora, queremos ver nosso próprio povo lidando com répteis."

Mas nem todos estão a bordo da agricultura como prática - mesmo que os envolvidos digam que ela ajuda na conservação.

A preocupação entre os ativistas dos animais está na forma como os crocodilos são mantidos em cativeiro.

Apesar de serem animais sociais, eles geralmente são confinados em baias individuais para garantir que suas peles estejam impecáveis ??- já que uma briga entre dois crocodilos territoriais poderia danificar uma mercadoria valiosa.

Aboriginal Swamp Rangers Aboriginal Corporation Otto Bulmaniya Campion é um proprietário tradicional da região central de Arnhem Land, no Top End

Todos em Darwin têm uma história sobre essas criaturas formidáveis, independentemente de quererem vê-las caçadas em maior número ou preservadas com mais rigor.

Mas a ameaça que elas continuam a representar não é imaginada.

"Se você for [nadar] no rio Adelaide próximo a Darwin, há 100% de chance de ser morto", diz o professor Webb com naturalidade.

"A única questão é se vai levar cinco ou 10 minutos. Não acho que você chegará a 15 - você será despedaçado", ele acrescenta, levantando a perna da calça para revelar uma enorme cicatriz na panturrilha - evidência de um encontro próximo com uma fêmea furiosa há quase quarenta anos, enquanto ele coletava ovos.

Ele não se desculpa pelo que chama de pragmatismo das autoridades para gerenciar números e ganhar dinheiro com crocodilos ao longo do caminho - um modo de vida que, pelo menos até o momento, veio para ficar.

"Fizemos o que pouquíssimas pessoas conseguem fazer, que é pegar um predador muito sério... e então administrá-lo de tal forma que o público esteja preparado para [tolerá-lo].

"Você tenta fazer com que as pessoas em Sydney, Londres ou Nova York tolerem um predador - elas não vão fazer isso."

*Colaborou Simon Atkinson.