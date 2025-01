Papa cai em casa e machuca antebraço direito, comunica Vaticano

O Papa Francisco sofreu uma queda em sua residência, a casa de Santa Marta, e machucou o braço direito nesta quinta-feira (16/1), de acordo com comunicado divulgado pelo Vaticano.

O pontífice não sofreu nenhuma fratura, mas está com o braço imobilizado como medida de precaução, informou o texto. "Esta manhã, devido a uma queda na casa de Santa Marta, o Papa Francisco sofreu uma contusão no antebraço direito, sem fraturas. O braço foi imobilizado como medida de precaução", afirma o comunicado.

A saúde do líder religioso de 87 anos vem preocupando fiéis há algum tempo. Francisco participou das celebrações de fim de ano e da abertura do Jubileu 2025 em uma cadeira de rodas. Em dezembro, ele ainda apareceu com um hematoma no queixo.

Em setembro do ano passado, o papa cancelou compromissos devido a uma gripe. No começo de 2024, Francisco sofreu bastante com crises de bronquite, em meio ao rigoroso inverno europeu. No final de 2023, chegou a cancelar uma viagem aos Emirados Árabes por conta de uma inflamação no pulmão.

No entanto, o pontífice afirmou a um jornal italiano em março do ano passado que sua renúncia é uma "hipótese distante".