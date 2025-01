Fernanda Torres vai ser indicada ao Oscar? Veja os filmes e artistas mais cotados para o prêmio

Pamela Anderson (à esquerda) e Demi Moore retornaram à disputa por prêmios por The Last Showgirl e A Substância, respectivamente - (crédito: Getty Images)

Os finalistas do Oscar 2025 serão anunciados nesta quinta-feira (23/1), em um ano cheio de emoções na corrida de prêmios de cinema, onde não há consenso sobre os favoritos.

Sucessos de bilheteria, como Wicked e Duna: Parte Dois, competirão com Emilia Pérez, Conclave, Um Completo Desconhecido, O Brutalista e Anora quando os nomes forem divulgadas às 10h30, no horário de Brasília.

A previsão inicial era que as indicações ao Oscar aconteceriam na semana passada, mas o evento foi adiado após o período de votação dos jurados ter sido estendido por causa dos incêndios florestais que acometem a cidade Los Angeles.

A cerimônia do Oscar, que será apresentada pelo comediante americano Conan O'Brien, está marcada para o dia 2 de março.

Entre os principais destaques, há dois musicais, duas grandes estrelas pop, dois filmes com o ator Sebastian Stan, dois atores de Succession e vários retornos de rainhas na disputa deste ano.

Aqui estão algumas coisas para ficar de olho quando a Academia finalmente anunciar as indicações de 2025.

O retorno das rainhas

As narrativas de retorno estão fortes este ano, particularmente na categoria de melhor atriz, onde muitas concorrentes voltam aos holofotes após anos longe da corrida por prêmios.

Uma das favoritas da categoria é a estrela de A Substância, Demi Moore. Ela interpreta uma mulher que troca o corpo por uma versão mais jovem e bonita de si mesma.

Da mesma forma, há uma enorme crescente afeição por Pamela Anderson, que já recebeu indicações surpresas ao SAG e ao Globo de Ouro pela atuação vulnerável e poderosa em The Last Showgirl como uma artista envelhecida de Las Vegas.

Marianne Jean-Baptiste tem uma chance remota de ser indicada por interpretar uma mulher constantemente infeliz em Hard Truths, de Mike Leigh, quase três décadas após sua primeira indicação por sua colaboração anterior Segredos e Mentiras.

Até mesmo Angelina Jolie sem dúvida apresenta uma narrativa de retorno. Embora ela tenha permanecido em destaque nos últimos anos, sua interpretação da cantora de ópera Maria Callas abre a possibilidade uma indicação ao Oscar depois de muito tempo.

Ela perdeu força nas últimas semanas, no entanto, depois de não ser finalista em outras premiações importantes.

Uma categoria bem acirrada

Getty Images Cynthia Erivo (à esquerda) está a uma vitória no Oscar de ganhar as principais premiações do entretenimento, enquanto Karla Sofía Gascón pode se tornar a primeira atriz transgênero a ser indicada

Jolie, Moore, Anderson e Jean-Baptiste podem ter narrativas de retorno, mas figuram em uma categoria de melhor atriz principal particularmente acirrada neste ano.

Outras favoritas são Mikey Madison (Anora), por sua performance arrasadora como uma stripper de Nova York que se apaixona pelo filho de um oligarca russo.

Ela pode ser acompanhada por Cynthia Erivo (Wicked) que faz Elphaba, a bruxa bá do oeste. A atriz britânica está a uma vitória no Oscar de alcançar o status de Egot — acrônimo que descreve os vencedores de Emmy, Grammy, Oscar e Tony, os maiores prêmios do entretenimento.

Vencedora do Globo de Ouro, Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui) também pode aparecer na lista por sua interpretação sóbria de uma brasileira que precisa lidar com o desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva.

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) também deve ser reconhecida por interpretar uma líder de cartel mexicana que deixa o mundo do crime para viver uma nova vida como mulher trans.

Se a indicação de concretizar, Gascón se tornaria a primeira pessoa trans a ser indicada em uma categoria de atuação.

Elliot Page foi indicado por Juno em 2008, mas isso foi mais de uma década antes de o ator fazer a transição de gênero.

Sebastian Stan em dose dupla

StudioCanal Sebastian Stan interpretou Donald Trump em sua juventude como um magnata imobiliário de Nova York em O Aprendiz

Na categoria de melhor ator, Adrien Brody (O Brutalista) deve retornar à disputa pela estatueta dourada por sua atuação como um arquiteto húngaro contratado por um americano rico após a Segunda Guerra Mundial. Brody foi indicado pela última vez em 2003, quando venceu por O Pianista.

Outros concorrentes são Timothée Chalamet (Um Completo Desconhecido), por sua interpretação de Bob Dylan no início dos anos 1960, e Colman Domingo (Sing Sing), por dar vida a um presidiário que participa de um programa de artes cênicas.

A lista também inclui Ralph Fiennes (Conclave), por seu papel como um cardeal que supervisiona a seleção de um novo papa, e Daniel Craig (Queer), por interpretar um homem gay que se aventura na selva em busca de uma planta com qualidades telepáticas.

Sebastian Stan tem duas chances possíveis de indicação. A primeira por interpretar um jovem Donald Trump em O Aprendiz, e outra pelo vencedor do Globo de Ouro A Different Man, por seu papel como um aspirante a ator que muda radicalmente a própria aparência.

Princesas do pop

Getty Images As estrelas pop Selena Gomez e Ariana Grande podem concorrer na categoria de melhor atriz coadjuvante

Duas das maiores estrelas pop dos últimos 15 anos podem ser reconhecidas na categoria de melhor atriz coadjuvante.

Ariana Grande é uma certeza por sua atuação em Wicked como Glinda, a bruxa boa do norte.

