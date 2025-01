Três primeiras reféns israelenses são libertadas após cessar-fogo

Após horas de expectativa, foram libertadas, neste domingo (19/1), as três primeiras reféns israelenses que estavam sob o poder do Hamas. Tratam-se de três mulheres que foram sequestradas em 7 de outubro de 2023: Emily Damari, Doron Steinbrecher e Romi Gonen.

Leia também: Veja a lista de reféns israelenses que serão libertados pelo Hamas

As três reféns estão sendo acompanhados pelas forças especiais das Forças de Defesa de Israel no retorno ao território israelense, onde serão submetidos a uma avaliação médica inicial.

Veja o momento da libertação das reféns:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

O governo de Israel divulgou a lista dos 33 reféns israelenses que serão libertados pelo Hamas na primeira fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, que começou neste domingo e terá duração de 42 dias. No mesmo período, 737 prisioneiros palestinos também receberão liberdade.

Leia também: Como 15 meses de guerra devastaram Gaza

O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas destacou que a libertação das primeiras reféns representa "um farol de luz na escuridão". "Um momento de esperança e triunfo do espírito humano. Para as suas famílias e para todos nós, este é um momento que ficará para sempre gravado na nossa memória. O seu regresso lembra-nos da nossa profunda responsabilidade de continuar a trabalhar para a libertação de todos", disse.











O jornalista Motasem Dalloul contou que milhares de pessoas se reuniram no centro da Cidade de Gaza para acompanhar a libertação das três reféns. "As Brigadas Qassam trouxeram as israelenses, como foi combinado no acordo de cessar-fogo. Eu me aproximei dos combatentes do Hamas e pedi para fotografar e filmar. Mas não pude me aproximar e tive que me afastar, porque é uma grande multidão. Eles gritavam o nome do Hamas. As reféns foram entregues à Cruz Vermelha por volta das 17h deste domingo (meio-dia em Brasília). O comboio partiu rumo ao norte da Faixa de Gaza", disse ao Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular