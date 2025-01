Quem são as próximas reféns israelenses que serão libertadas pelo Hamas após cessar-fogo

O Hamas divulgou os nomes de quatro reféns que deverão ser libertadas no sábado (25/1) sob o acordo de cessar-fogo de Gaza.

O grupo informa que se tratam das soldadas Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag.

Elas serão libertadas em troca de 180 prisioneiros palestinos mantidos em Israel.

Será a segunda troca desse tipo desde que o cessar-fogo entrou em vigor no último domingo. Três reféns e 90 prisioneiros foram libertados na primeira troca.

O cessar-fogo interrompeu a guerra que começou quando o Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 levadas para Gaza como reféns.

Mais de 47.200 palestinos, a maioria civis, foram mortos na ofensiva de Israel, diz o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas.

O Hamas também deve fornecer informações sobre os 26 reféns restantes que serão libertados nas próximas cinco semanas.

Isso inclui a família Bibas — dois pais e dois filhos, um dos quais, Kfir, tinha 10 meses quando foi capturado e é o refém mais jovem. Não está claro se essas informações incluirão os nomes ou apenas o número de reféns vivos ou mortos.

IDF Doron Steinbrecher, uma das três primeiras reféns liberadas pelo Hamas, abraça a mãe em reencontro em Israel

Os prisioneiros palestinos que serão libertados são de uma categoria mais séria do que aqueles libertados na primeira troca. Eles incluirão aqueles que mataram, alguns dos quais estão cumprindo sentenças de mais de 15 anos.

Israel insistiu que ninguém que estava envolvido nos ataques de 7 de outubro será libertado.

Ariev, Gilboa, Levy e Albag foram capturados na base militar de Nahal Oz, que foi invadida por homens armados do Hamas.

As filmagens mostraram elas entre um grupo de mulheres sendo amarradas com as mãos atrás das costas. Elas foram vistas implorando por ajuda enquanto eram atacadas por seus captores.

Há três semanas, o Hamas divulgou um vídeo de Albag, de 19 anos, pedindo que o governo israelense chegasse a um acordo.

Cessar-fogo

O cessar-fogo em Gaza foi concluído após meses de negociações indiretas entre Israel e o Hamas, lideradas pelos EUA, Catar e Egito.

Ele será implementado em três etapas, com a segunda etapa prevista para começar seis semanas após o início da trégua.

Cerca de 1.900 prisioneiros palestinos serão libertados durante a primeira etapa em troca de 33 reféns.

As forças israelenses também começarão a se retirar de posições em Gaza e centenas de milhares de palestinos deslocados poderão retornar às áreas das quais fugiram ou foram forçados a sair.

O cessar-fogo deve levar ao fim permanente da guerra em Gaza.

Noventa e um reféns feitos em 7 de outubro de 2023 ainda estão presos em Gaza.

Israel acredita que 57 deles ainda estejam vivos. Três outros — dois dos quais estão vivos — estão presos há uma década ou mais.