Outra possível (mas menos certa) finalista é Selena Gomez, por seu papel no musical Emilia Pérez como a esposa de um traficante mexicano que muda de gênero.

Sua colega de elenco Zoe Saldaña é a atual favorita para vencer a categoria. Ela levou para casa o Globo de Ouro no início de janeiro e é vista com bons olhos pelos eleitores do Oscar, por causa de seus papéis em sucessos de bilheteria como Avatar e filmes da Marvel.

Mas essa é uma categoria cheia de pretendentes, com Felicity Jones (O Brutalista), Isabella Rossellini (Conclave), Monica Barbaro (Um Completo Desconhecido) e Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl) também na disputa.

Danielle Deadwyler (Piano de Família), Margaret Qualley (A Substância) e Aunjanue Ellis-Taylor (Nickel Boys) também podem representar surpresas.

Esta categoria é particularmente difícil de prever por causa do número de diferentes atrizes que foram indicadas em premiações anteriores.

Os sucessos de Succession

Getty Images Kieran Culkin (à esquerda) e Jeremy Strong ganharam o SAG Awards em 2022 por suas atuações na série Succession

O favorito na categoria de melhor ator coadjuvante é Kieran Culkin, mais conhecido por seu papel como o sarcástico Roman Roy na série Succession, da HBO.

Ele pode ganhar uma indicação por sua atuação no excelente A Verdadeira Dor, sobre dois primos que viajam pela Polônia em homenagem à avó deles.

Mas um dos concorrentes de Culkin é outro colega de elenco em Succession, Jeremy Strong.

Ele pode ser reconhecido por una ótima atuação em O Aprendiz como o advogado Roy Cohn, que foi mentor de Donald Trump em seus primeiros anos como magnata imobiliário.

A dupla deve ser acompanhada nesta categoria por Yura Borisov (Anora), Guy Pearce (O Brutalista), Clarence Maclin (Sing Sing) e Edward Norton (Um Completo Desconhecido).

E a irmã de Culkin e Strong em Sucession, a atriz Sarah Snook?

Bem, ela também tem um filme na corrida pelos prêmios, embora não nas categorias de atuação.

A australiana dá voz a personagem principal do cativante filme de animação Memórias de um Caracol.

Uma nova geração de diretores

Getty Images Coralie Fargeat, diretora de A Substância, pode entrar na categoria após indicações ao Bafta e ao Globo de Ouro

Todos os anos, diretores consagrados como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Paul Thomas Anderson costumam preencher essa categoria.

Em 2025, no entanto, todos os principais concorrentes a melhor diretor seriam indicados pela primeira vez ao Oscar.

Brady Corbet (O Brutalista), Edward Berger (Conclave), Jacques Audiard (Emilia Pérez) e Sean Baker (Anora) provavelmente serão reconhecidos.

Eles podem ser acompanhados por Coralie Fargeat (A Substância), RaMell Ross (Nickel Boys) e James Mangold (Um Completo Desconhecido).

Mesmo os concorrentes menos prováveis, como Jon M Chu (Wicked), Denis Villeneuve (Duna: Parte Dois), Mohammad Rasoulof (A Semente do Fruto Sagrado) e Payal Kapadia (Tudo o Que Imaginamos Como Luz), seriam indicados pela primeira vez.

Grandes sucessos de bilheteria

Getty Images Duna: Parte Dois, estrelado por Timothée Chalamet e Zendaya, é um provável finalista no prêmio de melhor filme

Podemos não ter Barbie ou Oppenheimer este ano, mas há muitos outros sucessos de bilheteria que podem aparecer no Oscar.

Os queridinhos do público em 2024 incluem Wicked, que quase certamente será indicado para melhor filme, e Gladiador II, que provavelmente não estará na corrida final da premiação.

Outras sequências que se destacam financeiramente incluem Duna: Parte Dois, a segunda parte da adaptação de ficção científica, que provavelmente será indicada como melhor filme, além de ter destaque em diversos prêmios técnicos.

Já Divertida Mente 2, o filme de maior bilheteria do ano passado, provavelmente fará parte da categoria de melhor filme de animação, ao lado do popular Robô Selvagem.

Mas as bilheterias não são tudo.

As duas animações podem ser superadas por um concorrente menor: o charmoso Flow, sobre um gato que precisa trabalhar com outros animais para sobreviver após uma enchente, filme que levou o Globo de Ouro nesta categoria.

Por que é tão difícil prever o melhor filme em 2025?

BlackBear Conclave, estrelado por Ralph Fiennes, é amplamente admirado e pode se beneficiar do sistema de votação do Oscar

No Oscar, frequentemente há um vencedor claro de melhor filme que avança a todo vapor pela temporada de premiações, como aconteceu com Oppenheimer em 2024. Este ano, no entanto, a disputa está totalmente aberta.

Filmes diferentes ganharam prêmios nos vários eventos que precederam o Oscar.

Há pelo menos seis concorrentes que podem levar o prêmio principal, a depender de como as próximas semanas se desenrolarem.

O Brutalista e Emilia Pérez ganharam os dois principais prêmios de cinema no Globo de Ouro — e ambos têm muitos apoiadores apaixonados.

Enquanto isso, Conclave e Anora são amplamente apreciados e menos divisivos do que alguns outros concorrentes — e, portanto, podem se beneficiar do sistema de votação, onde os eleitores classificam os filmes indicados em ordem de preferência.

Vencedores menos prováveis, mas ainda possíveis, incluem Um Completo Desconhecido, que teve uma exibição particularmente forte nas indicações do SAG, e Wicked, que provavelmente será fortemente indicado e é um dos filmes de maior sucesso financeiro.