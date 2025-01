Casa Branca coloca em licença remunerada funcionários de órgãos de diversidade

A administração de Donald Trump ordenou o fechamento dos programas de diversidade do governo federal e colocou seus funcionários em licença remunerada a partir da tarde desta quarta-feira (22/1), disse a secretária de imprensa da Casa Branca no X.

Karoline Leavitt confirmou o conteúdo de um memorando do Escritório de Gestão de Pessoal do governo federal solicitando a notificação até as 17h de quarta-feira "de todos os funcionários da DEIA (Diversidade, Equidade, Inclusão, Acessibilidade) de que eles estão sendo colocados em licença administrativa remunerada imediatamente, à medida que a agência toma medidas para fechar/terminar todas as iniciativas, escritórios e programas da DEIA".

Na segunda-feira, nas primeiras horas de seu segundo mandato como presidente, Trump revogou várias ordens executivas que promoviam a igualdade LGBTQ+ e emitiu novas ordens para encerrar programas federais de diversidade ou reconhecer oficialmente apenas dois gêneros.

Na campanha eleitoral, Trump protestou contra as políticas de diversidade, igualdade e inclusão no governo federal e no mundo corporativo, dizendo que elas discriminavam os brancos, principalmente os homens.

"O governo Biden forçou programas de discriminação ilegais e imorais, sob o nome de 'diversidade, igualdade e inclusão', em praticamente todos os aspectos do governo federal, em áreas que vão desde a segurança da aviação até as Forças Armadas", afirmou uma das ordens executivas assinadas para encerrar esses programas.

O magnata republicano também demonizou o reconhecimento da diversidade de gênero durante a campanha e atacou a população transgênero, especialmente as mulheres transgênero nos esportes.

Em frente a uma multidão de apoiadores reunidos em Washington na segunda-feira, Trump reverteu dezenas de ordens executivas, ações presidenciais e memorandos assinados por seu antecessor, Joe Biden.

Várias das ordens revogadas promoviam a diversidade e a igualdade no governo, no local de trabalho e no setor de saúde, bem como os direitos LGBTQ+.