'Grande dia para o Brasil' : a reação da imprensa internacional sobre 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

Enquanto os brasileiros seguem comemorando nesta quinta-feira (23/1) as três indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar, incluindo uma para Fernanda Torres na categoria de melhor atriz, jornais pelo mundo também têm celebrado a presença do filme na maior premiação do cinema.

A palavra favorita entre os jornalistas que cobrem cinema foi "surpresa" - tanto para se referir a presença de Ainda Estou Aqui na categoria de melhor filme, mas principalmente para a presença de Torres na lista das cinco atrizes que irão disputar a estatueta.

Apesar da indicação considerada surpreendente, os jornalistas fizeram questão de elogiar a performance da brasileira como Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar no Brasil.

Veja o que disseram algumas publicações:

Influência do Globo de Ouro

Divulgação Cena de Ainda Estou Aqui

O site do jornal americano The New York Times destacou na sua capa a indicação de Fernanda Torres como uma "surpresa".

O texto assinado pelo colunista Kyle Buchanan chamou a atenção para a influência do Globo de Ouro, prêmio que Fernanda Torres conquistou na categoria de melhor atriz de drama, sobre o Oscar.

"Será que Ainda Estou Aqui teria superado expectativas — conquistando indicações para melhor filme, filme internacional e atriz principal para Fernanda Torres — se Torres não tivesse vencido o Globo de Ouro pouco antes do início do prolongado processo de votação do Oscar?", escreveu.

A revista especializada Variety também classificou a indicação de Torres como surpresa, dizendo que "o impulso de Torres só tem crescido" desde o Globo de Ouro.

A publicação ainda menciona a "onda de apoio" que "surgiu de fãs fervorosos nas redes sociais".

"Ainda Estou Aqui é um dos poucos filmes em língua estrangeira a conquistar uma indicação de destaque no Oscar", completa a publicação.

'Azarona'

Reprodução

Já a revista The Hollywood Reporter preferiu destacar no título da reportagem que Fernanda Torres "repete a histórica indicação de melhor atriz da mãe", referindo-se a Fernanda Montenegro, indicada na categoria em 1999 por Central do Brasil, filme também dirigido por Walter Salles.

O repórter diz que Torres é uma "azarona" na categoria, mas que sua atuação como Eunice Paiva recebeu "elogios unânimes".

Torres interpreta uma "mulher de força e resistência silenciosa", com "extraordinária graça e dignidade diante do sofrimento emocional", diz o texto.

Quem abre portal de notícias de jornalismo de entretenimento Vulture dá de cara com uma foto de Fernanda Torres, com uma chamada para a reportagem sobre os "ignorados" e "surpresas" do Oscar.

"Bem-vindo à corrida, Ainda Estou Aqui", escreve a Vulture, que completa: "quando Torres foi anunciada como a quinta indicada na categoria, os brasileiros comemoraram. Eles achavam que já tinham atingido o auge da emoção, mas a melhor notícia ainda estava por vir: Ainda Estou Aqui conseguiu uma vaga entre os dez indicados a Melhor Filme",

A Vulture diz ainda que as indicações aos brasileiros refletem o sinal mais recente de uma Academia cada vez mais internacional: "os votantes superaram a 'barreira insignificante' das legendas, tornando um drama de época em português tão atraente para o Oscar quanto uma produção de Hollywood.

Reprodução Jornal argentino conta história também de Fernanda Montenegro

'Grande dia para o Brasil'

A cobertura do Los Angeles Times diz que as indicações para Ainda Estou Aqui é "um grande dia para o Brasil" e que Torres "está excepcional", interpretando uma mulher desafiadora que mantém sua família unida após um regime repressivo levar seu marido.

O colunista Glenn Whipp escreve que suspeita "que a última vaga na concorrida categoria de atriz principal tenha sido uma disputa entre Torres e Marianne Jean-Baptiste em "Hard Truths". Os votantes optaram por Torres e pelo filme mais acessível".

Na vizinha Argentina, o jornal La Nación colocou uma foto de Fernanda Torres junto a Fernanda Montenegro numa reportagem sobre como a filha está "cumprindo um curioso 'mandato familiar'".

A publicação em espanhol traz uma entrevista com Torres, que lembra como a indicação da mãe "tinha um grande simbolismo para o Brasil".

"Agora, Torres faz parte do seleto grupo que pode conquistar a cobiçada estatueta dourada, e sua recente indicação desencadeou uma febre cinematográfica — e um ajuste de contas nacional — no maior país da América Latina", diz o La Nación, que menciona ainda as salas lotadas de cinema no Brasil.

Em sua reportagem principal sobre os indicados ao Oscar, o jornal português Público deu o maior destaque para Fernanda Torres, com o título "Go, Fernandinha, Go".

"Depois do prêmio nos Globos de Ouro, a não nomeação pelo SAG Awards foi apenas um percalço e nada teve de anunciador porque para o Oscar, Fernanda Torres, com Ainda Estou Aqui, pontuou", diz os portugueses.

Ainda na Europa, o francês Le Figaro classificou Fernanda Torres como "a sensação da temporada", como a "mãe coragem" de Ainda Estou Aqui.