Como China pode ganhar (ainda mais) força na América Latina diante das tensões entre região e governo Trump

A crescente tensão entre o novo governo dos Estados Unidos, com Donald Trump à frente da Casa Branca, e a América Latina, é uma ótima notícia para a China, avaliam especialistas consultados pela BBC News Brasil.

As decisões do novo presidente americano de congelar programas de ajuda, bloquear refugiados e ampliar a deportação de migrantes — assim como a mais recente crise diplomática com a Colômbia — são apenas parte do problema, afirma Oliver Stuenkel, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pesquisador afiliado do think-tank Carnegie Endowment for International Peace, em Washington D.C..

Segundo o especialista, as ameaças feitas por Trump em relação à Groenlândia, o Canal do Panamá e o Golfo do México, assim como a decisão de classificar cartéis de drogas mexicanos como organizações terroristas, aprofundam a desconfiança em relação aos Estados Unidos e devem empurrar as lideranças latino-americanas para uma nova estratégia de alianças.

E a China pode ser uma das grandes beneficiadas.

"A resposta agressiva de Trump [à crise com a Colômbia] tem um custo e permite que a China se apresente como um parceiro mais previsível e menos intervencionista do que os Estados Unidos", avalia Stuenkel.

No domingo (26/1), Donald Trump anunciou que a Colômbia seria alvo de punições por questionar a nova política de imigração do governo americano.

O presidente americano disse que iria impor imediatamente uma tarifa de 25% sobre todas as importações colombianas e aumentaria a tarifa para 50% em uma semana.

Washington também ameaçou impor sanções bancárias e financeiras contra a Colômbia, além de aplicar uma proibição de viagens e revogar vistos de funcionários do governo colombiano.

A medida foi uma retaliação à decisão do presidente colombiano, Gustavo Petro, de não autorizar o pouso de dois aviões militares americanos transportando cidadãos colombianos deportados pelos Estados Unidos.

Horas depois do impasse, porém, Colômbia e Estados Unidos anunciaram que Bogotá aceitaria todos os voos com imigrantes deportados — e que os Estados Unidos não adotariam sanções.

Mas o governo colombiano não foi o único a reagir às novas políticas migratórias de Trump.

O governo brasileiro convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre os voos enviados pelo governo americano com brasileiros deportados usando algemas.

Já o presidente do conselho presidencial transitório do Haiti, Leslie Voltaire, afirmou que as decisões do governo Trump de congelar programas de ajuda, deportar migrantes e bloquear refugiados serão "catastróficas" para o Haiti.

Diante de tudo isso, a presidente de Honduras, Xiomara Castro, que também lidera a Comunidade de Países Latino-americanos e Caribenhos (Celac), convocou uma reunião emergencial para discutir a resposta à política migratória de Trump. O encontro estava marcado para quinta-feira (30/1), mas acabou cancelado com a resolução do conflito entre EUA e Colômbia.

Em coletiva de imprensa no início do mês, antes mesmo de iniciar seu segundo mandato, Trump também cogitou comprar a Groenlândia (território autônomo da Dinamarca, país aliado dos Estados Unidos) e o Canal do Panamá, e não descartou o uso de força militar ou pressão econômica para atingir o objetivo.

O líder americano assinou ainda uma ordem para rebatizar internamente o Golfo do México de "Golfo da América" e determinou a designação de cartéis de drogas no México como organizações terroristas estrangeiras, provocando críticas e o temor do governo mexicano de uma ampliação da tensão com os grupos criminosos.

"Essas ações fazem com que a América Latina se sinta ameaçada pelos Estados Unidos e busque outros parceiros para lidar melhor com essa ameaça", diz o professor de Relações Internacionais da FGV.

'O melhor momento das relações'

Durante a disputa entre Estados Unidos e Colômbia, o embaixador da China em Bogotá, Zhu Jingyang, aproveitou para postar em suas redes sociais uma entrevista dada ao jornal El Tiempo na semana anterior.

Zhu destacou o fato de China e Colômbia estarem "no melhor momento" de suas relações diplomáticas, que completam 45 anos.

Interlocutores e analistas imediatamente interpretaram a postagem como um sinal de que a diplomacia chinesa acompanha de perto os últimos desenvolvimentos - e está pronta para ampliar sua cooperação não apenas com o governo colombiano, mas com toda a América Latina.

Posteriormente, o embaixador Zhu Jingyang pediu que não tirassem suas declarações de contexto e ressaltou que a declaração havia sido dada uma semana antes das disputas sobre a deportação de migrantes.

Quando questionada sobre a posição da China em relação ao tema, Mao Ning, uma das porta-vozes do Ministério de Relações Exteriores da China, disse que este era um assunto a ser discutido apenas entre EUA e Colômbia.

Ainda assim, especialistas veem o momento como uma oportunidade para a China expandir ainda mais seus investimentos e sua influência.

Getty Images O porto de Chancay, no Peru, representa um passo importante na expansão da presença chinesa na América Latina

David Castrillon Kerrigan, professor-pesquisador da Universidade Externado da Colômbia, explica que a expansão da presença chinesa na América Latina já é uma realidade há pelo menos duas décadas.

Até 2000, o mercado chinês representava menos de 2% das exportações da América Latina.

Hoje, a China é o principal parceiro comercial da América do Sul e o segundo maior da América Latina, depois dos Estados Unidos.

Essa parceria têm se expandido tanto que alguns economistas preveem que o comércio entre China e América Latina pode ultrapassar US$ 700 bilhões até 2035.

"As relações entre China e América Latina já estão institucionalizadas e continuariam se expandido independente de quem estivesse na Casa Branca", diz Kerrigan, que estuda as relações sino-latino-americanas.

"Mas obviamente ter Donald Trump no governo fez com que o cálculo dos países latino-americanos mudasse."

Segundo o especialista, as lideranças da região se preocupam com a desarmonia entre suas agendas e àquelas propostas pelo atual presidente americano, especialmente em temas como combate às mudanças climáticas, combate ao tráfico internacional de drogas e desenvolvimento do Sul Global.

E isso tudo só aprofunda um desejo já existente da América Latina de diversificar seus aliados e passar a depender menos dos Estados Unidos, diz David Castrillon Kerrigan.

"Os países latino-americanos estão se voltando para quem estiver disponível para cooperar, seja em termos de desenvolvimento, de infraestrutura ou de outras questões. E a China é um desses países."