As novas acusações de abuso sexual contra Neil Gaiman, autor de 'Sandman'

O autor britânico Neil Gaiman está enfrentando novas acusações de abuso sexual reveladas pela New York Magazine.

A revista americana publicou na segunda-feira (13/1) uma reportagem detalhando as acusações, baseadas em entrevistas com oito mulheres — quatro das quais já haviam falado publicamente do assunto.

O escritor de histórias em quadrinhos de fantasia e ficção científica é autor de inúmeros best-sellers traduzidos para diversas línguas.

Obras suas como Belas Maldições, Deuses Americanos, The Sandman e Coraline, entre outros, foram adaptados para a televisão e para o cinema.

A reportagem da New York detalha novas acusações além das que já haviam sido feitas contra ele no podcast Master, da Tortoise Media, no ano passado.

Em julho de 2024, o podcast relatou que Gaiman havia sido acusado de agressão sexual por cinco mulheres.

Os representantes de Gaiman negaram as alegações, dizendo à New York que ele e as mulheres tiveram relações consensuais.

Getty Images Oito mulheres acusaram Gaiman de agressão sexual

As acusações

Uma das mulheres que veio a público sobre Gaiman disse que ele a teria agredido sexualmente em uma banheira no mesmo dia em que a conheceu.

Ela afirmou que estava na casa de Gaiman na Nova Zelândia para cuidar do filho do autor.

Uma ex-locatária de uma propriedade da qual Gaiman é dono disse que ele teria exigido "favores sexuais" para que ela pudesse continuar morando no imóvel.

Outra entrevistada, que permaneceu anônima, disse que teve um relacionamento consensual com o escritor, mas afirmou que ele a teria submetido a "práticas sexuais dolorosas" que ela não havia autorizado.

As acusações fazem referência a episódios que aconteceram décadas atrás até situações em 2023.

Uma escritora acusou Gaiman de uma "abordagem agressiva" em 1986, na qual ele a teria empurrado contra um sofá e a beijado sem o seu consentimento.

Os representantes de Gaiman disseram anteriormente à Tortoise Media que "a degradação sexual, a servidão, a dominação, o sadismo e o masoquismo podem não ser do gosto de todos, mas entre adultos e de forma consentida, são legais".

A BBC contatou os representantes de Gaiman, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem.

Um relatório policial acusando Gaiman de agressão sexual foi feito em janeiro de 2023, mas a investigação acabou sendo arquivada.

Gaiman, de 64 anos, foi casado com a cantora Amanda Palmer, de 48, entre 2011 e 2022, com quem tinha um relacionamento aberto.

Antes disso, foi casado com Mary McGrath, entre 1985 e 2007. Ele tem três filhos.

Produções afetadas

Desde que as acusações vieram a público pela primeira vez, vários projetos de filmes e TV de Gaiman foram afetados.

A terceira temporada de Belas Maldições do Prime Video agora terminará com um episódio de 90 minutos, e Gaiman não está mais envolvido na produção.

A Disney pausou a produção de sua adaptação cinematográfica de outro título de Gaiman, O Livro do Cemitério, enquanto a Netflix cancelou Dead Boy Detectives, embora não esteja claro se o cancelamento está relacionado às alegações.

A segunda temporada de The Sandman ainda deve ser lançada este ano na Netflix, no entanto, assim como a adaptação da série Anansi Boys do Prime Video.

A BBC contatou a Netflix, o Prime Video e a Disney, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem.

O teatro Leeds Playhouse, no Reino Unido, terá uma adaptação musical do livro infantil de terror e fantasia sombria de Gaiman, Coraline, a partir de abril.

O teatro disse à BBC News em novembro que seguiria em frente com o projeto. O local foi abordado para uma resposta às últimas alegações.

A Headline, que publicou várias obras de Gaiman, se recusou a comentar as acusações contra o autor.

*Com reportagem de Paul Glynn, repórter de cultura da BBC News.