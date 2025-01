O inesperado retorno da 'companheira de Putin' aos holofotes

A ex-ginasta olímpica Alina Kabaeva, às vezes identificada pela imprensa russa independente como a "companheira" do presidente Vladimir Putin e alvo de sanções pelo Ocidente, é uma das figuras mais reservadas da elite frequentemente extravagante do país.

Mas, nos últimos meses, Kabaeva fez um retorno significativo à vida pública, promovendo sua academia de ginástica Sky Grace.

Mas por que ela escolheu este momento para voltar aos holofotes? E o que sua decisão nos conta sobre os laços especiais mantidos pelas pessoas próximas e dependentes de Vladimir Putin?

Saindo das sombras

Os Jogos do Brics são um evento esportivo anual, organizado pelos países do Brics.

Na edição do ano passado, em Kazan, na Rússia, participaram concorrentes da academia Sky Grace, ao lado dos ginastas da própria Rússia, de Belarus, Cazaquistão, Tailândia, Sérvia e de outros países.

Os participantes da Sky Grace competiram como uma entidade distinta, separada da equipe russa.

O clube foi formado apenas dois anos antes, mas as explicações sobre o extraordinário favoritismo concedido à Sky Grace podem ser facilmente compreendidas. Sua líder fundadora é Alina Kabaeva.

Trata-se de uma das mais renomadas atletas da Rússia, que conquistou medalhas olímpicas e diversos títulos mundiais na ginástica rítmica. Mas, recentemente, sua fama passou a se concentrar menos nas suas vitórias esportivas e mais no seu suposto relacionamento com Vladimir Putin.

Há quem indique que ela seja a mãe dos seus filhos mais jovens. Um trabalho investigativo publicado no ano passado afirma que eles têm dois meninos.

O "relacionamento próximo" foi mencionado como justificativa para as sanções impostas a Kabaeva pelos EUA, Reino Unido e União Europeia, em 2022.

Putin nunca reconheceu manter ligação com a ginasta. Ele respondeu aos boatos de um casamento iminente em 2008, afirmando que "sempre pensou mal de pessoas com narizes infectados e fantasias eróticas se intrometendo na vida dos outros".

Getty Images Presume-se que Katerina Tikhonova seja uma das filhas do presidente Putin e de sua ex-esposa Lyudmila

Acredita-se que a psiquiatra Anna Tsivilyeva seja filha do primo do presidente, Yevgeny Putin. Ela chegou ao cargo de vice-ministra da Defesa.

Nem Putin, nem as mulheres envolvidas, confirmaram laços familiares. Todas as três estão sujeitas a sanções e parecem se beneficiar de tratamento preferencial, generosos orçamentos e ascensão profissional acelerada, fora do comum para o padrão dos cidadãos russos.

Por isso, não foi surpresa, em 2015, quando foram terminantemente desmentidos os relatos de que Kabaeva teria dado à luz um filho de Putin.

Seja como for, depois de se aposentar da sua carreira esportiva, em 2007, Alina Kabaeva ascendeu rapidamente à elite superior do país. Ela foi parlamentar russa por sete anos e presidiu, em seguida, a diretoria do Grupo Nacional de Mídia, uma holding que pertence a um dos aliados mais próximos de Putin, Yuri Kovalchuk.

Getty Images Alina Kabaeva ocupou vários cargos na política e na mídia após se aposentar em 2007

Apesar de ocupar cargos importantes, ela evita aparições públicas, permanecendo nas sombras e quase sem se envolver com a imprensa. Revistas populares a descrevem como "virtualmente inatingível" para entrevistas.

Mas tudo começou a mudar em 2022, com a guerra na Ucrânia já em andamento. Kabaeva anunciou a formação da Sky Grace, uma associação internacional de academias de ginástica rítmica.

Pouco tempo depois, por indicação de Putin, foi aberta uma academia Sky Grace no centro educacional Sirius no resort russo de Sochi, no mar Negro. E, em março de 2023, a nova escola de ginástica teria recebido de presente uma construção no valor de mais de 2 bilhões de rublos (US$ 20,4 milhões ou cerca de R$ 120,5 milhões), da companhia estatal de gás natural Gazprom.

