Tumulto em festival religioso deixa ao menos 30 mortos

Em entrevista coletiva, realizada nesta quarta-feira (29/1), a polícia indiana afirmou que 30 pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas em uma confusão durante a peregrinação hindu Kumbh Mela, em Prayagraj, no norte da Índia.

Fontes ouvidos pela AFP relataram que o incidente ocorreu por volta das 2h horário local (17h30 de terça-feira em Brasília), quando os fiéis se dirigiam para as margens dos rios para o primeiro banho matinal. "Os caminhos estavam bloqueados. De repente, as pessoas começaram a empurrar e muitas foram esmagadas", relatou Malti Pandey, um hinduísta de 42 anos, à AFP.

Em nota, o gabinete do primeiro-ministro indiano, o nacionalista hindu Narendra Modi, lamentou o ocorrido e expressou "as mais profundas condolências" às famílias das vítimas. Segundo o governo local de Uttar Pradesh, mesmo após o cancelamento do ritual, milhões de pessoas se banharam nos rios durante toda a manhã.

Do festival

O festival ocorre a cada 12 anos e reúne multidões de fiéis hindus que se banham na confluência de dois rios sagrados — Ganges e Jamuna. De acordo com a tradição hinduísta, os banhos permitem limpar os pecados e libertar-se do ciclo de renascimentos e reencarnações.

Neste ano, eram aguardados cerca de 400 milhões de participantes durante o evento, que ocorre entre os 13 de janeiro e 26 de fevereiro, conforme anunciado por autoridades. Caso o número se confirme, o quantitativo seria a maior congregação humana da história.

*Com informações da Agência France-Presse