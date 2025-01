Turismo: 7 tendências de viagem que vão bombar em 2025

As experiências de passeios noturnos estão se tornando cada vez mais populares, como as visitas ao museu do Palácio Topkapi, em Istambul - (crédito: Getty Images)

Quais as tendências de viagem previstas para 2025?

As previsões de empresas do setor de turismo, reunidas a partir de dados de pesquisa, comportamento do usuário e reservas futuras, funcionam como uma vitrine anual para o setor, identificando tendências e considerando como e por que vamos explorar o mundo.

"As pessoas são atraídas pelas tendências porque elas oferecem um senso de estrutura e compreensão em um mundo cada vez mais complexo e acelerado", explica Jenny Southan, CEO da Globetrender, agência líder mundial em previsão de tendências para viagens.

"Quando se trata de viajar, as tendências oferecem clareza e um roteiro de como se envolver com o mundo ao nosso redor."

Para a futurista cultural Jasmine Bina, CEO da Concept Bureau e analista em comportamento do consumidor, elas são um símbolo dos nossos anseios mais profundos.

"As tendências de viagem são uma janela para o que as pessoas realmente desejam quando as regras da vida cotidiana são suspensas", diz ela.

"Neste momento, o que elas realmente querem é se sentir transformadas."

Embora o setor de viagens tenha retornado em grande parte aos níveis pré-pandemia de covid-19, a incerteza econômica, as guerras em andamento na Ucrânia e no Oriente Médio e a mudança de presidência nos Estados Unidos estão fazendo com que 2025 seja tudo, menos previsível.

"Pode-se dizer que talvez estejamos procurando novas âncoras", afirma Bina.

"Tendências de viagem como para observação de estrelas, romance de férias, turismo nostálgico, turismo do sono, detox digital e assim por diante nos mostram que as pessoas estão buscando se reconectar com algo maior do que elas mesmas."

Southan concorda. "As tendências criam uma narrativa compartilhada — um senso de descoberta coletiva — em que todos somos participantes de um diálogo global sobre o que é importante", avalia.

"Seja o fascínio por destinos fora do comum ou o desejo de 'viajar com propósito', as tendências nos fornecem uma âncora, facilitando a compreensão de onde nos encaixamos no cenário mais amplo das viagens globais."

A seguir, estão algumas das principais tendências previstas para 2025, de acordo com as previsões de algumas das maiores empresas e operadoras de turismo do mundo.

Getty Images As experiências de passeios noturnos estão se tornando cada vez mais populares, como as visitas ao museu do Palácio Topkapi, em Istambul

1. 'Noctourism' (turismo noturno)

O noctourism (turismo noturno) engloba experiências de viagem noturnas, desde museus que abrem à noite até praias bioluminescentes e observação da aurora boreal.

Em 2025, a atividade solar atingirá seu nível mais alto em décadas, emitindo um número maior do que a média de partículas carregadas para interagir com a atmosfera da Terra, gerando oportunidades significativas de avistar a aurora boreal.

A premiada empresa de viagens britânica Trailfinders indica a Lapônia (Finlândia) e as Ilhas Lofoten (Noruega), além do arquipélago norueguês de Svalbard e a Islândia como destinos privilegiados para observar o fenômeno.

O noctourism interage perfeitamente com o que sempre foi um princípio fundamental do setor de turismo: promover a conexão com o mundo mais amplo.

2. Férias calmas

As chamadas férias calmas (calmcations) — com foco exclusivo em criar uma sensação de tranquilidade — vão continuar sendo populares em 2025. O ruído está especialmente em foco, depois que um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a poluição sonora, particularmente do trânsito, como a segunda causa mais importante de problemas de saúde na Europa Ocidental.

A empresa Havila Voyages criou "refúgios silenciosos" ao longo da costa norueguesa que oferecem uma oportunidade de se afastar do clamor da vida cotidiana, com estações de monitoramento de som e previsão de ruído em tempo real, que compara os níveis de ruído local com os de cidades como Nova York, Paris e Londres.

Como alternativa, a Unplugged oferece cabanas sem wi-fi ou tecnologia no Reino Unido e na Europa com a missão de "ajudar aqueles que querem se desconectar"; enquanto o novíssimo retiro Majamaja, no arquipélago de Helsinque, é composto por uma série de cabanas projetadas por arquitetos com sistema autônomo (off-grid), que permitem que você se reconecte com a natureza.

Tudo isso é um sinal de que, neste momento, o escapismo da viagem inclui escapar da tecnologia.

3. Inteligência artificial nas viagens

Podemos esperar que a tecnologia comece a desempenhar um papel maior no planejamento das viagens: a empresa de tecnologia de viagens Amadeus descobriu que quase 50% de seus clientes estão planejando priorizar a inteligência artificial (IA) generativa em 2025.

O levantamento também observou, no entanto, que muitas empresas de turismo ainda não sabem ao certo como usar a tecnologia; elas poderiam se inspirar na Byway, especializada em viagens sem voos, que criou seu próprio mecanismo de inteligência artificial para eliminar a complexidade dos cronogramas e das viagens para vários países, resolvendo um problema significativo quando se trata de viagens pela Europa.

