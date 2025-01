Exército libanês acusa Israel de 'atrasar' sua retirada após cessar-fogo

O exército libanês declarou, neste sábado (25/1), que estava pronto para posicionar suas forças no sul do país e acusou Israel de "atrasar" sua retirada sob um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro.

"Houve um atraso em vários estágios como resultado da procrastinação na retirada por parte do inimigo israelense", disse o exército em um comunicado, assinalando que estava "pronto para continuar sua mobilização assim que o inimigo israelense se retirar".

De acordo com os termos do acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o Hezbollah, o exército libanês deve posicionar suas tropas no sul do país junto às forças de paz da ONU, à medida que os militares israelenses se retiram em um período de 60 dias.

O Hezbollah deve retirar suas forças ao norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira libanesa-israelense, e desmantelar qualquer infraestrutura militar remanescente no sul.

O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou na sexta-feira, contudo, que a retirada de suas tropas continuará além do prazo de 26 de janeiro estabelecido no acordo.