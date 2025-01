De Vani a Eunice Paiva: 5 papéis que mostram talento de Fernanda Torres

Em mais uma vitória para o cinema nacional, Fernanda Torres recebeu a indicação inédita ao Oscar na categoria de Melhor Atriz por sua atuação no longa Ainda Estou Aqui.

Neste mesmo mês, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro como Melhor Atriz em filme de drama, e havia grande expectativa sobre se sua atuação renderia também uma indicação ao Oscar.

O longa também foi indicado à principal categoria do prêmio: Melhor Filme - se tornando a primeira obra brasileira a concorrer na catergoria - , e também está disputando Melhor Filme Internacional, e Melhor Fotografia.

Em Ainda Estou Aqui, Fernanda vive Eunice Paiva, personagem real e símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil, em interpretação cheia de drama e sensibilidade.

Mas ao 59 anos, a atriz já deu vida à personagens em enredos de diferentes gêneros, e fez muito sucesso pela comédia. Abaixo, relembre cinco papéis icônicos de Torres.

1. Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui'

Eunice Paiva foi uma advogada brasileira que foi casada com o ex-deputado Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello). Em 1971, durante o regime militar, Rubens desapareceu, e mais tarde, foi confirmado que havia sido torturado e morto.

O casal tinha cinco filhos - um deles, Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme.

Em 'Ainda Estou Aqui', Fernanda Torres leva às telas a incansável busca de Eunice por justiça por seu marido e sua família, o que a transformou em um símbolo de resistência contra a ditadura militar.

O filme traz poucas diferenças entre realidade e ficção. Uma das cenas de impacto de Fernanda Torres é a conquista do certificado de óbito de Rubens Paiva, um reconhecimento do que realmente aconteceu com o político.

O episódio aconteceu na vida real, em em 1996, e foi registrado pela imprensa que acompanhou Eunice no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil de São Paulo.

Ela morreu em 2018, após ter passado 14 anos com Alzheimer.

Reprodução Cena da conquista de certificado de óbito foi recriada em 'Ainda Estou Aqui'

2. Fátima em 'Tapas e Beijos'

Um dos papéis de Fernanda Torres com omaior sucesso entre o público brasileiro foi o de 'Fátima' na série de comédia 'Tapas e Beijos'.

Na trama, Fátima é uma mulher independente financeiramente, que trabalha na 'Djalma Noivas', em Copacabana, e divide com a amiga Sueli (interpretada por Andrea Beltrão) um apartamento no Méier, bairro do subúrbio carioca.

Com certeza cinco temporadas, a série acompanha, com muito humor e contratempos, a busca de das amigas por um par romântico amor os contratempos que essa procura pelo amor romântico.

Tapas e Beijos foi ao ar por quatros anos e ainda está disponível no streaming da Globo, o que não poderia ser diferente para um dos maiores sucessos de audiência da emissora.

Divulgação/Globo Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andrea Beltrão) em 'Tapas & Beijos'

3. Maria em 'O Que É Isso, Companheiro?'

Divulgação

O longa traz Fernanda Torres como Maria, uma líder revolucionária durante a ditadura militar, contracenando com sua mãe, Fernanda Montenegro.

Mais de 27 anos do lançamento de 'Ainda Estou Aqui', Fernanda Torres e Selton Mello já contracenavam em uma trama de mesmo contexto histórico - a ditadura militar. E o longa 'O Que é Isso, Companheiro?', não traz apenas a semelhança do pano de fundo histórico, mas também foi indicado ao Oscar, em 1998, na categoria de 'Melhor Filme Estrangeiro'. Na ocasião, o filme holandês 'Cáracter' acabou levando a estatueta.

A trama acompanha o jornalista Fernando (Pedro Cardoso) e seu amigo César (Selton Mello), marido de Maria (Fernanda Torres), que entram para um grupo guerrilheiro contra a ditadura militar no fim da década de 1960.

A personagem de Fernanda Torres representa uma figura que realmente existiu: Maria Augusta Carneiro Ribeiro, uma militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8).

As armações dos grupos armados culminam no sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969 - um evento real.

4. 'Maria' em Casa de Areia

'Casa de Areia' é uma série de comédia lançada em 2005 que nos transporta para o Brasil do século XIX, oferecendo uma visão irreverente e satírica da sociedade da época.

Fernanda Torres vive Maria Teresa Bulhosa, uma mulher ácida, ambiciosa e decidida, casada com um funcionário público envolvido em um ambiente político corrupto.

A personagem deixa evidente a veia cômica da atriz, que transforma Maria Teresa em uma jovem com tiradas ácidas e sua visão crítica da sociedade.

Divulgação

5. Vani em 'Os Normais'

Vani e Rui, interpretados por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães, se tornaram ícones da comédia nacional graças à série 'Os Normais', criada por Fernanda Young e lançada em 2001.

A atuação de Fernanda Torres como Vani, uma mulher inteligente, sarcástica e com uma visão única sobre a vida, marcou gerações. Sua interpretação precisa e divertida, aliada à química com Luiz Fernando Guimarães, contribuiu para o sucesso da série.

Com diálogos ágeis e situações do cotidiano, 'Os Normais' abordou temas como relacionamentos e família de forma leve e inteligente, conquistando o público e se tornando um marco da televisão brasileira.

A série, que também abordou temas como a luta de classes e a busca por identidade, além de ter sido um dos maiores sucessos da Rede Globo, rendeu dois longas-metragens e continua a ser referência na comédia nacional, com seus memes e frases cult ainda presentes no imaginário popular.