A recém-formada academia de Kabaeva também mantém um status invejável para qualquer outra organização esportiva da Rússia. Ela pode escolher e aprovar o calendário que lhe for mais adequado, definir as regras dos torneios promovidos por ela – independente das regras estabelecidas há tempos para a ginástica rítmica, no país e no exterior – e conceder prêmios a seu exclusivo critério.

Também nestes aspectos, a Sky Grace é única entre as academias esportivas da Rússia.

"A Sky Grace opera como um esporte separado, que obedece suas próprias regras – e as honrarias são concedidas com base nesse 'esporte'", afirma um jornalista que já cobriu eventos de ginástica envolvendo Kabaeva. Ele pede para permanecer anônimo.

"Em outras palavras, além da sua ginástica, Kabaeva inventou um esporte paralelo que existe sem documentos de fundação", afirma o jornalista.

Além de tudo isso, os alunos de Kabaeva viajaram para participar de eventos na Europa no ano passado.

Eles competiram com status neutro, mas foram as primeiras viagens deste tipo desde a suspensão da Rússia dos eventos esportivos. Nenhum ginasta de outras academias russas recebeu esta oportunidade.

Com isso, Kabaeva, agora sob sanções do Ocidente, voltou subitamente ao cenário da atenção pública e aos holofotes da imprensa russa, incluindo os órgãos da empresa de Kovalchuk, que ela mesma havia presidido no passado.

Luzes, câmera... ação!

A Sky Grace é cada vez mais ativa nas redes sociais.

O canal da academia no Telegram apresenta dezenas de vídeos de estudantes treinando sob a orientação de Kabaeva, filmados como se a famosa técnica não soubesse da presença da câmera.

Mas é muito improvável que ela não soubesse que estava sendo filmada, segundo o jornalista esportivo com quem conversamos. Ele disse que as aparições de Kabaeva em frente às câmeras são meticulosamente planejadas.

"Nenhuma foto ou vídeo de Alina Kabaeva aparece na internet sem seu conhecimento e permissão", segundo ele.

"É simplesmente impossível que alguém faça uma gravação inocente em segredo e poste em seguida. Alina aprova tudo, do ângulo da câmera empregado até a iluminação e se é necessário algum ajuste na sua maquiagem."

Mas por que, então, a súbita decisão de abandonar o anonimato e levantar o blackout da imprensa?

Não é possível responder com certeza, mas o novo apreço de Kabaeva pela atenção do público coincidiu com a guerra na Ucrânia e a imposição de sanções.

Getty Images A suposta filha de Putin, Maria Vorontsova, teve sanções impostas a ela

Paralelamente, as duas supostas filhas de Putin, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, começaram a perder sua aversão ao olhar do público. Elas compareceram ao Fórum de Investimento Econômico em São Petersburgo, na Rússia, no ano passado.

O evento perdeu sua atração para os convidados estrangeiros desde o início da guerra, mas permanece sendo uma vitrine para a autoridade do presidente Vladimir Putin e uma atração para possíveis beneficiários.

Considerando o trabalho da imprensa independente para revelar quem são estas pessoas e como elas já receberam sanções, pode não haver mais nenhum motivo imperioso para que elas ocultem suas identidades.

Getty Images Alina Kabaeva foi vista em eventos políticos como este em 2011, onde Putin aceitou a nomeação para retornar à presidência

Um dos efeitos da guerra na Ucrânia é a revelação do nepotismo e da falta de equilíbrio e controle, quando o assunto é a elite russa. O segredo não é mais importante, possível ou, talvez, nem desejado.

Kabaeva e as outras supostas parentes de Putin provavelmente têm suas próprias ambições pessoais. Sua proximidade do presidente russo significa que elas irão inevitavelmente atrair a atenção de outras pessoas com as mesmas ambições.

Kabaeva se concentra no desenvolvimento da sua academia. A Sky Grace, agora, é promovida como uma associação internacional.

No final de novembro passado, ocorreu um torneio importante no Catar e a própria Alina Kabaeva desempenhou o papel de anfitriã. O evento recebeu ampla cobertura da imprensa russa e o principal canal de esportes chegou a enviar seu principal jornalista para o Catar.