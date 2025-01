Kate Middleton anuncia que câncer está em remissão

A princesa de Gales, Kate Middleton, disse nesta terça (14/1) que o câncer que a afetava está em remissão.

Em uma mensagem postada nas redes sociais após uma visita ao hospital onde fez seu tratamento, Kate falou sobre seu "alívio" e disse que continua "focada na recuperação".

"Como qualquer pessoa que já passou por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente", disse a princesa na nota.

Na visita que fez mais cedo ao hospital Royal Marsden, em Londres, Catherine agradeceu à equipe e conversou com pacientes com câncer sobre o tratamento "difícil", dizendo que havia "luz no fim do túnel".

PA Media Visita foi primeiro compromisso real de Kate sozinha após o tratamento

Remissão

É a primeira vez que a família real confirma que a princesa está em remissão do câncer.

Isso significa que não há mais sinal de câncer após o tratamento, segundo a Cancer Research UK.

A instituição esclarece que alguns cânceres podem voltar após entrar em remissão, por isso médicos tendem este termo em vez de "cura".

Kate anunciou seu diagnóstico em março passado e em setembro afirmou que havia completado sua quimioterapia.

"Meu foco agora é fazer o que posso para ficar livre do câncer", disse ela.

Em sua mensagem mais recente nas redes sociais, Catherine agradeceu ao Royal Marsden Hospital por seus cuidados "excepcionais" e por cuidar dela "tão bem".

"Meus sinceros agradecimentos a todos que caminharam silenciosamente ao lado de William e eu enquanto navegávamos por tudo", afirmou no comunicado.

Compromisso real

A visita ao hospital Royal Marsden e a conversa com os pacientes foi o compromisso real mais significativo que Kate teve sozinha desde que o tratamento terminou.

"É muito difícil... É um choque... Todos me disseram: 'por favor, mantenha uma mentalidade positiva, isso faz uma grande diferença'", disse ela a uma mulher que faz tratamento no hospital.

Ela também disse como ainda estava sentindo os efeitos de longo prazo do tratamento.

"Você acha que o tratamento terminou e você pode seguir em frente e voltar ao normal, mas isso ainda é um desafio", disse ela, que afirmou "estar bem" apesar da dificuldade de "voltar ao normal".

PA Media Já faz quase um ano que os problemas de saúde da princesa foram revelados pela primeira vez

A princesa abraçou a mãe de uma pacienta, Tina Adumou, que chorou ao contar que sua filha de 19 anos está na unidade de terapia intensiva.

Colocando um braço em volta dela, Catherine disse que ela estava no melhor lugar possível.

"Sinto muito. Gostaria que houvesse mais que eu pudesse fazer para ajudar. Queria vir e mostrar meu apoio ao trabalho incrível que está acontecendo aqui e para aqueles que estão passando por tratamento e passando por momentos tão difíceis", disse ela.

"Há luz no fim do túnel. Muito prazer em conhecê-la e boa sorte. Você está nas melhores mãos", disse Kate.

A visita da princesa foi a primeira vez que foi divulgado que o Royal Marsden foi o hospital onde ela fez o tratamento de câncer.

Já faz quase um ano que os problemas de saúde da princesa foram revelados pela primeira vez - com um anúncio em janeiro passado de que ela havia passado por uma cirurgia abdominal.

Catherine então anunciou em uma declaração em vídeo em março que estava nos estágios iniciais do tratamento do câncer - e em setembro divulgou um vídeo dizendo que sua quimioterapia havia terminado.

Desde o fim do tratamento, ela voltou a comparecer a eventos públicos gradualmente, o que foi visto como um sinal de que ela estava se recuperando.