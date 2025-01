Quem foi o presidente dos EUA que tomou posse no avião

Na posse do republicano, haverá evento no Capitólio, em Washington, onde esperam-se líderes mundiais e representantes do parlamento norte-americanos - (crédito: flickr/Gage Skidmore)

A dois dias da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos crescem as expectativas sobre o rito para receber o novo chefe da Casa Branca, a partir desta segunda-feira (20/1). Na posse do republicano, haverá um evento no Capitólio, em Washington, onde se esperam líderes mundiais e representantes do parlamento norte-americanos.

A posse de Trump deve ocorrer com desfiles, apresentações, cantos ao hino nacional e um juramento do presidente eleito — como manda o regulamento norte-americano. Na história dos EUA, porém, houve um presidente empossado à Casa Branca de forma nada convencional.

Foi o caso do ex-presidente dos EUA Lyndon Baines Johnson, que tomou posse na sala de conferências do avião oficial da presidência norte-americana — o Air Force One, no aeroporto de Love Field, em Dallas, no Texas.

Lyndon Johnson tomou posse em 22 de novembro de 1963, em substituição ao então presidente John Kennedy, assassinado em uma carreata também em Dallas, no Texas. À época, Lyndon Johnson era vice de John Kennedy.

Outra curiosidade que envolve Johnson diz respeito ao seu juramento à juíza distrital Sarah Hughes, às 14h30 do dia de posse. É que, pela primeira vez na história norte-americana, uma mulher realizou a cerimônia.

Depois do fim do mandato tampão, Lyndon Johnson concorreu à presidência em 1964 e foi eleito a mais quatro anos de poder. Na ocasião, ele tomou posse em 20 de janeiro de 1965, como manda o regulamento, no Capitólio, em Washington DC, capital dos Estados Unidos.