Outras empresas, incluindo a Trip Advisor, estão empregando inteligência artificial generativa para ajudar a criar itinerários para viagens, enquanto um número cada vez maior de aeroportos está abandonando as etiquetas de papel e usando a tecnologia para identificar as bagagens de forma mais eficiente.

Nos hotéis da rede Hyatt, uma cama com tecnologia de inteligência artificial pode monitorar seus batimentos cardíacos, movimentos e pressão arterial para oferecer mais conforto e uma noite melhor de sono.

Mas nem tudo é uma boa notícia para a tecnologia. De acordo com uma pesquisa da associação ABTA de agentes de viagens e operadoras de turismo, a chance de um viajante da geração Z estar folheando um panfleto de férias para obter inspiração de viagem é quase a mesma de estar navegando na internet em busca de ideias, o que indica que a tendência em relação à tecnologia não é universal.

Getty Images As operadoras de turismo estão oferecendo novas opções para viajantes solo que buscam aventuras sociais

4. A volta do romance de férias

De mãos dadas com a transformação digital, houve um aumento do burnout (esgotamento) digital, sobretudo quando se trata de relacionamentos.

De acordo com uma pesquisa de 2024 da Forbes Health, 79% dos integrantes da geração Z se sentem exaustos com os relacionamentos online.

Como resolver este problema?

Um relatório de tendências de viagem da Globetrender e da Amadeus inclui uma seção sobre "conhecer gente nova na vida real" como uma de suas cinco principais previsões para o ano.

Quer você tenha um romance nas férias ou não, está mais fácil do que nunca encontrar uma viagem em que uma amizade possa florescer diante do aumento do número de oportunidades de viagens em grupo e solo.

A G Adventures e a Flash Pack são apenas duas empresas que oferecem opções para viajantes solo em busca de aventuras sociais.

5. Destinos menos badalados em alta

Após problemas significativos de excesso de turismo em 2024, os destinos fora dos roteiros mais conhecidos estão em alta.

Como a Byway observa em suas tendências de viagem para 2025, "as pessoas querem viajar para onde são recebidas de coração aberto".

A empresa cita os "destinos imitação"— locais de férias semelhantes a destinos populares — como uma tendência a ser observada, em que os viajantes podem trocar Cornwall por Norfolk, por exemplo.

Outros destinos previstos para este ano estão um pouco mais fora do mapa turístico tradicional. A Trailfinders indica o Uzbequistão como um dos principais lugares para se visitar; enquanto a operadora de turismo de luxo Scott Dunn sugere as ilhas do leste da África, graças à inauguração de novos hotéis em Zanzibar e Madagascar e a uma nova experiência em iate de luxo nas remotas ilhas Aldabra.

De acordo com o Airbnb, os 20 principais destinos para 2025 incluem Milton Keynes e East Sussex, na Inglaterra. A lista deles foi elaborada a partir de dados que incluem buscas de tendências e cidades mais desejadas no site. Também inclui Roma, Tóquio e Milão, todas cidades que sofreram com o excesso de turismo em 2024, mostrando que o problema está longe de acabar.

Getty Images Um número cada vez maior de viajantes está escolhendo destinos mais frescos, como Helsinque, na Finlândia, para as férias de verão

6. Férias e safáris fora de época

Para aqueles que estão acostumados a passar férias no sul da Europa, a pergunta mudou de "onde é quente?" para "onde não é".

À medida que as temperaturas nos tradicionais pontos turísticos de verão ao redor do Mediterrâneo continuam a bater recordes, as mudanças climáticas estão tendo uma influência cada vez maior sobre para onde viajamos.

A Scott Dunn observou um aumento de 26% nas reservas para a Finlândia e a Noruega em 2024, e espera ver mais turistas viajando para o norte da Europa, onde as temperaturas no verão ficam na faixa de 20 graus.

A mudança sazonal não está afetando apenas os frequentadores de praias; também está tendo um impacto sobre aqueles que viajam para observar a vida selvagem.

O mês de pico das viagens de safári mudou de dezembro para março na Scott Dunn, graças às mudanças nos padrões climáticos e ao fato de ser mais acessível financeiramente.

As mudanças climáticas são uma realidade, e o setor de turismo e os viajantes estão se adaptando.

7. Viagem de nostalgia

Será que os ícones da música dos anos 1990, Oasis e Eminem, vão seguir os passos de Taylor Swift e revolucionar o setor de turismo em 2025? A estrela pop é considerada responsável por ter impulsionado as viagens e o turismo no mundo todo durante sua última turnê, que terminou em dezembro de 2024.

Embora o turismo musical seja uma tendência em ascensão, as turnês de revival do Eminem e do Oasis também remetem a outra: o aumento do turismo de nostalgia.

A Globetrender chama a tendência de "novos tempos áureos" — e observa que, à medida que os millennials entram na meia-idade, as férias que eles adoravam na infância vão ter um remake.

A empresa espera ver acampamentos de verão para adultos nos EUA, um aumento no interesse pelo Eurocamp (férias de acampamento na Europa continental) e um crescimento em todos os tipos de lançamentos retrô, como a casa da Polly Pocket no Airbnb em 2024.

Talvez seja um indicador de que queremos um pouco de descanso da incerteza, e estamos buscando um refúgio no mundo mais confortável da nossa infância.

Leia a íntegra desta reportagem (em inglês) no site BBC Travel.