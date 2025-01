Influenciadora com câncer raro amputa braço e faz funeral para o membro

Eldiara Doucette compartilhou as fotos do funeral nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma tiktoker de 22 anos fez um funeral para o próprio braço após precisar amputá-lo por conta do câncer. Eldiara Doucette foi diagnosticada aos 19 anos com um sarcoma sinovial, um tumor maligno que afeta o tecido mole e se desenvolve em partes do corpo como braços, pernas, pulmões, abdômen e pés.

Nas redes sociais, a jovem compartilhou momentos do funeral e disse que convidou familiares, amigos e o namorado.

O braço amputado foi embalsamado e as unhas pintadas de preto. Depois, foi colocado em uma cama. Eldiara optou por usar uma roupa toda preta, com direito a um véu, para dizer adeus ao membro.

"Eu ri do absurdo disso por um minuto, e então apenas olhei para a pele enrugada por um tempo, tentando lembrar dos últimos 22 anos que passei com essa coisa", compartilhou a influenciadora nas redes sociais.

"Eu segurei muitas mãos, senti a pele de entes queridos, peguei aranhas para levar para fora, salvei minhocas da calçada, enxuguei lágrimas, acariciei cachorros e colhi muitos dentes-de-leão. Eu toquei piano, violão, ukulele, um ato que nunca mais vou vivenciar", completou.

Eldiara também falou sobre a jornada na luta contra o câncer. "Eu sempre brinco que meu braço tentou me matar, mas depois de olhar para ele na mesa, ver as cicatrizes que ele coletou ao longo dos anos, percebi que ele também era apenas uma vítima dessa doença, e fez o sacrifício final em meu nome", relatou. "O câncer tirou muito de mim e ainda continua tirando, e é excepcionalmente difícil dizer adeus a um membro como esse, mas essa experiência me ajudou a processar a finalidade dessa situação".