Ator britânico morre depois de revelar vício em vape

O ator britânico Paul Danan, de 46 anos, morreu nesta semana, conforme comunicado emitido por seu empresário. Meses atrás, ele revelou que tinha vício em vape e que ficou entubado por problemas respiratórios decorrentes do cigarro eletrônico. A causa da morte não foi revelada.

"É com pesar no coração que compartilho a notícia trágica da morte de Paul Danan, com apenas 46 anos. Conhecido por sua presença televisiva, seu talento excepcional e sua gentileza extrema, o Paul foi um farol para muitas pessoas. Sua partida vai deixar um vácuo imenso nas vidas de todas as pessoas que o conheceram", diz o texto publicado nas redes sociais.

Meses atrás, Danan veio a público contar que lutava contra o vício e que teve problemas respiratórios devido ao cigarro eletrônico . "Estava subindo as escadas, usando o meu vape, aí perdi o ar e desmaiei. Fui entubado no CTI, acabei com pneumonia. Minha médica foi dura comigo. Ela disse que eu corria risco de ficar preso a um tanque de oxigênio para sempre se voltasse a fumar”, revelou na época.





Paul Danan ficou conhecido após interpretar Sol Patrick na novela inglesa "Hollyoaks", entre 1997 e 2001.Ele também participou de alguns reality shows no Reino Unido, como “Celebrity love island” e o “Big Brother” local.