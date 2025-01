Após propaganda com Torres Gêmeas, companhia aérea divulga nova imagem polêmica

A companhia aérea Pakistan International Airlines (PIA) anunciou nas redes sociais que voltou a conectar o Paquistão com a Europa, cinco anos após a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) proibir a empresa de operar no continente. No entanto, a imagem usada para divulgar a notícia causou polêmica.

A publicação mostra um Boeing 777 voando em direção à Torre Eiffel. A imagem causou estranheza pois lembrou uma campanha realizada pela PIA nos anos 1970, que mostrava a sombra de um avião projetada sobre as Torres Gêmeas, a fim de promover voos para Nova York.

Embora tenha sido criada antes dos atentados de 11 de setembro de 2001, a propaganda foi alvo de controvérsia em diversas ocasiões. O Paquistão foi o local do esconderijo de Osama Bin Laden, que planejou o atentado, até ele ser encontrado pela inteligência americana.

Propaganda da Pakistan Internacional Airlines nos anos 1970 (foto: Aviacionline/Reprodução)

Com relação à imagem divulgada recentemente, internautas questionaram a comunicação visual da empresa, que poderia remeter a tragédias históricas relacionadas à aviação.

Apenas no X (antigo Twitter), a publicação alcançou 20 milhões de visualizações, muito mais do que a média do alcance das publicações da empresa, que se mantém em torno de 30 mil visualizações.

Proibição

A Pakistan International Airlines foi proibida de voar na Europa por conta de um escândalo relacionado a licenças de pilotos falsificadas. Na época, um porta-voz da companhia aérea da PIA confirmou à Agência France-Presse que uma investigação descobriu de 150 de seus 434 pilotos tinham "licenças falsas ou suspeitas".

O ministro da aviação do Paquistão no período, Ghulam Sarwar Kahn, informou que mais de 260 dos 860 pilotos ativos do país tinham licenças falsas ou tinham trapaceado em seus exames.