20 de janeiro: saiba por que EUA escolheram a data para posse presidencial

No Brasil, até o momento, o presidente eleito pelo povo em um ano eleitoral começa a trabalhar no primeiro dia do ano seguinte. Nos Estados Unidos, em vez disso, a cerimônia de posse do chefe da nação ocorre, desde 1937, no dia 20 de janeiro, data conhecida como Inauguration Day. Nesta segunda-feira (20/1), portanto, Donald Trump torna-se, pela segunda vez, presidente do país que governou entre 2017 e 2021.

Ao Correio , o pesquisador Vitor dos Santos Bueno, professor de Negócios Internacionais no IDP e doutorando em Relações Internacionais na Universidade de Brasília (UnB), explica que “o Inauguration Day se refere ao dia da inauguração da nova administração americana e ocorre publicamente em 20 de janeiro, exceto se essa data cair em um domingo”. Se isso ocorrer — como ocorreu nos mandatos de Dwight Eisenhower, em 1957; Ronald Reagan, em 1985; e Barack Obama, em 2013 —, “a posse pública passa a ser no dia 21 de janeiro e uma solenidade formal e de caráter privado ocorre no dia 20”.

De 1793, quando iniciou o segundo mandato de Washington, a 1932, quando foi eleito Franklin D. Roosevelt, os políticos escolhidos para comandar os Estados Unidos tomaram posse nos dias 4 de março ou 5, se a primeira data caísse num domingo — conforme estabelecido pela então recém-nascida constituição.

O pesquisador explica que a Constituição de 1787 — primeira e única constituição americana — estipulou a data a fim de “permitir um intervalo de tempo suficiente para o processamento dos votos, visto que na época a dinâmica de transportes e de tecnologias disponíveis demandava mais tempo”. Exemplifica: “Um período mais amplo em séculos passados fazia sentido para contabilizar votos, notificar responsáveis, informar a população e preparar as mudanças necessárias para a gestão assumir a administração na capital americana, dentro de um país de dimensões continentais”.

Com o intuito de “permitir um intervalo menor entre as eleições e a posse” e levando em consideração “evoluções nos setores de comunicação e transporte”, o Congresso definiu o dia 20 de janeiro para posses a partir da administração seguinte, em 1937. Além disso, o “período do pato manco”, ou “lame duck period” — que diz respeito ao tempo entre o resultado das eleições e a posse do novo governo, e remete à perda de poder do então representante à iminência da substituição —, se for muito longo, como era até 1937, pode ser preocupante em cenários de crise.

“Como desde 1929 os Estados Unidos da América estavam lidando com a Grande Depressão, iniciada com a quebra da bolsa de Nova York, a necessidade de uma resposta mais ágil do governo eleito ficou evidente, motivando a criação da 20ª Emenda”, explica Vitor. “Sendo assim, a definição do dia 20 de janeiro foi feita por meio da nova realidade de tecnologias da informação, comunicação e transporte e para reduzir os impactos de cenários adversos e de períodos de ineficiência do governo de saída.”